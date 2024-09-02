مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض
التاريخ
9/2/2024 12:12:30 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.9 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2411.
وأغلقت البورصة اليوم الأحد، على تداول 1.6 مليون سهم، موزعة على 1261 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 28 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.
(بترا)
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