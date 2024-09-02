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هل أسهمت إجراءات الأراضي في تقليص التداول العقاري؟

9/2/2024 12:12:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تيسير النعيمات عمان – اتفق مستثمرون في قطاع الإسكان وشركات وساطة عقارية على أن تأثير قدوم المغتربين الأردنيين لقضاء عطلتهم الصيفية في البلاد كان دون التوقعات وأقل من المأمول على قطاع العقار.
وبينوا لـ"الغد" أن الإجراءات البيروقراطية للمؤسسات الرسمية والشركات ذات العلاقة ومن بينها دائرة الأراضي وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائية وحالة الترقب أثرت على حركة التداول العقاري.
وأشاروا إلى قرار دائرة الإراضي والمساحة القاضي بالحصول على موافقة مجلس الوزراء لشراء الأراضي من خلال التأجير التمويلي بدلا من دائرة الأراضي وحدها جعل المعاملة تستغرق نحو 40 – 50 يوما بدلا من يومين ما أدى إلى إلغاء كثير من العقود أو الإحجام عنها.
وشهدت حركة بيع العقار في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 انخفاضا بنسبة بلغت 5 % حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 1 %، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 6 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بحسب تقرير حجم التداول العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.
ويشار إلى أن دائرة الأراضي والمساحة أجرت في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي تعديلا على آلية احتساب حجم التداول العقاري.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس ماجد غوشة إن حركة التداول العقاري وعلى الرغم من تحسنها مع وجود المغتربين مقارنة مع بداية العام إلا أنها كانت دون التوقعات وأقل من التوقعات لنفس الفترة (الصيف) مقارنة بالأعوام الماضية.
وأرجع غوشة أسباب التراجع إلى الإجراءات البيروقروطية لدوائر الأراضي والمساحة وأمانة عمان والبلديات وشركات الكهرباء والمياه وغيرها من الجهات ذات العلاقة فضلا عن ارتفاع أسعار الفوائد البنكية وحالة الترقب لانخفاضها أو للأوضاع بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار إلى أن قرار دائرة الأراضي والمساحة والذي يلزم المستثمرين في قطاع الإسكان المتعاملين مع شركات التأجير التمويلي لعرض معاملاتهم على غير العادة إلى رئاسة الوزراء أدى إلى زيادة المدة الزمنية وتأخيرها عما كانت بالسابق لدرجة أن بعض المعاملات أصبحت تستغرق أكثر من 40 يوماً بدلا من يومين ما يعيق الاستثمار وحركة التداول العقاري.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الأراضي والتي تشكل ما نسبته نصف كلفة الشقة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والمغتربين وحالة الترقب وارتفاع كلف الشحن مع أحداث البحر الأحمر جميعها أثرت سلبا وجعلت تأثيرا لقدوم المغتربين على حجم التداول العقاري أقل من التوقعات.
من جانبه، اتفق الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري مع ما ذكره غوشة بأن فرض قرار يلزم المستثمرين في قطاع الإسكان المتعاملين مع شركات التأجير التمويلي والمواطنين لعرض معاملاتهم على غير العادة إلى رئاسة الوزراء أدى لزيادة المدة الزمنية عما كانت بالسابق لتصل إلى نحو 40 يوما بدلا من يومين، ثبط حركة التداول العقاري والاستثمار في هذا القطاع.
وأشار العمري إلى أن نحو 35 % من حجم الاستثمار العقاري يذهب عوائد ضريبية ورسوما للخزينة، ما يجعل أي تعطيل له خسارة كبيرة وحقيقية للاقتصاد الوطني.
ويرى العمري أن حركة التداول شهدت تحسنا الشهرين الماضيين إلا أنها مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والأعوام التي سبقته فقد شهدت تراجعا واضحا بسبب التأثيرات الإقليمية والعدوان الإسرائيلي على غزة وانخفاض القدرة الشرائية للموطنين وحالة الترقب عند المواطنين والمستثمرين والمغتربين.
من جهته، أكد مدير عام شركة عقاري جو قيس العدوان أن حركة التداول العقاري مع قدوم المغتربين تراجعت مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الماضية.
وبين العدوان أن الشراء من قبل المغتربين الأردنيين في دول الخليج العربي انخفض بنسبة 30 % مقارنة مع العام الماضي وارتفعت من قبل المغتربين في أميركا بنسبة 40 %، مؤكدا أن حجم التداول الإجمالي من قبل المغتربين شهد تراجعا واضحا مقارنة بالأعوام السابقة.
ورجع العدوان سبب التراجع على الشراء من قبل المغتربين الأردنيين في الخليج إلى الأوضاع الاقتصادية، وتحسن الشراء من قبل المغتربين في أميركا إلى الأوضاع الاجتماعية هناك.

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