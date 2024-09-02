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الطاقة والاستثمار توقعان اتفاقية إنشاء وإدارة منطقة حرة

9/2/2024 12:12:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الأحد، اتفاقية لإنشاء وإدارة "منطقة حُرّة خاصة" في منطقة الازرق لغايات تخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب الخاصة بأعمال البترول والغاز والتعدين.

السقاف أكدت انه وبموجب قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 تعتبر وزارة الاستثمار الجهة المسؤولة عن الإشراف على المناطق الحرة وتنظيم عملها. مؤكدة ان اتفاقية التعاون مع وزارة الطاقة لتكون المطور الرئيسي لإنشاء منطقة حرة متخصصة بتخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب الخاصة بأعمال البترول والغاز والتعدين، جاء منسجماً مع السياسة العامة للاستثمار في المملكة والتي تقوم على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال.

من جانبه قال الخرابشة، في تصريح صحفي عقب التوقيع انه بموجب الاتفاقية سيقوم المشغل الرئيسي ( وزارة الطاقه) بإنشاء البنى التحتية الضرورية لديمومة عمل المنطقة الحرة الخاصة والاشراف عليها، مبينا أن مدة الاتفاقية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين.

وأضاف الخرابشة، أن الاتفاقية تسمح للوزارة فقط بممارسة نشاط تخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب، معربا عن تطلعاته في ان تكون المنطقة الحرة الخاصة متاحة لخدمة حفارات البترول والغاز والتعدين وشركات الخدمات البترولية في الاردن والمناطق المحيطة والتي تربطها بالازرق شبكات طرق سهلة وميسرة، مما سيسهم في تطوير الصناعة النفطية وتشغيل الايدي العاملة، إذ تعتبر المنطقة الحرة الحالية نواة سيتم توسيعها مستقبلا لتقديم خدمات شاملة للقطاع بهدف التطوير.

وحول تفاصيل الاتفاقية، أوضح مدير مشاريع المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهجت العدوان، أن الاتفاقية تتيح للوزارة تنفيذ أي من التزاماتها عن طريق مطورين أو مشغلين فرعيين أو مقاولين أو متعهدين مؤهلين ماليا وفنياً، سواء كان التعاقد لغايات تنفيذ عناصر المشروع أو أي منها أو تم لتنفيذ أي عمل في أي مرحلة من مراحل تطوير المنطقة الحرة أو لإدارتها أو تسويقها أو إدامة الخدمات فيها.

وأضاف ان المنطقة الحرة الخاصة ستقام على قطعتي أرض مملوكتين لوزارة الطاقة من اراضي قرية ازرق الشيشان الجنوبي، ويأتي انشاؤها في الازرق لقربها من النقاط الحدودية مع الدول المحيطة، و تسري الاتفاقية اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء بإعلان المنطقة الحرة.

وبين العدوان، ان وزارة الطاقة(المطور الرئيسي) وطيلة سريان مدة الاتفاقية، تتحمل جميع مصاريف ونفقات تنفيذ المشروع بما فيها كلف إنشاء وبناء وصيانة وتشغيل وإدارة وإدامة وتطوير المنطقة الحرة، مشيرا إلى ان الوزارة ستتلقى عائدا ماديا إثر العقود التي تبرمها مع أي جهة تستهدف استخدام المنطقة الحرة الخاصة لغايات تخزين وصيانة الآليات والمعدات التابعة لها.

وتوقع العدوان أن تبدأ المنطقة الحرة الخاصة باستقبال الشركات خلال ٣ أشهر على أبعد تقدير.

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