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تهذيب النفس وإصلاحها

9/2/2024 12:12:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)

من مظاهر تهذيب النفس أن يعرف الإنسان حده فيقف عنده ولا يتجاوزه، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، فلا يكون متطفلا أو متسلطا، فحينئذ يجد الترحيب من الناس، لتحليه بهذه الصفة.
وإذا كان الإنسان ناقدا نفر منه الناس، أما إذا كان ناصحا، أقبلوا عليه لكونهم لمسوا فيه الحرص على مصلحتهم. وأبسط الناس يستطيع التمييز بين النقد والنصح.
وإذا أحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه وثق به الناس وشعروا معه بالأمان، لذلك جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصفة شرطا للإيمان حين قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».
وإذا اعتمد الإنسان منهجا يعرفه الناس من خلاله، بعيدا عن التقلبات المزاجية أو شطط الهوى، صار هينا لينا يسهل التعامل معه، فاطمأنوا له.
وإذا كان الإنسان لا يخشى في الحق لومة لائم، حتى لو تعارض مع مصلحته الخاصة أو مصلحة من يهمه أمره، أمنه الناس على أرواحهم.
وإذا نافس الإنسان نفسه لا غيرها، هنئ بسلامتها من الحقد والغل، وفرح لفرح الناس بصدق يلمس قلوبهم.
إذا آمن الإنسان بأن الناس سواسيه كأسنان المشط، لا فرق بينهم إلا بالخلق، ولم ينظر إليهم نظرة فوقية، تمنوا لو يقتربون منه لينعموا بإنصافه.
وإذا صدقت أفعال الإنسان أقواله، وتحرى الصدق مع الناس، وراعى مشاعرهم وتعاطف معهم، وتحلى بالأمانة أحبوه وطلبوا وده.
وأخيرا، بقدر ما يصدق الإنسان في تنقية نفسه وإصلاحها، وهو جهاد يلازمه إلى أن يموت، يكتب عند الله صديقا، أو كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- «إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض».
وبعد ذلك كله، ألا يستحق من هذب نفسه أن يكون محبوبا؟!

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