البنك الأهلي الأردني ينضم إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انضم البنك الأهلي
الأردني مؤخرًا إلى "الشراكة من أجل المحاسبة
المالية للكربون"؛ وهي تعاونٌ بين المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم
لإتاحة التقييمات والإفصاحات المنسقة بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة الممولة من
القروض والاستثمارات.
ومن خلال الانضمام إلى "الشراكة من أجل المحاسبة المالية
للكربون"، يتخذ البنك الأهلي الأردني خطوة مهمة نحو تحسين الشفافية
والمساءلة فيما يتعلق بإعداد تقارير الأثر البيئي، بما يتماشى مع اتفاقية باريس،
مع دعم استراتيجية البنك الأوسع نطاقًا لتضمين الاستدامة في عملياته المالية. وضمن
هذا الالتزام، يهدف البنك إلى قياس انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن قروضه
واستثماراته المصرفية والإفصاح عنها، مما يرسّخ مكانته بوصفه رائدًا في مجال
الخدمات المصرفية المسؤولة.
ومن خلال انتسابه إلى "الشراكة من أجل المحاسبة المالية
للكربون"، يتوافق البنك الأهلي الأردني مع شبكة من المؤسسات المتماثلة،
مما يعزز قدرته على تقديم تقارير شفافة ومتسقة حول الانبعاثات الممولة من قِبَله للأطراف
المعنية. وتتماشى هذه الشراكة مع هدفه المتمثل في الانتقال نحو اقتصاد منخفض
الكربون وتمكين الجهود الوطنية في هذا الصدد.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي
والمدير العام لـ "البنك الأهلي الأردني": "يشكل الانضمام
إلى "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون" إنجازًا مهمًا للبنك
الأهلي الأردني؛ حيث تزودنا بمنهجية متوافقة مع معايير القطاع تمهد الطريق نحو
الاستدامة في القطاع المصرفي في الأردن. ومن خلال المشاركة في هذه المبادرة
العالمية، يمكننا تقييم كثافة الكربون الخاصة بمحفظة أعمالنا وانبعاثاته بشكل أفضل
وتحسين استراتيجيتنا لإدارة المخاطر، إلى جانب مواصلة مهمتنا لتعزيز الرفاه
المشترك والتصدي للمخاطر المناخية".
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