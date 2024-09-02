((بنفت)) تتبنى منصة إلكترونية متقدمة من شركة Swiss GRC

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وخدمة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬وقعت‭ ‬اتفاقية‭ ‬مهمة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Swiss ‭ ‬ GRC ‭ ‬لتطبيق‭ ‬منصتها‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬صندوق‭ ‬أدوات‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والامتثال‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت،‭ ‬بما‭ ‬يمثل‭ ‬إنجازا‭ ‬كبيرا‭ ‬لها‭ ‬باعتبارها‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تطبق‭ ‬حلول‭ ‬برمجيات Swiss ‭ ‬ GRC ‭ .‬

تتميز‭ ‬هذه‭ ‬الأدوات‭ ‬بأنها‭ ‬سهلة‭ ‬الاستخدام‭ ‬والتطبيق‭ ‬وتعزز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬اقسام‭ ‬الحوكمة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيتيح‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت‭ ‬متابعة‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأعمال‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والامتثال‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬إداراتها‭ ‬المختلفة‭. ‬كما‭ ‬ستساعد‭ ‬المنصة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬تقارير‭ ‬تفصيلية‭ ‬ولوحات‭ ‬معلومات‭ ‬لمتابعة‭ ‬وإدارة‭ ‬أمور‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والامتثال‭ ‬الداخلية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فان‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬الحلول‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬تصنيف‭ ‬موحد‭ ‬للمخاطر،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬إدارات‭ ‬التدقيق‭ ‬الداخلي،‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬وأمن‭ ‬المعلومات،‭ ‬والشؤون‭ ‬القانونية،‭ ‬وإدارة‭ ‬الامتثال‭ ‬مع‭ ‬انشاء‭ ‬نهج‭ ‬وإطار‭ ‬عمل‭ ‬مشترك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الإدارات‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬منصة‭ ‬ Swiss ‭ ‬ GRC ‭

‬الشاملة،‭ ‬تسعى‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬وتقييم‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬المؤسسية‭ ‬الرئيسية‭. ‬وسوف‭ ‬يساهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسؤولية‭ ‬الشركة،‭ ‬وتحسين‭ ‬كفاءتها‭ ‬المالية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬والتشغيلية،‭ ‬وخفض‭ ‬المخاطر‭ ‬والتكاليف‭ ‬الطارئة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ضمان‭ ‬أداء‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬واستقرارًا‭.‬