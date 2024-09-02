((بنفت)) تتبنى منصة إلكترونية متقدمة من شركة Swiss GRC

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، أنها قد وقعت اتفاقية مهمة مع شركة Swiss GRC لتطبيق منصتها التي تشمل صندوق أدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال. وقد تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة بنفت، بما يمثل إنجازا كبيرا لها باعتبارها أول شركة في البحرين تطبق حلول برمجيات Swiss GRC .
تتميز هذه الأدوات بأنها سهلة الاستخدام والتطبيق وتعزز التعاون بين اقسام الحوكمة، وهو ما سيتيح لشركة بنفت متابعة الأمور المتعلقة بأعمال الحوكمة والمخاطر والامتثال بكفاءة عالية في إداراتها المختلفة. كما ستساعد المنصة على إصدار تقارير تفصيلية ولوحات معلومات لمتابعة وإدارة أمور الحوكمة والمخاطر والامتثال الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، فان تطبيق هذه الحلول سوف يسهم في إنشاء تصنيف موحد للمخاطر، بما يضمن التنسيق بين إدارات التدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، وأمن المعلومات، والشؤون القانونية، وإدارة الامتثال مع انشاء نهج وإطار عمل مشترك في هذه الإدارات. ومن خلال استخدام منصة Swiss GRC
الشاملة، تسعى شركة بنفت إلى تحسين قدرتها على تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المؤسسية الرئيسية. وسوف يساهم هذا التعاون في تعزيز مسؤولية الشركة، وتحسين كفاءتها المالية والاستراتيجية والتشغيلية، وخفض المخاطر والتكاليف الطارئة، ومن ثم ضمان أداء أكثر قوة واستقرارًا.
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