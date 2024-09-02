اقضوا حوائجكم بالكتمان

MENAFN - Al-Anbaa) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود». وقد اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه وعلى اعتبار أنه ضعيف فإن بعض أهل العلم يرى جواز العمل والاحتجاج بالضعيف.

وقال سيدنا يعقوب لابنه يوسف في الآية الكريمة قال تعالى: (قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين) سورة يوسف: 5.

ويؤخذ من هذه الآية الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر للآخرين، والمقصود بهذه الآية أن من رزقه الله بنعمة أو بشيء جديد ولكنه لم يتم كالسفر والزواج والعمل والربح في التجارة فربما لا يكون بسبب نفوس الآخرين لحقدهم عليه أو حسدهم له، فلذلك يجب عدم ذكر أي نعمة إلا بعد أن تتحقق، ولا يجوز الكذب من باب الاستعانة بكتمان قضاء الحوائج حيث إن الكذب حرام، فهناك من يكذب من أجل عدم قول الحقيقة.

إن الهدف من كتمان قضاء الحوائج ليس لتجنب العين والحسد فقط بل حتى لا يصاب الإنسان بخيبة الأمل علنا لأن الطاقات تهدر أحيانا في القول بدلا من الفعل.

إن كتمان قضاء الحوائج له العديد من الأسباب فيجب ألا يتكلم الشخص عما يرغب بفعله إلا بعد تحقيقه وخاصة أن هناك بعض الناس الذين قد يثبطون الشخص مما يريد أن يفعله كأنهم يقولون له أن ذلك لا يمكن فعله ويقومون بالمقارنة بينه وبين الآخرين مما يؤدي إلى الشعور السلبي عند الشخص ويعدل عن تنفيذ فكرته، وهناك البعض الذين يتوجهون بالعديد من النصائح وخاصة أنهم غير مختصين فيتأثر صاحب الفكرة أو العمل بها على الرغم من أنها غير صحيحة ويغير رأيه عما يرغب به (كالزواج أو السفر أو عمل أي من أعمال الخير).

وبعض الناس يعجبون بما يرغب بفعله الشخص ويمدحون فكرته مما يعود بالثناء على صاحب الفكرة ويكون لها الأثر الإيجابي في الوقت نفسه ومع الوقت يفقد الرغبة في تنفيذ ما يريده لأنه حصل على الشعور الجيد.

إن عدم إخبار الناس بما يرغب الشخص أن يفعله يحرره من الضغط والشعور بالخوف من الفشل عند علم الآخرين بما يرغب بفعله ولذلك فإنه يتخلص من هذا الشعور والتعليقات السلبية التي قد تقال مستقبلا عن نتيجة ما كان الشخص يرغب في عمله.

إن كتمان قضاء الحوائج يمكنه أن يصنع فارقا حقيقيا في الحياة ويأخذ بيد صاحبه إلى طريق النجاح في كل خطوة يقوم بها وهذا ما يبحث عنه كل من يريد أن يفعل أي عمل فيه الخير له وللآخرين.