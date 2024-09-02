موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزيرة
المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام تبحث مع الوفد الصيني الحكومي الزائر آليات البدء في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير بكل مراحله.
الكويت - وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان تؤكد أن اللقاء مع الوفد الصيني الحكومي الزائر للكويت يأتي ترجمة للتوجيهات السامية بتسريع تنفيذ الاتفاقات مع الحكومة الصينية لتنفيذ المشروعات الحيوية الكبرى ذات الأثر البالغ في مسيرة التنمية بالبلاد.
الكويت - الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي يؤكد خلال محاضرة ألقاها بمعهد سعود الناصر الدبلوماسي أن دول المجلس حققت العديد من أوجه التكامل بينها بفضل التوجيهات الحكيمة لقادة دول المجلس إيمانا منهم بالأهداف السامية لهذه المسيرة.
الخرطوم - وصول الطائرة التاسعة من الجسر الإغاثي الكويتي الجديد إلى مطار بورتسودان محملة بـ 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى السودان.
قطر -
تعلن عن مشروع عملاق يجعلها أكبر مصدر لليوريا في العالم وبناء محطة جديدة ستضاعف إنتاج الكهرباء في قطر من الطاقة الشمسية.
غزة - 28 شهيدا في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مدرسة وخيام للنازحين ومواقع أخرى في قطاع غزة.
بيروت - قتيل و6 جرحى بغارات إسرائيلية على بلدتي بيت ليف وعيتا الشعب بجنوب لبنان. (النهاية) ه س ص
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