دشن سجله التهديفي.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على بيتيس

سجل كيليان مبابي ثنائية من الأهداف في الشوط الثاني ليمنح فوزا صعبا 2-صفر على ريال بيتيس اليوم الأحد في ثاني انتصار يحققه حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم.

ولم يتمكن مبابي قائد فرنسا، الذي انضم إلى ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان في يونيو حزيران الماضي، من التسجيل في أول ثلاث بالدوري بعدما هز الشباك في ظهوره الأول مع الفريق في الفوز 2-صفر على أتلانتا في كأس السوبر الأوروبية في بداية الموسم.

وتمكن أخيرا من التسجيل في اليوم الأحد ليقود فريقه لثاني انتصار في أربع مباريات ليحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد ثماني نقاط بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر قبل التوقف الدولي.

وبعد التعادل المخيب 1-1 مع لاس بالماس يوم الخميس الماضي وفي غياب لاعب الوسط جود بلينجهام للإصابة، جاءت بداية ريال مدريد أمام بيتيس بطيئة ورغم سيطرته على الكرة فإنه لم يتمكن من تهديد مرمى المنافس.

وكانت صفوف بيتيس منظمة في الدفاع وشكل خطورة في الهجمات المرتدة وأهدر فرصتين محققتين في أول 15 دقيقة.

وأهدر مبابي بعض الفرص من كرات عرضية لعبها فينيسيوس وواجه صعوبة في التفوق على المدافعين في بداية المباراة، لكنه قدم لمحات من أدائه المعتاد في انطلاقتين من منتصف الملعب ومن الجانب الأيسر مع مرور الوقت.

وبدا ريال مدريد أفضل حالا بعد الاستراحة وتحسن أداء مبابي وفينيسيوس بصورة متزايدة في الشوط الثاني وسدد فينيسيوس في القائم في الدقيقة 50.

وتمكن ريال مدريد أخيرا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 67 عندما سجل مبابي هدفا من مسافة قريبة مستغلا تمريرة رائعة بالكعب لعبها لاعب الوسط فيدريكو بالبيردي.

وحسم قائد منتخب فرنسا الفوز في الدقيقة 75 من علامة الجزاء بعدما قام حارس المرمى روي سيلفا بعرقلة فينيسيوس جونيور داخل