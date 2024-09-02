الإحصاءات: معدل البطالة 21.4% خلال الربع الثاني من العام الحالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدرت دائرة
الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثاني من عام
2024.
وبحسب التقرير،
فقد بلغ معدل البطالة 21.4% خلال الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض مقداره 0.9
نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2023، وبثباته مقارنة مع الربع الأول من عام
2024.
وأوضح التقرير
أن معدل البطالة عند الذكور بلغ 18.9% خلال الربع الثاني من عام 2024 بانخفاض
مقداره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
وأضاف أن معدل
البطالة بين الإناث بلغ 31% خلال الربع الثاني من عام 2024 بارتفاع مقداره 0.1
نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
وبمقارنة معدل
البطالة للربع الثاني من عام 2024 مع الربع الأول للعام 2024 يتضح أنّ معدل
البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 1.5 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 3.7 نقطة
مئوية، بحسب التقرير.
المتعطلون
وأشار التقرير
إلى أن معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون
مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي) بلغ 25.0% مقارنة
بالمستويات التعليمية الأخرى.
أما على مستوى
المحافظات بين التقرير أن أعلى معدل للبطالة سُجل في محافظة البلقاء بنسبة بلغت
24.5%، وأدنى معدل للبطالة سجل في محافظة العقبة بنسبة بلغت 17.6% بفارق 6.9 نقطة
مئوية.
المشتغلون
وقال التقرير إن
نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر بلغت 26.7%.، وإن نسبة المشتغلين من
مجموع السكان 23 سنة فأكثر بلغت32.2%.
وتركز 59.5% من
المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 57.6%.،
بحسب التقرير الذي بين أن 47.5% من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من
الثانوي و9.4% ثانوي و42.5% أعلى من الثانوي.
إلى أن نسبة
المشتغلين بأجر بلغت 84.4% منها (%82.0 للذكور مقابل 95.9% للإناث).
قوة العمل
وأشار التقرير
إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة
فأكثر) بلغ 33.9% ذلك للربع الثاني من عام 2024، مقارنة مع 33.0% وذلك للربع
الثاني من عام 2023 بزيادة مقدارها 0.9%..
وقال إن معدل
المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور بلغ 53.6% للربع الثاني من عام 2024 مقارنة مع
53.0% للربع الثاني من عام 2023 بزيادة مقدارها 0.6%.
وأشار إلى أن
معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث بلغ 13.9% وذلك للربع الثاني من عام 2024
مقارنة مع 13.8% للربع الثاني من عام 2023، إذ يلاحظ ارتفاع نسبة المشاركة
الاقتصادية للمرأة بمقدار 0.1 نقطة مئوية، علما بأن معدل المشاركة الاقتصادية
للإناث في الدول العربية 20.0%.
وكشف أن نسبة
العاملات في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع بلغت 22.0%.
وأظهرت النتائج
تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، إذ أن 56.2% من
مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 9.7% للإناث.
وأشارت النتائج
إلى أن 74.4% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى
مقارنة مع 36.9% بين الذكور.
وأشار دائرة
الإحصاءات إلى أن مسح قوة العمل يشتمل على عينة يبلغ حجمها 16,560 أسرة موزعة على
جميع المحافظات، وممثلة للحضر والريف والمحافظات، وأن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف
كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (نيسان، أيار، حزيران)، ويتم
سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك
حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.
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