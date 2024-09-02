الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني: الأداء الاستثنائي للبنك ثمرة طبيعية لجهود التحول الشامل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للبنك‭ ‬العربي‭ ‬الوطني‭ ‬ anb ‭ ‬عبيد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الرشيد‭ ‬إن‭ ‬الأداء‭ ‬الاستثنائي‭ ‬والتاريخي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬البنك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬وجعله‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬البنوك‭ ‬السعودية‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬الأرباح‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬وربعي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬أرباحاً‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬تجاوزت‭ ‬1‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬فيما‭ ‬نمت‭ ‬أرباحه‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬2024‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭.‬1 % ‭ ‬‮«‬يعد‭ ‬ثمرة‭ ‬طبيعية‭ ‬لجهود‭ ‬البنك‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والتحول‭ ‬الذي‭ ‬تبنّاه‭ ‬لتعزيز‭ ‬حضوره‭ ‬ودوره‭ ‬وتنافسيته‭ ‬ضمن‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬السعودي‮»‬‭. ‬وعزا‭ ‬الرشيد‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬صحفي‭ ‬نشرته‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فوربس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬في‭ ‬عددها‭ ‬الأخير‭ ‬لشهر‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اختياره‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬أقوى‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬النمو‭ ‬الاستثنائي‭ ‬والتاريخي‭ ‬في‭ ‬أرباح‭ ‬البنك‭ ‬العربي‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬بنسبة‭ ‬24.8 % ‭ ‬وارتفاعه‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬الأعمال‭ ‬الأساسية‭ ‬للبنك‭ ‬هي‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيس‭ ‬لهذا‭ ‬النمو،‭ ‬حيث‭ ‬نمت‭ ‬محفظة‭ ‬القروض‭ ‬والائتمانات‭ ‬الصافية‭ ‬للبنك‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬8 % ،‭ ‬وتوسعت‭ ‬المحافظة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬بنسبة‭ ‬13‭.‬8 % ،‭ ‬وزاد‭ ‬صافي‭ ‬دخل‭ ‬الرسوم‭ ‬والعمولات‭ ‬بنسبة‭ ‬16‭.‬6 % ،‭ ‬وارتفع‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬بنسبة‭ ‬42‭.‬3 % ‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬‮«‬فوربس‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرشيد‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬تكليفه‭ ‬بمنصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021م،‭ ‬أثبت‭ ‬نجاحه‭ ‬بوضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬تحول‭ ‬ونمو‭ ‬تركّز‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬البنك‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬تأسيسه‭ ‬إلى‭ ‬قبل‭ ‬45‭ ‬عاماً‭ ‬أمضى‭ ‬الرشيد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬حياته‭ ‬المهنية‭ ‬فيها،‭ ‬وتدرّج‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬مختلفة،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬فروع‭ ‬البنك،‭ ‬ثم‭ ‬أسس‭ ‬وأدار‭ ‬قسم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تولى‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الحالي‭ ‬قبل‭ ‬3‭ ‬سنوات‮»‬‭.‬