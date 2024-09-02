عواصف عاتية تضرب أستراليا.. وفاة امرأة وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف

لقيت امرأة حتفها، وأغلقت المدارس أبوابها، وانقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من الأشخاص، يوم الاثنين، جراء عواصف عاتية ضربت أستراليا.

وقالت الشرطة إن امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا لقيت مصرعها بعد سقوط شجرة على كوخ في جنوب شرق البلاد.

وتجتاح المنطقة رياح "مدمرة" تصل سرعتها إلى أكثر من 110 كيلومترات (68 ميلاً) في الساعة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 150 ألف شخص.

وحذرت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، جاسينتا آلان، من أن إصلاح التيار الكهربائي قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أيام. وقالت: "هناك بعض المناطق التي لا تزال فيها الظروف خطيرة جدًا بحيث لا يمكن إجراء إصلاحات".

في الوقت نفسه، تضررت المناطق الساحلية من ارتفاع المد والجزر. وقد تم تحذير الناس بضرورة تجنب التنقل غير الضروري، بينما أغلقت بعض المدارس أبوابها.

وتشعر السلطات في نيو ساوث ويلز بالقلق من أن تؤدي الرياح المدمرة إلى زيادة خطر الحرائق يوم الاثنين، مع وضع عدد من المناطق في حالة تأهب قصوى.

وحذر مفتش خدمة إطفاء الحرائق في نيو ساوث ويلز، بن شيبرد، سكان سيدني والمناطق المحيطة من أنهم سيشهدون أسوأ خطر للحرائق يوم الاثنين، لكن الظروف ستتحسن في فترة ما بعد الظهر.

وغمرت الفيضانات أجزاء من تسمانيا، حيث بلغت ذروة الرياح 150 كيلومترًا (93.2 ميلًا) في الساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت كريستي جونسون، الخبيرة في مكتب الأرصاد الجوية، إن سلسلة من الجبهات الباردة التي اجتاحت جنوب شرق أستراليا تسببت في "رياح مدمرة". لكن الظروف من المقرر أن تتحسن يوم الثلاثاء، حسب قولها.

وحذرت جونسون من أن المزيد من الجبهات الباردة ستؤثر على البلاد في وقت لاحق من الأسبوع.

وتتعرض أستراليا بشدة للظواهر الجوية المتطرفة نظرًا إلى موقعها. فقد سجلت البلاد أحر شتاء لها الشهر الماضي، حيث بلغت الحرارة 41.6 درجة مئوية (106.7 درجات فهرنهايت) في جزء من ساحلها الشمالي الغربي.

وتُظهر البيانات الرسمية أن متوسط درجات الحرارة في أستراليا يرتفع بشكل مطرد، مع تغير المناخ الذي يؤجج حرائق الغابات والفيضانات والجفاف وموجات الحر.

وقال شيبرد لوكالة فرانس برس إن هناك خطرًا كبيرًا من أن يشهد الصيف المقبل زيادة في خطر الحرائق بسبب الجفاف السريع للغطاء النباتي.

وقد توقع علماء المناخ بالفعل أن يكون عام 2024 أكثر الأعوام حرارة على كوكب الأرض على الإطلاق.