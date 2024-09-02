3383 طن خضار وفواكه ترد لسوق عمان المركزي
التاريخ
9/2/2024 12:12:31 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى الأحد، 3383 طنا، منها 2278 طن خضار، و899 طن فواكه، و206 أطنان ورقيات.
وبحسب نشرة أسعار الأصناف وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، البصل الناشف 25 - 35، البطاطا 30 - 60، البندورة 10- 25، الجزر 50 - 70، الخيار 20 - 35، الزهرة 25 - 50، الليمون 50 - 70، والموز البلدي 50 - 85 قرشا.
بترا
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