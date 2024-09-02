تهذيب النفس وإصلاحها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
من مظاهر تهذيب النفس أن يعرف الإنسان حده فيقف عنده ولا يتجاوزه، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، فلا يكون متطفلا أو متسلطا، فحينئذ يجد الترحيب من الناس، لتحليه بهذه الصفة.
وإذا كان الإنسان ناقدا نفر منه الناس، أما إذا كان ناصحا، أقبلوا عليه لكونهم لمسوا فيه الحرص على مصلحتهم. وأبسط الناس يستطيع التمييز بين النقد والنصح.
وإذا أحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه وثق به الناس وشعروا معه بالأمان، لذلك جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصفة شرطا للإيمان حين قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».
وإذا اعتمد الإنسان منهجا يعرفه الناس من خلاله، بعيدا عن التقلبات المزاجية أو شطط الهوى، صار هينا لينا يسهل التعامل معه، فاطمأنوا له.
وإذا كان الإنسان لا يخشى في الحق لومة لائم، حتى لو تعارض مع مصلحته الخاصة أو مصلحة من يهمه أمره، أمنه الناس على أرواحهم.
وإذا نافس الإنسان نفسه لا غيرها، هنئ بسلامتها من الحقد والغل، وفرح لفرح الناس بصدق يلمس قلوبهم.
إذا آمن الإنسان بأن الناس سواسيه كأسنان المشط، لا فرق بينهم إلا بالخلق، ولم ينظر إليهم نظرة فوقية، تمنوا لو يقتربون منه لينعموا بإنصافه.
وإذا صدقت أفعال الإنسان أقواله، وتحرى الصدق مع الناس، وراعى مشاعرهم وتعاطف معهم، وتحلى بالأمانة أحبوه وطلبوا وده.
وأخيرا، بقدر ما يصدق الإنسان في تنقية نفسه وإصلاحها، وهو جهاد يلازمه إلى أن يموت، يكتب عند الله صديقا، أو كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- «إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض».
وبعد ذلك كله، ألا يستحق من هذب نفسه أن يكون محبوبا؟!
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