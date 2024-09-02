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البنك الأهلي الأردني ينضم إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون

9/2/2024 12:12:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انضم البنك الأهلي الأردني مؤخرًا إلى "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون"؛ وهي تعاونٌ بين المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم لإتاحة التقييمات والإفصاحات المنسقة بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة الممولة من القروض والاستثمارات.


ومن خلال الانضمام إلى "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون"، يتخذ البنك الأهلي الأردني خطوة مهمة نحو تحسين الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بإعداد تقارير الأثر البيئي، بما يتماشى مع اتفاقية باريس، مع دعم استراتيجية البنك الأوسع نطاقًا لتضمين الاستدامة في عملياته المالية. وضمن هذا الالتزام، يهدف البنك إلى قياس انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن قروضه واستثماراته المصرفية والإفصاح عنها، مما يرسّخ مكانته بوصفه رائدًا في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة.


ومن خلال انتسابه إلى "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون"، يتوافق البنك الأهلي الأردني مع شبكة من المؤسسات المتماثلة، مما يعزز قدرته على تقديم تقارير شفافة ومتسقة حول الانبعاثات الممولة من قِبَله للأطراف المعنية. وتتماشى هذه الشراكة مع هدفه المتمثل في الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وتمكين الجهود الوطنية في هذا الصدد.


وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "البنك الأهلي الأردني": "يشكل الانضمام إلى "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون" إنجازًا مهمًا للبنك الأهلي الأردني؛ حيث تزودنا بمنهجية متوافقة مع معايير القطاع تمهد الطريق نحو الاستدامة في القطاع المصرفي في الأردن. ومن خلال المشاركة في هذه المبادرة العالمية، يمكننا تقييم كثافة الكربون الخاصة بمحفظة أعمالنا وانبعاثاته بشكل أفضل وتحسين استراتيجيتنا لإدارة المخاطر، إلى جانب مواصلة مهمتنا لتعزيز الرفاه المشترك والتصدي للمخاطر المناخية".

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