الألعاب البارالمبية: الصين تتصدر الميداليات الذهبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 1 - 9 (كونا) -- انفردت الصين اليوم الاحد بصدارة قائمة ترتيب الدول المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في باريس بـ 33 ميدالية ذهبية متفوقة بذلك على بريطانيا التي حازت على رصيد اجمالي يبلغ 43 ميدالية لكن في حوزتها 23 ذهبية فقط.
وبلغ اجمالي ميداليات الصين 71 من بينها 33 ذهبية و27 فصية 11 برونزية في حين لدى بريطانيا 23 ذهبية و12 فضية و8 برونزية.
واحرزت الولايات 27 ميدالية وهي كالبرازيل ومتساوية معها بعدد الذهبيات وهم 8.
اما فرنسا الدولة المضيفة فلها 6 ميداليات ذهبية من اصل 26 ميدالية و9 فضيات و 11 برونزية.
وعن الدول العربية فحصدت كل من الكويت وتونس والمغرب بالإضافة الى الجزائر والعراق ميداليات في مشاركات مختلفة.
وتستمر المنافسات حتى الثامن من سبتمبر المقبل بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة موزعة على مواقع استثنائية وشهيرة بالعاصمة الفرنسية مثل برج إيفل وقصر فرساي وقصر غران باليه. (النهاية)
م ع / ف ا س
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