موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام تبحث مع الوفد الصيني الحكومي الزائر آليات البدء في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير بكل مراحله.

الكويت - وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان تؤكد أن اللقاء مع الوفد الصيني الحكومي الزائر للكويت يأتي ترجمة للتوجيهات السامية بتسريع تنفيذ الاتفاقات مع الحكومة الصينية لتنفيذ المشروعات الحيوية الكبرى ذات الأثر البالغ في مسيرة التنمية بالبلاد.

الكويت - الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي يؤكد خلال محاضرة ألقاها بمعهد سعود الناصر الدبلوماسي أن دول المجلس حققت العديد من أوجه التكامل بينها بفضل التوجيهات الحكيمة لقادة دول المجلس إيمانا منهم بالأهداف السامية لهذه المسيرة.

الخرطوم - وصول الطائرة التاسعة من الجسر الإغاثي الكويتي الجديد إلى مطار بورتسودان محملة بـ 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى السودان.

قطر -

تعلن عن مشروع عملاق يجعلها أكبر مصدر لليوريا في العالم وبناء محطة جديدة ستضاعف إنتاج الكهرباء في قطر من الطاقة الشمسية.

غزة - 28 شهيدا في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مدرسة وخيام للنازحين ومواقع أخرى في قطاع غزة.

بيروت - قتيل و6 جرحى بغارات إسرائيلية على بلدتي بيت ليف وعيتا الشعب بجنوب لبنان. (النهاية) ه س ص