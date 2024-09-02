((السلام)) يقدم اشتراكا مجانيا لزبائنه في T-Pro مدة عام كامل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
للمرة الأولى في مملكة البحرين، يعلن بنك السلام تعاونه الحصري مع شركة طلبات، المنصة التقنية الرائدة محليًا وإقليميًا في مجال توصيل الأطعمة والتجارة السريعة، لتمكين زبائنه من حاملي بطاقات فيزا الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق متعددة العملات، من الحصول على خدمة ( t - pro ) دون دفع أي رسوم على الاشتراك مدة 12 شهر.
وسيحصل زبائن بنك السلام على اشتراك مجاني مدة سنة في خدمة t - pro عند اختيارهم الدفع باستخدام بطاقات فيزا الائتمانية أو بطاقات الدفع المسبق متعددة العملات في تطبيق طلبات خلال الفترة ما بين الأول من شهر سبتمبر حتى 13 أكتوبر 2024. وسيقدم البنك هذا الاشتراك لعدد محدود من الزبائن بحسب الشروط والأحكام الخاصة بهذا العرض. وتتضمن هذه الخدمة العديد من المزايا الحصرية مثل: توصيل مجاني، مكافآت خاصة، عروض ترويجية عبر إشعارات فورية من التطبيق.
ويشار إلى أن برنامج t - pro الذي أطلقته «طلبات البحرين» مؤخراً يتيح لمستخدميه الاستمتاع بمزايا حصرية عند طلبهم عبر التطبيق في العديد من المطاعم والبقالات والمحلات والصيدليات المشتركة في البرنامج. وتتضمن مزايا البرنامج خدمة التوصيل المجاني اللامحدود لطلبات الطعام والبقالات وطلبات مارت.
وبهذه المناسبة، صرّح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: «نود بداية أن نُشيد بشراكتنا مع شركة طلبات التي أثمرت هذه المبادرة الحصرية والفريدة من نوعها على الصعيد المحلي، كونها ستمنح زبائننا الكرام فرصة الحصول على خدمة t - pro مجانًا مدة سنة واحدة مقابل استخدام بطاقات فيزا الائتمانية أو بطاقات الدفع المسبق متعددة العملات للتسجيل والدفع خلال الفترة المذكورة. وانطلاقًا من مساعينا لتلبية احتياجات زبائننا وتجاوز توقعاتهم فإننا ندعو جميع حاملي البطاقات من دون استثناء إلى المسارعة والاستفادة من هذا العرض المُجزي».
من جانبه، علق مؤيد عقل المدير العام لشركة «طلبات البحرين» قائلاً: «في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز تجربة المستخدمين وتقديم خدمات استثنائية لزبائننا، يسرّ طلبات البحرين إعلان شراكتها الاستراتيجية مع بنك السلام من خلال برنامجها المميز t - pro . ستتيح هذه الشراكة لزبائننا من حاملي بطاقات بنك السلام الاستمتاع بمجموعة واسعة من المزايا الحصرية التي يقدمها البرنامج، مجانًا مدة سنة كاملة».
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