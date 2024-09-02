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3383 طن خضار وفواكه ترد لسوق عمان المركزي

9/2/2024 12:12:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى الأحد، 3383 طنا، منها 2278 طن خضار، و899 طن فواكه، و206 أطنان ورقيات.


وبحسب نشرة أسعار الأصناف وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، البصل الناشف 25 - 35، البطاطا 30 - 60، البندورة 10- 25، الجزر 50 - 70، الخيار 20 - 35، الزهرة 25 - 50، الليمون 50 - 70، والموز البلدي 50 - 85 قرشا.
بترا

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