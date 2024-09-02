ما دام الإنسان على حق فلن يغلبه شيء، وهذه حقيقة ثابتة وشرع رباني لا لبس فيه، فوالله ما ذل ذو حق ولو اجتمع الناس كلهم عليه، ولا عز ذو باطل ولو طلع القمر بين كعبيه، فالله سبحانه وتعالى اسمه الحق، وهو يحق الحق ويبطل الباطل، والباطل طريق الشيطان، من تبعه غوى، وقد شاء المولى عز وجل أن يقوم الكون على سنة التدافع بين الحق والباطل، وبين الخير والشر حتى تقوم الساعة، فتكون الحرب بينهم سجالا، ولو شاء الله لجعل الحياة لا تعرف إلا الخير، وأن تكون ملأى ببشر مثل الملائكة، ولكن لله حكمة لا يعلمها إلا هو وحده، وهذه سنة التمحيص تفعل فعلها، وقد أراد الله للحق أن يكون هو المنتصر في النهاية، وان يكون الباطل مخذولا مهزوما، فالنصر قرين الحق طال الزمان او قصر (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) [الإسراء: 81].قيل للإمام أحمد بن حنبل خلال زمن فتنة خلق القرآن: «ألم تر كيف انتصر الباطل على الحق؟ فقال: كلا، ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر».إن دولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة.يقول لبيد بن ربيعة العامري:ألا كل شيء ما خلا الله باطلوكل نعيم لا محالة زائللكن نعيم الجنة لا يزول، والعاقل لا يبطل حقا ولا يحق باطلا، فالحق هو الصحيح الثابت الذي لا يسع عاقل إنكاره وهو واضح وضوح الشمس، (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) الرعد.فالحق يقين والباطل شك وفرق كبير بينهما، فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس الحق بالباطل ويكتمه وهو يعلم لأنه سيحاسب على ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعان باطلا ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه الذمة».. هذا، ودمتم سالمين.

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