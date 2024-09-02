Monday, 02 September 2024 09:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((بنفت)) تتبنى منصة إلكترونية متقدمة من شركة Swiss GRC

9/2/2024 12:14:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وخدمة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬وقعت‭ ‬اتفاقية‭ ‬مهمة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Swiss ‭ ‬ GRC ‭ ‬لتطبيق‭ ‬منصتها‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬صندوق‭ ‬أدوات‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والامتثال‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت،‭ ‬بما‭ ‬يمثل‭ ‬إنجازا‭ ‬كبيرا‭ ‬لها‭ ‬باعتبارها‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تطبق‭ ‬حلول‭ ‬برمجيات Swiss ‭ ‬ GRC ‭ .‬

تتميز‭ ‬هذه‭ ‬الأدوات‭ ‬بأنها‭ ‬سهلة‭ ‬الاستخدام‭ ‬والتطبيق‭ ‬وتعزز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬اقسام‭ ‬الحوكمة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيتيح‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت‭ ‬متابعة‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأعمال‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والامتثال‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬إداراتها‭ ‬المختلفة‭. ‬كما‭ ‬ستساعد‭ ‬المنصة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬تقارير‭ ‬تفصيلية‭ ‬ولوحات‭ ‬معلومات‭ ‬لمتابعة‭ ‬وإدارة‭ ‬أمور‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والامتثال‭ ‬الداخلية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فان‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬الحلول‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬تصنيف‭ ‬موحد‭ ‬للمخاطر،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬إدارات‭ ‬التدقيق‭ ‬الداخلي،‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬وأمن‭ ‬المعلومات،‭ ‬والشؤون‭ ‬القانونية،‭ ‬وإدارة‭ ‬الامتثال‭ ‬مع‭ ‬انشاء‭ ‬نهج‭ ‬وإطار‭ ‬عمل‭ ‬مشترك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الإدارات‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬منصة‭ ‬ Swiss ‭ ‬ GRC
‬الشاملة،‭ ‬تسعى‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬وتقييم‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬المؤسسية‭ ‬الرئيسية‭. ‬وسوف‭ ‬يساهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسؤولية‭ ‬الشركة،‭ ‬وتحسين‭ ‬كفاءتها‭ ‬المالية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬والتشغيلية،‭ ‬وخفض‭ ‬المخاطر‭ ‬والتكاليف‭ ‬الطارئة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ضمان‭ ‬أداء‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬واستقرارًا‭.‬

MENAFN02092024000055011008ID1108625108

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث