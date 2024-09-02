وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء فلسطين - جريدة الوطن السعودية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء فلسطين - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/2/2024 12:13:47 AM
(MENAFN
- Al Watan)
تلقى وزير
الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من دولة رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية والمغتربين الدكتور محمد مصطفى.
وجرى خلال الاتصال مناقشة الأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها.
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