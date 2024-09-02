هاتفيا.. ولي العهد والرئيس المصري يبحثان تطورات الأوضاع في فلسطين - جريدة الوطن السعودية

هاتفيا.. ولي العهد والرئيس المصري يبحثان تطورات الأوضاع في فلسطين - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/2/2024 12:13:47 AM
(MENAFN
- Al Watan)
أجرى ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد ولي العهد ضرورة بذل كافة الجهود عربيًا وإسلاميًا لوقف أعمال التصعيد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
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