((السلام)) يقدم اشتراكا مجانيا لزبائنه في T-Pro مدة عام كامل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬تعاونه‭ ‬الحصري‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬طلبات،‭ ‬المنصة‭ ‬التقنية‭ ‬الرائدة‭ ‬محليًا‭ ‬وإقليميًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توصيل‭ ‬الأطعمة‭ ‬والتجارة‭ ‬السريعة،‭ ‬لتمكين‭ ‬زبائنه‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬فيزا‭ ‬الائتمانية‭ ‬وبطاقات‭ ‬الدفع‭ ‬المسبق‭ ‬متعددة‭ ‬العملات،‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ (‬ t ‭-‬ pro ‭) ‬دون‭ ‬دفع‭ ‬أي‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬الاشتراك‭ ‬مدة‭ ‬12‭ ‬شهر‭.‬

وسيحصل‭ ‬زبائن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬اشتراك‭ ‬مجاني‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬ t ‭-‬ pro ‭ ‬عند‭ ‬اختيارهم‭ ‬الدفع‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬فيزا‭ ‬الائتمانية‭ ‬أو‭ ‬بطاقات‭ ‬الدفع‭ ‬المسبق‭ ‬متعددة‭ ‬العملات‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬طلبات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬حتى‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭. ‬وسيقدم‭ ‬البنك‭ ‬هذا‭ ‬الاشتراك‭ ‬لعدد‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬بحسب‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذا‭ ‬العرض‭. ‬وتتضمن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الحصرية‭ ‬مثل‭: ‬توصيل‭ ‬مجاني،‭ ‬مكافآت‭ ‬خاصة،‭ ‬عروض‭ ‬ترويجية‭ ‬عبر‭ ‬إشعارات‭ ‬فورية‭ ‬من‭ ‬التطبيق‭.‬

ويشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬ t ‭-‬ pro ‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬‮«‬طلبات‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬مؤخراً‭ ‬يتيح‭ ‬لمستخدميه‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمزايا‭ ‬حصرية‭ ‬عند‭ ‬طلبهم‭ ‬عبر‭ ‬التطبيق‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬والبقالات‭ ‬والمحلات‭ ‬والصيدليات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭. ‬وتتضمن‭ ‬مزايا‭ ‬البرنامج‭ ‬خدمة‭ ‬التوصيل‭ ‬المجاني‭ ‬اللامحدود‭ ‬لطلبات‭ ‬الطعام‭ ‬والبقالات‭ ‬وطلبات‭ ‬مارت‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نود‭ ‬بداية‭ ‬أن‭ ‬نُشيد‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬طلبات‭ ‬التي‭ ‬أثمرت‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الحصرية‭ ‬والفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي،‭ ‬كونها‭ ‬ستمنح‭ ‬زبائننا‭ ‬الكرام‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬ t ‭-‬ pro ‭ ‬مجانًا‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬مقابل‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬فيزا‭ ‬الائتمانية‭ ‬أو‭ ‬بطاقات‭ ‬الدفع‭ ‬المسبق‭ ‬متعددة‭ ‬العملات‭ ‬للتسجيل‭ ‬والدفع‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المذكورة‭. ‬وانطلاقًا‭ ‬من‭ ‬مساعينا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬زبائننا‭ ‬وتجاوز‭ ‬توقعاتهم‭ ‬فإننا‭ ‬ندعو‭ ‬جميع‭ ‬حاملي‭ ‬البطاقات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭ ‬إلى‭ ‬المسارعة‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬المُجزي‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬علق‭ ‬مؤيد‭ ‬عقل‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬طلبات‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيها‭ ‬الدؤوب‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدمين‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬لزبائننا،‭ ‬يسرّ‭ ‬طلبات‭ ‬البحرين‭ ‬إعلان‭ ‬شراكتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامجها‭ ‬المميز t ‭-‬ pro ‭ . ‬ستتيح‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬لزبائننا‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الحصرية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬البرنامج،‭ ‬مجانًا‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬كاملة‮»‬‭.‬