((عبدالله أحمد بن هندي)) تحصل على شهادتي الآيزو لنظام إدارة الصحة والجودة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تفتخر مجموعة شركات عبد الله أحمد بن هندي بإعلان حصولها على الشهادة الجديدة ISO 45001:2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى إعادة اعتماد ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة. وقد تم تسليم الشهادات رسميًا من قِبل السيد مزهر حسين، المدير العام لشركة Resource Inspections Canada Incorporated ( RICI )، خلال حفل حضره السيد عبدالعزيز بن هندي (عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية) والسيد جاسم ميرزا (المدير التنفيذي لجودة الصحة والسلامة والأمن).
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرح جاسم ميرزا: «تعكس الشهادتان ISO 45001
و ISO 9001التزامنا بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة مع ضمان سلامة ورفاهية موظفينا. هذه الشهادات تعزز من التزامنا بالحفاظ على أعلى المعايير في الجودة والصحة والسلامة، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين رضا العملاء وخلق بيئة عمل أكثر أمانًا للجميع». وأضاف بن هندي: «تحقيق هذه الشهادات هو دليل على التزامنا المستمر بالتميز والتحسين المستدام. فوائد الحصول على شهادات ISO 45001 و ISO 9001 عميقة، حيث تعزز من كفاءتنا التشغيلية وإدارة المخاطر، كما تعزز سمعتنا كمؤسسة رائدة في مجالاتنا. ستساعدنا هذه الشهادات في تحقيق نمو مستدام مع إيلاء الأولوية لجودة وسلامة عروضنا».
تظهر شهادات ISO 45001:2018 و ISO 9001:2015 التزام مجموعة عبد الله أحمد بن هندي بالتميز في كل من الجودة وإدارة الصحة والسلامة المهنية، مما يضمن تقديم خدمة عالية المستوى وبيئة عمل آمنة.
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