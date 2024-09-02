نقابات وجمعيات تجدد دعمها لقرار تحديد ساعات دوام القطاع التجاري بالعاصمة



وأكدوا خلال اللقاء الذي دعت له غرفة تجارة عمان، اليوم الأحد، أن عملية تحديد ساعات دوام للمنشآت والمحال التجارية، يصب في مصلحة الجميع، وسيسهم بخفض كلف التشغيل، وينعكس على الحياة الاجتماعية للتجار والعاملين لديهم، واصفين ذلك بأنها تمثل نقلة نوعية ومظهرا حضاريا للقطاع التجاري.

وبينوا ان القرار سيكون له آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية إيجابية على حركة التجارة، ويحفز القطاع التجاري للتحول نحو التجارة الالكترونية والعمل "عن بعد"، كما يدعم التحولات التي تسير بها المملكة نحو التحول الرقمي.

وشدد الحضور على ضرورة تغليب مصلحة الاقتصاد الوطني والقطاع التجاري ووضعها على رأس الأولويات، بعيدا عن المصالح الشخصية، مقدرين جهود غرفة تجارة عمان الساعية لخدمة القطاع التجاري وتسهيل اعماله ومتابعة القضايا التي تهمه.

وطالب الحضور بضرورة ان تكون المخالفات في حال وقوعها واضحة ومتدرجة شريطة عدم اغلاق المحلات المشمولة اذا خالفت القرار.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن تجارة عمان تتبنى كل القضايا التي تهم القطاع التجاري وتدعم اعماله لذلك عملت على دراسة قضية تحديد فتح واغلاق المحال التجارية بالعاصمة وذلك بناء على مطالب بعض النقابات التجارية.

واشار إلى أن تجارة عمان لن تطلب تنفيذ العملية ما لم تتوافق عليها القطاعات التجارية بالعاصمة، مبينا أن أمانة عمان الكبرى كانت تجري دراسة لتحديد أوقات دوام المحال التجارية داخل الاحياء السكنية، لغايات تنظيم أعمالها بما لا يؤثر على حياة المواطنين.

وحضر اللقاء ممثلون لنقابات المكتبات والقرطاسية، الالبسة والاحذية والاقمشة، التجميل والاكسسوارات، الذهب والمجوهرات، اصحاب صالونات التجميل، تجار المواد الكهربائية، تجار السيارات، تجار الادوات المنزلية، تجار الاثاث، المواد الطبية والعلمية، تجار ومنتجي المواد الزراعية، تجار الالعاب، جمعية الصرافين، وهيئة مستثمرين االمناطق الحرة..

كما حضر اللقاء ممثلون لقطاعات الالبسة والاحذية والمجوهرات والاجهزة الكهربائية والالكترونية والقرطاسية والاثاث والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن، الى جانب عدد من اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان.

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