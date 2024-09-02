الحاج توفيق يلتقي ائتلاف مربي الأبقار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق في مقر الغرفة اليوم رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج.
وأكد خليل الحاج خلال اللقاء الذي حضرة أعضاء الجمعية ماجد عليان وهيثم شاهين، أن رسالة الغرفة تقوم على تعزيز الثقة بجودة المنتجات الوطنية والمستوردة ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال الحاج توفيق أن الغرفة تهدف إلى تعزيز الثقة بجودة وأمان المنتجات وفقاً لأفضل الممارسات والمواصفة الأردنية.
وفيما يتعلق بموضوع الحليب المجفف والتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، أكد على أهمية هذا القطاع ضمن ملف تعزيز الأمن الغذائي كرؤية ملكية سامية لجلالة سيد البلاد، مبديا استعداد الغرفة لدعم القطاع من حيث إضفاء الرقابة النوعية وتعزيز التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص لما فيه خدمة المصلحة الوطنية العليا ودعم الاقتصاد الوطني.
من جهته أشار ليث الحاج إلى نجاح القطاع في تحقيق الاكتفاء الذاتي وآخر التطورات التي شهدها قطاع تربية الأبقار مؤخرا وأحدث التقنيات التكنولوجية التي تم استحداثها في القطاع، مثمنا جهود الغرفة في تشديد الرقابة وتحديد المواصفات الفنية بما يدعم القطاع ويعزز الأمن الغذائي.
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