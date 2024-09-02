3383 طن خضار وفواكه ترد لسوق عمان المركزي

وبحسب نشرة أسعار الأصناف وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، البصل الناشف 25 - 35، البطاطا 30 - 60، البندورة 10- 25، الجزر 50 - 70، الخيار 20 - 35، الزهرة 25 - 50، الليمون 50 - 70، والموز البلدي 50 - 85 قرشا. بترا

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