التفتيش المزدوج في ((المنافذ)) أسوة بالسجون

الجميع يلاحظ الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الداخلية بتوجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ووكيل الوزارة الفريق الشيخ سالم النواف في التصدي للمحاولات الشرسة التي يقف وراءها مافيا المواد المخدرة، وهو ما أثمر ضبط كميات ضخمة من المخدرات بأنواعها.مؤخرا قام رجالات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتفكيك شبكة إجرامية تضم خمسة متهمين، تخصصت في تهريب المخدرات من إحدى الدول الأوروبية إلى الكويت عبر منفذ مطار الكويت الدولي، اثنان منهم يعملان في الإدارة العامة للجمارك، وكشفت التحقيقات (حسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية) عن ان المفتشين استغلا منصبيهما في تسهيل عملية تهريب المواد المخدرة، وعثر بحوزة هذا التشكيل الاجرامي على مخدرات تصل قيمتها السوقية إلى 750 ألفا.تهريب المخدرات من قبل مفتشين جمركيين عملهم الأساسي حماية البلاد من التهريب أمر بالغ الخطورة، وان وجدت هذه العناصر داخل الجمارك الكويتية، فهذا لا يقلل من جهود المخلصين وما أكثرهم في هذه الإدارة المهمة، الذين يبذلون قصارى جهدهم ويخلصون في عملهم بكل تفان لأجل حماية هذا الوطن.وزارة الداخلية، وللحد من تهريب الممنوعات إلى داخل السجن المركزي ارتأت اقامة نقطتين للتفتيش، الأولى تتبع لأمن السجون، والأخرى تتبع القوات الخاصة، بحيث يخضع أي شخص للتفتيش مرتين بما فيها رجال الأمن، والهدف من التفتيش الدقيق سد أي ثغرة أمام تهريب الممنوعات، وهذه الإجراءات كان لها أثر واضح. ومن هذا المنطلق لا بأس من تطبيق نفس الآلية في المنافذ الجمركية، بحيث تكون هناك نقطتان للتفتيش، إحداهما تتبع الجمارك، والثانية تتبع وزارة الداخلية، ويفضل أن يكلف بالعمل في النقطة الأمنية ضباط وضباط صف يتبعون مكافحة المخدرات، لما لهم من خبرات تمكنهم من مواجهة مافيا المخدرات.قطاعات «الداخلية» ضبطت 5000 كيلو غرام مخدرات و32 مليون حبة مخدرة خلال عام ونصف العام، بحسب ما نشرته «الأنباء» قبل أسابيع، وهذا ما يرجح وجود ثغرة، باعتبار أن المواد المخدرة لا بد أن تأتي من الخارج، والحد من تسرب المخدرات يحتاج إلى مثل هذا التفتيش المزدوج، وأتمنى تبني هذا المقترح من قبل النائب الأول لرئيس الوزراء، حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.آخر الكلام: أعيد التأكيد على أن وزارة الداخلية شديدة الحرص على تعزير التعاون والتكامل الأمني وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية، عبر إنشاء قنوات اتصال لتبادل المعلومات بشكل فعال ومؤثر، والتصدي للشبكات والمنظمات الدولية الإجرامية، والاستمرار في بذل الجهود للتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات يستدعي الأفكار الخلاقة لمواجهة أخطر آفة تواجه الكويت في العصر الحديث.

MENAFN02092024000130011022ID1108625076