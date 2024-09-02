سجل إنجازات الموظف خطوة بالاتجاه الصحيح

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تطرقت في مقال سابق إلى البصمة الثالثة التي تم تطبيقها مؤخرا لإثبات التواجد أثناء الدوام على الموظفين تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية، وذكرت أن البصمة الثالثة حالها حال بصمة الحضور والانصراف بالنسبة للموظف المنتج والملتزم في عمله الذي يتطلب ذلك تواجده خلال ساعات الدوام الرسمي، وهي إضافة لتميزه عن غيره، كما أن استخدام تطبيقات الهاتف الذكي في عمل البصمة المرنة سيسهل على الموظفين إجراؤها وهم في مكاتبهم أثناء إنجاز أعمالهم الذي يتطلب من الجهات الحكومية توفير بيئة عمل صالحة للإنجاز والتميز والإبداع.
اقترحت على ديوان الخدمة المدنية وقتها أن يقوم بعمل ربط بين الديوان والجهات الحكومية يتم من خلاله معرفة إنتاجية الموظف والأعمال التي تم إنجازها خلال فترة عملة التي يترتب عليها منح مكافأة الأعمال الممتازة والتي من شروطها التميز في العمل.
ديوان الخدمة المدنية مشكورا تجاوب مع مقترحنا بعد أيام من نشره، حيث أعلن عن استحداث مشروع سجل إنجازات الموظف، حيث إنه يهدف إلى تخصيص ملف إلكتروني للموظف يحفظ من خلاله جميع المهام والأعمال التي يكلف بها حفاظا على جهده طوال فترة عمله.
ووفقا للمشروع، كما ذكر الديوان، أن الموظف يقوم بتسجيل جميع الأعمال التي يتولى تنفيذها بنفسه من خلال نظام داخلي.
كما أن المشروع يضمن للمتميزين أولوية الحصول على المزايا المالية أو الدورات التدريبية أو الوظائف الإشرافية.
«الديوان» أوضح أنه ستتم تجربة المشروع في عدد من الجهات الحكومية مبدئيا لمدة 6 أشهر، وتحديد موعد انطلاق الفترة التجريبية لاحقا.
بعد انطلاق هذا المشروع، سيضمن الموظفون في وزارات الدولة حقوقهم الوظيفية سواء كان بالتقييم السنوي أو مكافأة الأعمال الممتازة التي تتطلب شروطا من أهمها إنتاجية للموظف والتزامه في عمله.
نتمنى أن يتم الإسراع في تطبيق هذا المشروع والعمل على تعميمه بعد التجربة الأولى على جميع الجهات الحكومية مثل ما تم في بصمة إثبات التواجد لأن تطبيق هذا الملف سيعود بالنفع على من يعمل بجد واجتهاد ويميزه عن غيره من الموظفين الآخرين.
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