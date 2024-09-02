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الدوري الإسباني: ريال مدريد يفوز على بيتيس بثنائية امبابي

9/2/2024 12:14:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 1 - 9 (كونا) -- حقق نادي ريال مدريد الفوز بهدفين من دون رد على منافسه بيتيس اليوم الأحد في ختام الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب سانتياغو برنابيو سجل الفرنسي كيليان امبابي هدفي الريال جاء أولهما في الدقيقة 67 والثاني من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 75 من زمن المباراة ليحصد فريقه النقاط الثلاث.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بالترتيب العام للمسابقة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة فيما تجمد رصيد بيتيس عند نقطتين في المركز 17 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز المتصدر برشلونة بسباعية نظيفة على بلد الوليد وفاز أتلتيكو مدريد الثالث بالترتيب بهدف نظيف على أتلتيك بلباو أمس السبت كما فاز جيرونا الخامس بهدفين نظيفين على إشبيلية في وقت سابق اليوم. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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