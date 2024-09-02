واشنطن بوست تكشف عن خطة نهائية وأخيرة لوقف الحرب في غزة

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أن الولايات المتحدة تعمل بالتعاون مع مصر وقطر على إعداد خطة "نهائية وأخيرة" لوقف الحرب في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة توصف بأنها غير قابلة للتعديل، حيث استخدمت مصطلح "Take it or leave it" للإشارة إلى مدى جديتها وحتميتها.

ووفقًا للصحيفة، فإن فشل إسرائيل وحركة حماس في قبول هذه الخطة قد يؤدي إلى إنهاء المفاوضات التي استمرت لعدة أشهر دون تحقيق أي تقدم ملموس.

وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي اكتشاف جثث 6 رهائن في غزة، من بينهم المواطن الأميركي هيرش غولدبرغ بولين، إلى تعزيز الشعور بالحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن المسؤولين الأمريكيين يشيرون إلى أنهم قد ينسحبون من المفاوضات إذا لم تسفر عن نتيجة.

وفي تصريح لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أوضح أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مكثفة مع مصر وقطر لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق الذي من المتوقع تقديمه خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف: "إذا لم يقبله الطرفان (إسرائيل وحماس)، فقد تكون هذه نهاية المفاوضات التي تقودها واشنطن".

ورغم هذه الجهود، يبقى الغموض يحيط بمدى تأثير اكتشاف جثث الرهائن على فرص نجاح هذه المفاوضات في الأسابيع المقبلة، بحسب ما ذكره مسؤولون أمريكيون.

وأشار المسؤول الكبير إلى أن العمل على الخطة النهائية بدأ قبل العثور على جثث الرهائن في نفق تحت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشددًا على أن هذا التطور يجب أن يضفي المزيد من الإلحاح على العملية التفاوضية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الرهائن الستة قُتلوا على يد خاطفيهم "قبل وقت قصير" من العثور عليهم، وأكدت الولايات المتحدة من خلال تقييم مشابه أن جميع الرهائن أعدموا برصاص في الرأس قبيل اكتشاف جثثهم.

وقد بذل الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مساعديه جهودًا متواصلة على مدى أشهر لإقناع إسرائيل وحماس بالتوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح الرهائن المتبقين على قيد الحياة مقابل سجناء فلسطينيين، ووقف إطلاق النار في غزة، وهو ما كان يؤمل أن يكون الأساس لإنهاء دائم للحرب.

وشملت هذه الجهود زيارات متعددة قام بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك، الذين عملوا بشكل مكثف مع المفاوضين المصريين والقطريين للوصول إلى اتفاق.

وفي الداخل الإسرائيلي، يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطًا متزايدة من عائلات الرهائن الذين يطالبونه بإبرام اتفاق لإنقاذ أبنائهم. وتصاعد الغضب الشعبي ليشمل مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف ليلة الأحد، بينما دعت أكبر نقابة عمالية في إسرائيل إلى إضراب عام يوم الإثنين، مهددة بإغلاق البلاد حتى يوافق نتنياهو على صفقة مع حماس لإعادة الأسرى المتبقين.

وتتهم عائلات الرهائن والمعارضة نتنياهو منذ أشهر بإعطاء الأولوية لبقائه السياسي وانتصاره على حماس على حساب الصفقة المنتظرة.