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الحاج توفيق يلتقي ائتلاف مربي الأبقار

9/2/2024 12:12:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق في مقر الغرفة اليوم رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج.


وأكد خليل الحاج خلال اللقاء الذي حضرة أعضاء الجمعية ماجد عليان وهيثم شاهين، أن رسالة الغرفة تقوم على تعزيز الثقة بجودة المنتجات الوطنية والمستوردة ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.


وقال الحاج توفيق أن الغرفة تهدف إلى تعزيز الثقة بجودة وأمان المنتجات وفقاً لأفضل الممارسات والمواصفة الأردنية.


وفيما يتعلق بموضوع الحليب المجفف والتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، أكد على أهمية هذا القطاع ضمن ملف تعزيز الأمن الغذائي كرؤية ملكية سامية لجلالة سيد البلاد، مبديا استعداد الغرفة لدعم القطاع من حيث إضفاء الرقابة النوعية وتعزيز التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص لما فيه خدمة المصلحة الوطنية العليا ودعم الاقتصاد الوطني.


من جهته أشار ليث الحاج إلى نجاح القطاع في تحقيق الاكتفاء الذاتي وآخر التطورات التي شهدها قطاع تربية الأبقار مؤخرا وأحدث التقنيات التكنولوجية التي تم استحداثها في القطاع، مثمنا جهود الغرفة في تشديد الرقابة وتحديد المواصفات الفنية بما يدعم القطاع ويعزز الأمن الغذائي.


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