((ستارت أب بحرين)) تعلن تنظيم النسخة الثالثة من فعالية ((ستارت أب بحرين ويكند))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يسر ستارت أب بحرين، المنصة الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين، والمدعومة من قبل صندوق العمل «تمكين»، استضافة النسخة الثالثة من «ستارت أب بحرين ويكند»، والتي ستقام في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2024. تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز ودعم الأعمال المحلية الناشئة وتعزيز منظومة الشركات الناشئة في البحرين برعاية كل من ايكيا البحرين، وشركة «كالو»، ومركز «برينك» بتلكو، وشركة تاب للمدفوعات، وشركة «جنرال أسيمبلي» الشرق الأوسط، ومعهد «ريبوت كودينق» للبرمجة، وحاضنة ديوان للأعمال الناشئة، وشركة «تنمو»، وحاضنة «كولكتف هاب» للأعمال، وشركة «سبرنج ستوديوز»، وشركة «اطار» للإنتاج، وشركة « Infinigence » للاستشارة.
وفي هذا الحدث الذي يستمر لمدة 54 ساعة، سيجتمع أكثر من 200 من المؤسسين والمصممين والمسوقين تحت سقف واحد لبناء وإطلاق مشاريع ناشئة جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويتميز هذا الحدث بجو نشط وفعال، مفعم بالإبداع والابتكار، وسيتنافس المشاركون للحصول على جوائز نقدية تُمنح للفرق الثلاثة الفائزة.
تحرص ستارت أب بحرين على تنظيم هذه الفعالية بشكل مختلف على جميع الأصعدة في كل نسخة، ابتداءً من استضافة المتحدث الرئيسي أحمد الراوي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Calo حيث يتمتع بخبرة مميزة كرائد أعمال مبتكر في المنظومة البيئية للشركات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك يعود ناثان مينز، المدرب المعروف بخبرته العالمية في توجيه المبادرات الناشئة، للمرة الثالثة لتقديم الإرشادات والتوجيهات لمشاركي «ستارت أب بحرين ويكند».
وتتضمن لجنة التحكيم في هذه النسخة كلاً من حسين حاجي الرئيس الإقليمي للابتكار المؤسسي في «برينك»، زينب خميس رئيسة استوديوهات «سبرينج ستوديوز»، مؤيد المؤيد المدير العام لصندوق الأمل، وفجر الباجاجي المدير العام لصندوق الأمل، وحمد الفهد المدير التنفيذي والشريك الإداري لشركة تجاوز، وحسن حيدر الشريك الاداري لشركة Plus VC .
علاوة على ذلك، سيشارك في ستارت أب بحرين ويكند أكثر من 20 خبيرًا متمرسًا ومرموقا من مملكة البحرين في مجال ريادة الأعمال، وذلك بهدف تقديم الدعم والإرشاد للمشاركين، بما في ذلك/بينهم: رامي جمال وعماد الكوهجي وعمران العرادي وأحمد حاجي ونورة العسكر ولانا العطار، وعبدالله الريس والكثير غيرهم.
بهذه المناسبة، أكد علي حسن المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشراكات في صندوق العمل «تمكين» التزام تمكين بتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة. وقال: «نتطلع لفعالية «ستارت أب بحرين ويكند» القادمة بعد النجاح الذي حققته النسخ السابقة. دعمنا لهذه الفعالية يتماشى مع جهودنا المتواصلة لتمكين رواد الأعمال، وذلك من خلال تقديم الدعم والتدريب المتخصص. فعالية «ستارت أب بحرين ويكند» وغيرها من الفعاليات المشابهة تلعب دورا فاعلا في تمكين رواد الأعمال من عرض أفكارهم الرائدة وتحويلها إلى شركات ناجحة، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال المحلية».
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