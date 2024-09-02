الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني: الأداء الاستثنائي للبنك ثمرة طبيعية لجهود التحول الشامل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anb عبيد بن عبدالله الرشيد إن الأداء الاستثنائي والتاريخي الذي حققه البنك خلال الفترة الماضية وجعله من بين أفضل البنوك السعودية للنمو في الأرباح على أساس سنوي وربعي بعد أن حقق أرباحاً خلال عام 2023 تجاوزت 1.1 مليار دولار أمريكي هي الأعلى في تاريخه، فيما نمت أرباحه خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 بنسبة 20.1 % «يعد ثمرة طبيعية لجهود البنك الاستراتيجية والتحول الذي تبنّاه لتعزيز حضوره ودوره وتنافسيته ضمن القطاع المصرفي السعودي». وعزا الرشيد في حوار صحفي نشرته مجلة «فوربس الشرق الأوسط» في عددها الأخير لشهر أغسطس 2024 بالتزامن مع اختياره ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة لعام 2024 النمو الاستثنائي والتاريخي في أرباح البنك العربي الوطني «إلى حد كبير إلى زيادة إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 24.8 % وارتفاعه إلى 2.3 مليار دولار في عام 2023 مقارنة مع 1.8 مليار دولار في عام 2022، فيما اعتبر أن الأعمال الأساسية للبنك هي المحرك الرئيس لهذا النمو، حيث نمت محفظة القروض والائتمانات الصافية للبنك بنسبة 5.8 % ، وتوسعت المحافظة الاستثمارية بنسبة 13.8 % ، وزاد صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 16.6 % ، وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 42.3 % ».
وأشارت «فوربس» إلى أن «الرشيد» منذ تكليفه بمنصب الرئيس التنفيذي للبنك في عام 2021م، أثبت نجاحه بوضع استراتيجية تحول ونمو تركّز على مستقبل البنك الذي يعود تأسيسه إلى قبل 45 عاماً أمضى الرشيد أكثر من 35 عاماً من حياته المهنية فيها، وتدرّج خلالها في مناصب مختلفة، حيث بدأ مسيرته بالعمل في إدارة فروع البنك، ثم أسس وأدار قسم الخدمات المصرفية الخاصة، قبل أن يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمدة 10 سنوات إلى أن تولى منصب الرئيس التنفيذي الحالي قبل 3 سنوات».
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