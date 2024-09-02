ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي - جريدة الوطن السعودية

ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/2/2024 12:13:46 AM
(MENAFN
- Al Watan)
أجرى ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأكد ولي العهد خلال الاتصال حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الإعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
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