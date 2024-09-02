سجل إنجازات الموظف خطوة بالاتجاه الصحيح

تطرقت في مقال سابق إلى البصمة الثالثة التي تم تطبيقها مؤخرا لإثبات التواجد أثناء الدوام على الموظفين تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية، وذكرت أن البصمة الثالثة حالها حال بصمة الحضور والانصراف بالنسبة للموظف المنتج والملتزم في عمله الذي يتطلب ذلك تواجده خلال ساعات الدوام الرسمي، وهي إضافة لتميزه عن غيره، كما أن استخدام تطبيقات الهاتف الذكي في عمل البصمة المرنة سيسهل على الموظفين إجراؤها وهم في مكاتبهم أثناء إنجاز أعمالهم الذي يتطلب من الجهات الحكومية توفير بيئة عمل صالحة للإنجاز والتميز والإبداع.

اقترحت على ديوان الخدمة المدنية وقتها أن يقوم بعمل ربط بين الديوان والجهات الحكومية يتم من خلاله معرفة إنتاجية الموظف والأعمال التي تم إنجازها خلال فترة عملة التي يترتب عليها منح مكافأة الأعمال الممتازة والتي من شروطها التميز في العمل.

ديوان الخدمة المدنية مشكورا تجاوب مع مقترحنا بعد أيام من نشره، حيث أعلن عن استحداث مشروع سجل إنجازات الموظف، حيث إنه يهدف إلى تخصيص ملف إلكتروني للموظف يحفظ من خلاله جميع المهام والأعمال التي يكلف بها حفاظا على جهده طوال فترة عمله.

ووفقا للمشروع، كما ذكر الديوان، أن الموظف يقوم بتسجيل جميع الأعمال التي يتولى تنفيذها بنفسه من خلال نظام داخلي.

كما أن المشروع يضمن للمتميزين أولوية الحصول على المزايا المالية أو الدورات التدريبية أو الوظائف الإشرافية.

«الديوان» أوضح أنه ستتم تجربة المشروع في عدد من الجهات الحكومية مبدئيا لمدة 6 أشهر، وتحديد موعد انطلاق الفترة التجريبية لاحقا.

بعد انطلاق هذا المشروع، سيضمن الموظفون في وزارات الدولة حقوقهم الوظيفية سواء كان بالتقييم السنوي أو مكافأة الأعمال الممتازة التي تتطلب شروطا من أهمها إنتاجية للموظف والتزامه في عمله.

نتمنى أن يتم الإسراع في تطبيق هذا المشروع والعمل على تعميمه بعد التجربة الأولى على جميع الجهات الحكومية مثل ما تم في بصمة إثبات التواجد لأن تطبيق هذا الملف سيعود بالنفع على من يعمل بجد واجتهاد ويميزه عن غيره من الموظفين الآخرين.





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