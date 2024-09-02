الدوري الفرنسي: (باريس سان جيرمان) يهزم (ليل) بثلاثة اهداف لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 1 - 9 (كونا) -- هزم فريق (باريس سان جيرمان) اليوم الاحد مضيفه (ليل) بثلاثة اهداف لهدف ضمن الجولة الثالثة من الدوري
الفرنسي لكرة القدم
في المباراة التي اقيمت على استاد (ملعب بيار موروا).
وسجل (باريس سان جيرمان) الهدف الاول في الشوط الاول عن طريق لاعب
الوسط البرتغالي فيتينيا في الدقيقة ال33 من ضربة جزاء وعزز الفريق من تقدمه بهدف ثاني سجله لاعب الهجوم الفرنسي برادلي باركولا في الدقيقة ال36.
وفي الشوط الثاني استطاع (ليل) تقليص الفارق عبر اللاعب إيدون زيغروفا في الدقيقة ال78 فيما سجل الفريق الباريسي الهدف الثالث في الدقيقه الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بواسطة اللاعب راندال كولو مواني.
وبهذه النتيجة يتصدر (باريس سان جيرمان) جدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط فيما استقر فريق (ليل) في المركز السادس برصيد ست نقاط. (النهاية)
م ع / م ع ح ع
MENAFN02092024000071011013ID1108625137
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.