تحطم مروحية أوكرانية خلال تدريب عسكري ومقتل طاقمها

قالت القوات الجوية إن طائرة هليكوبتر أوكرانية تحطمت أثناء تدريب عسكري الأحد، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من فردين.

وذكرت جامعة خاركيف للقوات الجوية في منشور على فيسبوك أن المحققين ومسؤولين من وزارة الدفاع الأوكرانية يعملون لمعرفة سبب تحطم الطائرة.

من جهة أخرى، قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية إن القوات الأواكرانية قصفت المنطقة الواقعة جنوبي البلاد الأحد مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 12 من بينهم طفلان إصاباتهما حرجة.

وأضاف على تطبيق تيليغرام أن شخصا قتل في قرية شاجاروفكا القريبة من الحدود الأوكرانية.

وأصيب ثلاثة أشخاص في شيبيكينو على الحدود، وقال غلادكوف إن هجمات استهدفت قرية أخرى على الأقل.

وفي قصف وقع في وقت سابق اليوم أصيب 11 من بينهم طفلان خضعا لعمليات جراحية بعد أن أصيبا بجروح بالغة أحدهما لديه إصابات في ساقيه. وتبحث الفرق الطبية ضرورة إرسالهما لموسكو لتلقي مزيد من العلاج.

وقال غلادكوف إن الهجوم تسبب في تدمير 22 شقة وثمانية منازل وأكثر من 20 سيارة.

ولم يتسن لرويترز التأكد من الواقعة بشكل مستقل. ولم يصدر بعد تعليق من المسؤولين الأوكرانيين.

وتستهدف قوات أوكرانية مدينة بيلغورود والمناطق المحيطة بها بالقصف وهجمات أخرى.

وشنت القوات الأوكرانية عملية توغل في منطقة كورسك المجاورة الشهر الماضي، ويقول ضباط كبار في الجيش الأوكراني إن قواتهم احتلت عشرات التجمعات السكنية.