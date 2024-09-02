((عبدالله أحمد بن هندي)) تحصل على شهادتي الآيزو لنظام إدارة الصحة والجودة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفتخر‭ ‬مجموعة‭ ‬شركات‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬بإعلان‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬الشهادة‭ ‬الجديدة‭ ‬ ISO ‭ ‬45001:2018‭ ‬لنظام‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬اعتماد‭ ‬ ISO ‭ ‬9001:2015‭ ‬لنظام‭ ‬إدارة‭ ‬الجودة‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تسليم‭ ‬الشهادات‭ ‬رسميًا‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬السيد‭ ‬مزهر‭ ‬حسين،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬ Resource ‭ ‬ Inspections ‭ ‬ Canada ‭ ‬ Incorporated ‭ (‬ RICI ‭)‬،‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬حضره‭ ‬السيد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ (‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭) ‬والسيد‭ ‬جاسم‭ ‬ميرزا‭ (‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجودة‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬والأمن‭).‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬صرح‭ ‬جاسم‭ ‬ميرزا‭: ‬‮«‬تعكس‭ ‬الشهادتان‭ ‬ ISO ‭ ‬45001‭

‬و‭ ‬ ISO ‭ ‬9001التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬ورفاهية‭ ‬موظفينا‭. ‬هذه‭ ‬الشهادات‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬في‭ ‬الجودة‭ ‬والصحة‭ ‬والسلامة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا‭ ‬للجميع‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬بن‭ ‬هندي‭: ‬‮«‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الشهادات‭ ‬هو‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بالتميز‭ ‬والتحسين‭ ‬المستدام‭. ‬فوائد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬ ISO ‭ ‬45001‭ ‬و ISO ‭ ‬9001‭ ‬عميقة،‭ ‬حيث‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬كفاءتنا‭ ‬التشغيلية‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬كما‭ ‬تعزز‭ ‬سمعتنا‭ ‬كمؤسسة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجالاتنا‭. ‬ستساعدنا‭ ‬هذه‭ ‬الشهادات‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬مستدام‭ ‬مع‭ ‬إيلاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لجودة‭ ‬وسلامة‭ ‬عروضنا‮»‬‭.‬

تظهر‭ ‬شهادات‭ ‬ ISO ‭ ‬45001:2018‭ ‬و ISO ‭ ‬9001:2015‭ ‬التزام‭ ‬مجموعة‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬بالتميز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الجودة‭ ‬وإدارة‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬وبيئة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭.‬