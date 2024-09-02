مشعل القملاس.. ما تشوف شر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
أجرى استاذ قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية الفنان
والمخرج مشعل القملاس، عملية جراحية دقيقة لساقه اليسرى.
يذكر أن استاذ قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية مشعل القملاس شارك في العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية وإخراج المسرحيات، ومن هذه الأعمال «زهور عمري»، «العب غيرها»، «ديوان السبيل»، «بيت بلا أبواب»، بجانب الفيلم السينمائي «كيوت»، كما اخرج مسرحيتي «قرية الحب»، و«الوالي والحطاب».
«فنون الأنباء» تتحمد بالسلامة للفنان مشعل القملاس على نجاح عمليته الجراحية الدقيقة، وتتمنى له الشفاء التام لمواصلة عطائه كأستاذ في أروقة المعهد العالي للفنون المسرحية وكفنان ومخرج في الوسط الفني الكويتي والخليجي والعربي..
سلامات وما تشوف شر يا القملاس.
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