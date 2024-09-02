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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء فلسطين - جريدة الوطن السعودية

9/2/2024 12:13:47 AM
(MENAFN- Al Watan) تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من دولة رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية والمغتربين الدكتور محمد مصطفى.
وجرى خلال الاتصال مناقشة الأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها.

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