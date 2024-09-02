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انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين 0.42%

9/2/2024 12:12:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي رصد انخفاضا للسبعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة (0.42%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، وارتفاعاً في اسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز من عام 2024 نسبته 1.93% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً بنسبة 0.55% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام. علماً أنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من ( 2010=100),

وعليه، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للسبعة أشهر الأولى من عام 2024 ما مقداره 107.38 مقابل 107.83 لنفس الفترة من عام 2023، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز من عام 2024 ما مقداره 107.64 مقابل 105.60 لنفس الشهر من عام 2023، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز من عام 2024 ما مقداره 107.64 مقابل 107.05 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للسبعة أشهر الأولى من عام 2024 بنفس الفترة من عام 2023، فقد انخفضت أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.55%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار "الصناعات الاستخراجية"بنسبة (3.94%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين ارتفعت أسعار"الكهرباء" بنسبة 4.82% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.





وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي لشهر تموز من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 ارتفاع أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة 2.04% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار "الكهرباء" بنسبة 5.77% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%، في حين انخفضت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (3.85%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%.

وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز من عام 2024 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لأرتفاع أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة 0.58% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 0.87% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين انخفضت أسعار "الكهرباء" بنسبة )0.20%( والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.

MENAFN02092024000072011014ID1108625070

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