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مشعل القملاس.. ما تشوف شر

9/2/2024 12:12:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
أجرى استاذ قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية الفنان والمخرج مشعل القملاس، عملية جراحية دقيقة لساقه اليسرى.
يذكر أن استاذ قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية مشعل القملاس شارك في العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية وإخراج المسرحيات، ومن هذه الأعمال «زهور عمري»، «العب غيرها»، «ديوان السبيل»، «بيت بلا أبواب»، بجانب الفيلم السينمائي «كيوت»، كما اخرج مسرحيتي «قرية الحب»، و«الوالي والحطاب».
«فنون الأنباء» تتحمد بالسلامة للفنان مشعل القملاس على نجاح عمليته الجراحية الدقيقة، وتتمنى له الشفاء التام لمواصلة عطائه كأستاذ في أروقة المعهد العالي للفنون المسرحية وكفنان ومخرج في الوسط الفني الكويتي والخليجي والعربي..
سلامات وما تشوف شر يا القملاس.

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