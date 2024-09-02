((التنظيم العقاري)) تصنّف منطقة ديار المحرق الأعلى تداولا في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت ديار المحرق، أكبر شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، تصدرها للمرة الثانية على التوالي هذا العام قائمة المشاريع العقارية الأعلى تداولًا في مملكة البحرين ضمن إحصائيات السوق العقاري، بقيمة بلغت 29.59 مليون دينار بحريني، وذلك وفقًا لنتائج تقرير السوق العقاري للربع الثاني من عام 2024، الذي تنشره مؤسسة التنظيم العقاري ويشتمل على معلومات مدعومة بالبيانات والإحصاءات الدقيقة حول أداء القطاع العقاري في مملكة البحرين.
يعكس هذا الإنجاز التزام ديار المحرق بتحقيق التميز والابتكار في مجال التنمية الحضرية المستدامة ومساعيها لدعم العديد من المبادرات الصديقة للبيئة، وهو نتاج توفيرها مجتمعا متكاملا واستثنائيا يرتكز على عوامل رئيسية متماشية مع المعايير الدولية. واستثمرت أيضًا في تدشين مشاريع مبتكرة ومبان ذكية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وحرصت على دمج الممارسات المستدامة ضمن المعايير التي تتبناها للبناء والتطوير العقاري، كمشروعي النسيم والوَسِم. كما تشتمل المدينة على العديد من المساحات الخضراء والحدائق التي تسهم في تعزيز هذه الركيزة، مما يجعل حياتهم سهلة وآمنة ويؤصل نموذج المدينة العصرية المتكاملة والمستقبلية.
وحول هذا الإنجاز، علق المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق قائلاً: «نفخر بأن تتوج جهودنا بتصدرنا للمرة الثانية على التوالي هذا العام ضمن إحصائيات القطاع العقاري، وذلك بصفتنا المشروع العقاري الأعلى تداولاً في مملكة البحرين. فنحن في ديار المحرق ملتزمون بتطوير مشاريع ذات مستوى عالمي، وحريصون على خلق مجتمع متكامل ونموذجي للسكن والتجارة والاستثمار، وسباقون في تبني السُبل وتوفير المرافق التي تعزز الراحة، وتخلق نمط حياة يجتذب القاطنين والمستثمرين على حدٍّ سواء».
وأضاف قائلاً: «نحن نعتزم بعون الله المُضي قُدمًا في الإسهام بدورنا في رفد النمو الاقتصادي المحلي وتحقيق التطلعات الوطنية، وذلك من منطلق إيماننا بمسؤوليتنا في الارتقاء بمعايير القطاع العقاري في المملكة. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع من ساهم في هذا الإنجاز لمواصلة مسيرة النجاح والتقدم لديار المحرق».
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