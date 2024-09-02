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الإحصاءات: معدل البطالة 21.4% خلال الربع الثاني من العام الحالي

9/2/2024 12:12:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثاني من عام 2024.
وبحسب التقرير، فقد بلغ معدل البطالة 21.4% خلال الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2023، وبثباته مقارنة مع الربع الأول من عام 2024.

وأوضح التقرير أن معدل البطالة عند الذكور بلغ 18.9% خلال الربع الثاني من عام 2024 بانخفاض مقداره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وأضاف أن معدل البطالة بين الإناث بلغ 31% خلال الربع الثاني من عام 2024 بارتفاع مقداره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وبمقارنة معدل البطالة للربع الثاني من عام 2024 مع الربع الأول للعام 2024 يتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 1.5 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 3.7 نقطة مئوية، بحسب التقرير.

المتعطلون
وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي) بلغ 25.0% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

أما على مستوى المحافظات بين التقرير أن أعلى معدل للبطالة سُجل في محافظة البلقاء بنسبة بلغت 24.5%، وأدنى معدل للبطالة سجل في محافظة العقبة بنسبة بلغت 17.6% بفارق 6.9 نقطة مئوية.

المشتغلون

وقال التقرير إن نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر بلغت 26.7%.، وإن نسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر بلغت32.2%.

وتركز 59.5% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 57.6%.، بحسب التقرير الذي بين أن 47.5% من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.4% ثانوي و42.5% أعلى من الثانوي.

إلى أن نسبة المشتغلين بأجر بلغت 84.4% منها (%82.0 للذكور مقابل 95.9% للإناث).

قوة العمل
وأشار التقرير إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) بلغ 33.9% ذلك للربع الثاني من عام 2024، مقارنة مع 33.0% وذلك للربع الثاني من عام 2023 بزيادة مقدارها 0.9%..

وقال إن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور بلغ 53.6% للربع الثاني من عام 2024 مقارنة مع 53.0% للربع الثاني من عام 2023 بزيادة مقدارها 0.6%.

وأشار إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث بلغ 13.9% وذلك للربع الثاني من عام 2024 مقارنة مع 13.8% للربع الثاني من عام 2023، إذ يلاحظ ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بمقدار 0.1 نقطة مئوية، علما بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية 20.0%.

وكشف أن نسبة العاملات في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع بلغت 22.0%.

وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، إذ أن 56.2% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 9.7% للإناث.

وأشارت النتائج إلى أن 74.4% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 36.9% بين الذكور.

وأشار دائرة الإحصاءات إلى أن مسح قوة العمل يشتمل على عينة يبلغ حجمها 16,560 أسرة موزعة على جميع المحافظات، وممثلة للحضر والريف والمحافظات، وأن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (نيسان، أيار، حزيران)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.

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