الدوري الإسباني: ريال مدريد يفوز على بيتيس بثنائية امبابي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 1 - 9 (كونا) -- حقق نادي ريال مدريد
الفوز بهدفين من دون رد على منافسه بيتيس اليوم الأحد في ختام الجولة الرابعة من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب سانتياغو برنابيو سجل الفرنسي كيليان امبابي هدفي الريال جاء أولهما في الدقيقة 67 والثاني من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 75 من زمن المباراة ليحصد فريقه النقاط الثلاث.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بالترتيب العام للمسابقة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة فيما تجمد رصيد بيتيس عند نقطتين في المركز 17 بالترتيب.
وفي مباريات
أخرى بالجولة نفسها فاز المتصدر برشلونة بسباعية نظيفة على بلد الوليد وفاز أتلتيكو مدريد الثالث بالترتيب بهدف نظيف على أتلتيك بلباو أمس السبت كما فاز جيرونا الخامس بهدفين نظيفين على إشبيلية في وقت سابق اليوم. (النهاية)
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