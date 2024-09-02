((ستارت أب بحرين)) تعلن تنظيم النسخة الثالثة من فعالية ((ستارت أب بحرين ويكند))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يسر‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين،‭ ‬المنصة‭ ‬الرائدة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والمدعومة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬استضافة‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬‮«‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬ويكند‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭. ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ودعم‭ ‬الأعمال‭ ‬المحلية‭ ‬الناشئة‭ ‬وتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬برعاية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ايكيا‭ ‬البحرين،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬كالو‮»‬،‭ ‬ومركز‭ ‬‮«‬برينك‮»‬‭ ‬بتلكو،‭ ‬وشركة‭ ‬تاب‭ ‬للمدفوعات،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬جنرال‭ ‬أسيمبلي‮»‬‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ومعهد‭ ‬‮«‬ريبوت‭ ‬كودينق‮»‬‭ ‬للبرمجة،‭ ‬وحاضنة‭ ‬ديوان‭ ‬للأعمال‭ ‬الناشئة،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬تنمو‮»‬،‭ ‬وحاضنة‭ ‬‮«‬كولكتف‭ ‬هاب‮»‬‭ ‬للأعمال،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬سبرنج‭ ‬ستوديوز‮»‬،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬اطار‮»‬‭ ‬للإنتاج،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬ Infinigence ‮»‬‭ ‬للاستشارة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬لمدة‭ ‬54‭ ‬ساعة،‭ ‬سيجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬من‭ ‬المؤسسين‭ ‬والمصممين‭ ‬والمسوقين‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭ ‬لبناء‭ ‬وإطلاق‭ ‬مشاريع‭ ‬ناشئة‭ ‬جديدة‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭. ‬ويتميز‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬بجو‭ ‬نشط‭ ‬وفعال،‭ ‬مفعم‭ ‬بالإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬وسيتنافس‭ ‬المشاركون‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬تُمنح‭ ‬للفرق‭ ‬الثلاثة‭ ‬الفائزة‭.‬

تحرص‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬نسخة،‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬المتحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬أحمد‭ ‬الراوي،‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Calo ‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬مميزة‭ ‬كرائد‭ ‬أعمال‭ ‬مبتكر‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬البيئية‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬يعود‭ ‬ناثان‭ ‬مينز،‭ ‬المدرب‭ ‬المعروف‭ ‬بخبرته‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬المبادرات‭ ‬الناشئة،‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬لتقديم‭ ‬الإرشادات‭ ‬والتوجيهات‭ ‬لمشاركي‭ ‬‮«‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬ويكند‮»‬‭.‬

وتتضمن‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬حسين‭ ‬حاجي‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬للابتكار‭ ‬المؤسسي‭ ‬في‭ ‬‮«‬برينك‮»‬،‭ ‬زينب‭ ‬خميس‭ ‬رئيسة‭ ‬استوديوهات‭ ‬‮«‬سبرينج‭ ‬ستوديوز‮»‬،‭ ‬مؤيد‭ ‬المؤيد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمل،‭ ‬وفجر‭ ‬الباجاجي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمل،‭ ‬وحمد‭ ‬الفهد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬والشريك‭ ‬الإداري‭ ‬لشركة‭ ‬تجاوز،‭ ‬وحسن‭ ‬حيدر‭ ‬الشريك‭ ‬الاداري‭ ‬لشركة‭ ‬ Plus ‭ ‬ VC ‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬ويكند‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬خبيرًا‭ ‬متمرسًا‭ ‬ومرموقا‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والإرشاد‭ ‬للمشاركين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭/‬بينهم‭: ‬رامي‭ ‬جمال‭ ‬وعماد‭ ‬الكوهجي‭ ‬وعمران‭ ‬العرادي‭ ‬وأحمد‭ ‬حاجي‭ ‬ونورة‭ ‬العسكر‭ ‬ولانا‭ ‬العطار،‭ ‬وعبدالله‭ ‬الريس‭ ‬والكثير‭ ‬غيرهم‭.‬

بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتطوير‭ ‬البرامج‭ ‬والشراكات‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬التزام‭ ‬تمكين‭ ‬بتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬لفعالية‭ ‬‮«‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬ويكند‮»‬‭ ‬القادمة‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة‭. ‬دعمنا‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬جهودنا‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتمكين‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والتدريب‭ ‬المتخصص‭. ‬فعالية‭ ‬‮«‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬ويكند‮»‬‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المشابهة‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬فاعلا‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬عرض‭ ‬أفكارهم‭ ‬الرائدة‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬ناجحة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬المحلية‮»‬‭.‬