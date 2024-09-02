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الموافقة على الاعتماد الخاص لبرنامج الماجستير في تخصص (المدن المستدامة الذكية) في جامعة البترا

9/2/2024 12:12:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جلسته رقم 26/2024 المنعقدة بتاريخ 21/8/2024 برئاسة الدكتور ظافر الصرايرة رئيس المجلس على الاعتماد الخاص لبرنامج الماجستير في تخصص (المدن المستدامة الذكية) في قسم هندسة العمارة في كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا، وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وأول برنامج ماجستير في أقسام هندسة العمارة على مستوى الجامعات الخاصة الأردنية.
ويأتي هذا البرنامج الذي سيبدأ التدريس فيه اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول 2024-2025، متوافقًا مع رؤية جامعة البترا بضرورة المساهمة في تنمية المدن وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات على المستوى الحضري، ومواكبة ما يشهده العصر من تطورات رقمية وتكنولوجية حديثة وحلول ذكية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالبحث العلمي، وتأهيل المتخصصين، وتقديم الخدمات النوعية للمؤسسات المختلفة العاملة في هذا المجال.
ويعنى البرنامج بتطوير المهارات في مجالات مهمة تدمج بين "التكنولوجيا" و"الاستدامة" على المستوى الحضري محليًا وإقليميًا وعالميًا، لتشمل تخطيط النقل الذكي، والمدن الذكية، والتخطيط والتصميم الحضري المستدام، وإدارة الكوارث الطبيعية، والتغير المناخي، وتخطيط البنية التحتية والهيدرولوجيا الحضرية. ومن خلال البرمجيات المتخصصة والتطبيقات العملية وأساليب التخطيط المدمج سيتمكن الطالب من تطوير الجانب الحضري للمدن لتواكب التطور الذكي وتكون مرنة وفعالة ومستدامة بحيث تعمل على تحسين الظروف الطبيعية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في المدن.
ويتماشى هذا البرنامج مع الرؤية الجديدة لمدن المستقبل في المملكة الأردنية الهاشمية والمنطقة العربية. ومن الأمثلة على ذلك مدينة (نيوم) في المملكة العربية السعودية، وهي مدينة ذكية ومستدامة وصديقة للبيئة، وتغذي بيانات الذكاء الاصطناعي تقنياتها المتطورة لتتفاعل بكل انسجام مع السكان. كذلك، تتماشى رؤية هذا البرنامج مع ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من إنشاء مدينة إدارية جديدة مستدامة ذكية في العاصمة الأردنية عمّان، وهي أحد أهم المشاريع الريادية الحيوية الإستراتيجية الوطنية، التي ستعتمد على استثمار الموارد الطبيعية المتجددة في إنتاج الطاقة النظيفة، وإعادة تكرير المياه، وستضم نظام نقل متطورًا، ضمن بيئة مريحة ومثالية مستدامة للأعمال وصديقة للبيئة، مبنية على مفاهيم الاقتصاد المعرفي والذكاء الاصطناعي.

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