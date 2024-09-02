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((التنظيم العقاري)) تصنّف منطقة ديار المحرق الأعلى تداولا في البحرين

9/2/2024 12:14:26 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تصدرها‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬قائمة‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬الأعلى‭ ‬تداولًا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬إحصائيات‭ ‬السوق‭ ‬العقاري،‭ ‬بقيمة‭ ‬بلغت‭ ‬29‭.‬59‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لنتائج‭ ‬تقرير‭ ‬السوق‭ ‬العقاري‭ ‬للربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬تنشره‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬ويشتمل‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬مدعومة‭ ‬بالبيانات‭ ‬والإحصاءات‭ ‬الدقيقة‭ ‬حول‭ ‬أداء‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

يعكس‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التزام‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬بتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‭ ‬الحضرية‭ ‬المستدامة‭ ‬ومساعيها‭ ‬لدعم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬وهو‭ ‬نتاج‭ ‬توفيرها‭ ‬مجتمعا‭ ‬متكاملا‭ ‬واستثنائيا‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬عوامل‭ ‬رئيسية‭ ‬متماشية‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭. ‬واستثمرت‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬تدشين‭ ‬مشاريع‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومبان‭ ‬ذكية‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وحرصت‭ ‬على‭ ‬دمج‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬ضمن‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬للبناء‭ ‬والتطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬كمشروعي‭ ‬النسيم‭ ‬والوَسِم‭. ‬كما‭ ‬تشتمل‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬والحدائق‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الركيزة،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬حياتهم‭ ‬سهلة‭ ‬وآمنة‭ ‬ويؤصل‭ ‬نموذج‭ ‬المدينة‭ ‬العصرية‭ ‬المتكاملة‭ ‬والمستقبلية‭.‬

وحول‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬علق‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بأن‭ ‬تتوج‭ ‬جهودنا‭ ‬بتصدرنا‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ضمن‭ ‬إحصائيات‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بصفتنا‭ ‬المشروع‭ ‬العقاري‭ ‬الأعلى‭ ‬تداولاً‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬فنحن‭ ‬في‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي،‭ ‬وحريصون‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬مجتمع‭ ‬متكامل‭ ‬ونموذجي‭ ‬للسكن‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬وسباقون‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬السُبل‭ ‬وتوفير‭ ‬المرافق‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الراحة،‭ ‬وتخلق‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬يجتذب‭ ‬القاطنين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬على‭ ‬حدٍّ‭ ‬سواء‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نعتزم‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬المُضي‭ ‬قُدمًا‭ ‬في‭ ‬الإسهام‭ ‬بدورنا‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المحلي‭ ‬وتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬إيماننا‭ ‬بمسؤوليتنا‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمعايير‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬كما‭ ‬نتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬النجاح‭ ‬والتقدم‭ ‬لديار‭ ‬المحرق‮»‬‭.‬

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