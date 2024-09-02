مقتل 11 فلسطينيًا في غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين في غزة

قتل 11 شخصًا على الأقل في جوي إسرائيلي استهدف مدرسة شمالي قطاع غزة، تأوي عشرات العائلات النازحة من الحرب، يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل لـ"فرانس برس"، إن "ضربة إسرائيلية على مدرسة صفد التي تضم نازحين في مدينة غزة أسفرت عن مقتل 11 شخصًا بينهم امرأة وفتاة، وإصابة العشرات".

وتقع مدرسة صفد المستهدفة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، إلى الشمال من القطاع.

وأشار الدفاع المدني إلى وجود مفقودين تحت أنقاض المدرسة، مما يرجح ارتفاعًا محتملًا في عدد القتلى.

وأوضح أنه تم إخلاء من النازحين، بعد تهديد الجيش الإسرائيلي بقصفها مرة أخرى.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "إرهابيين من حماس كانوا ينشطون من مركز قيادة في منطقة كانت سابقًا مدرسة صفد".

وعمدت إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى قصف المدارس التي تأوي النازحين في قطاع غزة، بزعم اختباء مسلحي حماس داخلها.

وفي هجوم آخر، قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني بأنه تمكن من انتشال قتيلين وعدد من المصابين، من الشقة التي تعود لعائلة الأعرج.

وتسبب القصف والهجمات البرية الإسرائيلية على غزة في مقتل ما يقرب من 41 ألف شخص، وفق وزارة الصحة في القطاع، وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.