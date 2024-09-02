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رفع سعر طن الطحين الموحد 5.8 دينار

9/2/2024 12:12:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أمس، رفع أسعار بيع طن الطحين الموحد المستخدم لإنتاج الخبز بنسبة 3.5 % لتسعيرة الشهر الحالي.
ووفقا للأسعار الجديدة، بلغ سعر الطحين الموحد ضمن تسعيرة الشهر الحالي 168.88 دنيار للطن مقابل 163.03 دينار للطن في تسعيرة الشهر الماضي، وبزيادة مقدارها 5.85 دينار للطن الواحد.
ويأتي قرار رفع أسعار الطحين بناء على الدراسة الشهرية التي تجريها وزارة "الصناعة"، لمعادلة كلف إنتاج الخبز وفق تحركات أسعار عناصر إنتاج الخبز خصوصا بعد تعديل أسعار مادة الديزل (السولار)، التي تشكل قرابة 40 % من كلف الإنتاج بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
يشار إلى أن إعادة النظر بكلف إنتاج الخبز، لا يؤثر على واقع أسعار بيع هذه السلع الأساسية للمواطنين.
وقررت الحكومة أول من أمس، رفع أسعار الديزل (السولار) في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 2.7 %، ليصبح سعر اللتر 69.5 قرش للتر بدلا من 71.5 قرش، أي ما يعادل 20 فلسا عن كل لتر.
وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد، إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار الديزل ، وفي حال ثبات أسعار الديزل تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك للحفاظ على أسعار الخبز ثابته.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن، أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.
ويوجد في المملكة حوالي 2182 مخبزا منتشرا في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1531 مخبزا، ونصف آلي 93 مخبزا، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
وتقوم وزارة "الصناعة" بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسبة 78 % وبيعه للمخابز، ونسبة استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة بـ140 دينارا للطن، تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.
وتسعى وزارة "الصناعة" لرفع الطاقة التخزينية للحبوب (القمح والشعير)، خلال الأعوام (2024-2026) من 1.6 مليون طن حاليا إلى 2.35 مليون طن.
ورصدت الحكومة، ضمن قانون الموازنة للسنة المالية للعام الحالي 288.5 مليون دينار لغايات دعم السلع الغذائية والاستراتيجية، بما فيها القمح والشعير.

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