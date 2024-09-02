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المنتخب السعودي للمعلوماتية ينهي استعداداته للمشاركة في الأولمبياد الدولي بمصر

9/2/2024 12:13:33 AM
(MENAFN- Al Watan) أنهى المنتخب السعودي للمعلوماتية، معسكره التدريبي في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، استعدادًا لخوض منافسات أولمبياد المعلوماتية الدولي، الذي ستحتضن فعاليات نسخته الـ 36 ذات المدينة، من 1 - 8 سبتمبر الجاري، بمشاركة قرابة 90 دولة.
وتمتلك المملكة في رصيدها من منافساتها السابقة في هذا الأولمبياد 6 جوائز دولية (4 ميداليات برونزية، وشهادتي تقدير)، وتأتي مشاركتها هذا العام بشراكة إستراتيجية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، وبرعاية شركة علم.
ويُنظم أولمبياد المعلوماتية الدولي بوصفه مسابقة برمجة تنافسية دولية سنوية لطلبة المدارس الثانوية، وأقيم للمرة الأولى على مستوى العالم عام 1989م في بلغاريا برعاية اليونيسكو والاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات IFIP. ويتنافس الطلاب المتميزون على أساس فردي، حيث تـُتاح المشاركة لأربعة طلاب فقط من كل دولة، ويتطلب من كل متسابق تحليل المشكلات البرمجية وتصميم الخوارزميات وهياكل البيانات والاختبار. ويُعد أولمبياد المعلوماتية من أعرق مسابقات علوم الحاسب الآلي في العالم، وهو أحد أولمبيادات العلوم الدولية الخمسة التي تنظم حول العالم سنويًا، كما أنه ثاني أكبر المسابقات العلمية بعد أولمبياد الرياضيات الدولي من حيث عدد الدول المشاركة.

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