التفتيش المزدوج في ((المنافذ)) أسوة بالسجون

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الجميع يلاحظ الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الداخلية بتوجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ووكيل الوزارة الفريق الشيخ سالم النواف في التصدي للمحاولات الشرسة التي يقف وراءها مافيا المواد المخدرة، وهو ما أثمر ضبط كميات ضخمة من المخدرات بأنواعها.
مؤخرا قام رجالات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتفكيك شبكة إجرامية تضم خمسة متهمين، تخصصت في تهريب المخدرات من إحدى الدول الأوروبية إلى الكويت عبر منفذ مطار الكويت الدولي، اثنان منهم يعملان في الإدارة العامة للجمارك، وكشفت التحقيقات (حسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية) عن ان المفتشين استغلا منصبيهما في تسهيل عملية تهريب المواد المخدرة، وعثر بحوزة هذا التشكيل الاجرامي على مخدرات تصل قيمتها السوقية إلى 750 ألفا.
تهريب المخدرات من قبل مفتشين جمركيين عملهم الأساسي حماية البلاد من التهريب أمر بالغ الخطورة، وان وجدت هذه العناصر داخل الجمارك الكويتية، فهذا لا يقلل من جهود المخلصين وما أكثرهم في هذه الإدارة المهمة، الذين يبذلون قصارى جهدهم ويخلصون في عملهم بكل تفان لأجل حماية هذا الوطن.
وزارة الداخلية، وللحد من تهريب الممنوعات إلى داخل السجن المركزي ارتأت اقامة نقطتين للتفتيش، الأولى تتبع لأمن السجون، والأخرى تتبع القوات الخاصة، بحيث يخضع أي شخص للتفتيش مرتين بما فيها رجال الأمن، والهدف من التفتيش الدقيق سد أي ثغرة أمام تهريب الممنوعات، وهذه الإجراءات كان لها أثر واضح. ومن هذا المنطلق لا بأس من تطبيق نفس الآلية في المنافذ الجمركية، بحيث تكون هناك نقطتان للتفتيش، إحداهما تتبع الجمارك، والثانية تتبع وزارة الداخلية، ويفضل أن يكلف بالعمل في النقطة الأمنية ضباط وضباط صف يتبعون مكافحة المخدرات، لما لهم من خبرات تمكنهم من مواجهة مافيا المخدرات.
قطاعات «الداخلية» ضبطت 5000 كيلو غرام مخدرات و32 مليون حبة مخدرة خلال عام ونصف العام، بحسب ما نشرته «الأنباء» قبل أسابيع، وهذا ما يرجح وجود ثغرة، باعتبار أن المواد المخدرة لا بد أن تأتي من الخارج، والحد من تسرب المخدرات يحتاج إلى مثل هذا التفتيش المزدوج، وأتمنى تبني هذا المقترح من قبل النائب الأول لرئيس الوزراء، حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.
آخر الكلام: أعيد التأكيد على أن وزارة الداخلية شديدة الحرص على تعزير التعاون والتكامل الأمني وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية، عبر إنشاء قنوات اتصال لتبادل المعلومات بشكل فعال ومؤثر، والتصدي للشبكات والمنظمات الدولية الإجرامية، والاستمرار في بذل الجهود للتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات يستدعي الأفكار الخلاقة لمواجهة أخطر آفة تواجه الكويت في العصر الحديث.
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