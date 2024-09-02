هل أسهمت إجراءات الأراضي في تقليص التداول العقاري؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان – اتفق مستثمرون في قطاع الإسكان وشركات وساطة عقارية على أن تأثير قدوم المغتربين الأردنيين لقضاء عطلتهم الصيفية في البلاد كان دون التوقعات وأقل من المأمول على قطاع العقار.
وبينوا لـ"الغد" أن الإجراءات البيروقراطية للمؤسسات الرسمية والشركات ذات العلاقة ومن بينها دائرة الأراضي وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائية وحالة الترقب أثرت على حركة التداول
العقاري.
وأشاروا إلى قرار دائرة الإراضي والمساحة القاضي بالحصول على موافقة مجلس الوزراء لشراء الأراضي من خلال التأجير التمويلي بدلا من دائرة الأراضي وحدها جعل المعاملة تستغرق نحو 40 – 50 يوما بدلا من يومين ما أدى إلى إلغاء كثير من العقود أو الإحجام عنها.
وشهدت حركة بيع العقار في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 انخفاضا بنسبة بلغت 5 % حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 1 %، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 6 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بحسب تقرير حجم التداول العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.
ويشار إلى أن دائرة الأراضي والمساحة أجرت في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي تعديلا على آلية احتساب حجم التداول العقاري.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس ماجد غوشة إن حركة التداول العقاري وعلى الرغم من تحسنها مع وجود المغتربين مقارنة مع بداية العام إلا أنها كانت دون التوقعات وأقل من التوقعات لنفس الفترة (الصيف) مقارنة بالأعوام الماضية.
وأرجع غوشة أسباب التراجع إلى الإجراءات البيروقروطية لدوائر الأراضي والمساحة وأمانة عمان والبلديات وشركات الكهرباء والمياه وغيرها من الجهات ذات العلاقة فضلا عن ارتفاع أسعار الفوائد البنكية وحالة الترقب لانخفاضها أو للأوضاع بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار إلى أن قرار دائرة الأراضي والمساحة والذي يلزم المستثمرين في قطاع الإسكان المتعاملين مع شركات التأجير التمويلي لعرض معاملاتهم على غير العادة إلى رئاسة الوزراء أدى إلى زيادة المدة الزمنية وتأخيرها عما كانت بالسابق لدرجة أن بعض المعاملات أصبحت تستغرق أكثر من 40 يوماً بدلا من يومين ما يعيق الاستثمار وحركة التداول العقاري.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الأراضي والتي تشكل ما نسبته نصف كلفة الشقة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والمغتربين وحالة الترقب وارتفاع كلف الشحن مع أحداث البحر الأحمر جميعها أثرت سلبا وجعلت تأثيرا لقدوم المغتربين على حجم التداول العقاري أقل من التوقعات.
من جانبه، اتفق الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري مع ما ذكره غوشة بأن فرض قرار يلزم المستثمرين في قطاع الإسكان المتعاملين مع شركات التأجير التمويلي والمواطنين لعرض معاملاتهم على غير العادة إلى رئاسة الوزراء أدى لزيادة المدة الزمنية عما كانت بالسابق لتصل إلى نحو 40 يوما بدلا من يومين، ثبط حركة التداول العقاري والاستثمار في هذا القطاع.
وأشار العمري إلى أن نحو 35 % من حجم الاستثمار العقاري يذهب عوائد ضريبية ورسوما للخزينة، ما يجعل أي تعطيل له خسارة كبيرة وحقيقية للاقتصاد الوطني.
ويرى العمري أن حركة التداول شهدت تحسنا الشهرين الماضيين إلا أنها مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والأعوام التي سبقته فقد شهدت تراجعا واضحا بسبب التأثيرات الإقليمية والعدوان الإسرائيلي على غزة وانخفاض القدرة الشرائية للموطنين وحالة الترقب عند المواطنين والمستثمرين والمغتربين.
من جهته، أكد مدير عام شركة عقاري جو قيس العدوان أن حركة التداول العقاري مع قدوم المغتربين تراجعت مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الماضية.
وبين العدوان أن الشراء من قبل المغتربين الأردنيين في دول الخليج العربي انخفض بنسبة 30 % مقارنة مع العام الماضي وارتفعت من قبل المغتربين في أميركا بنسبة 40 %، مؤكدا أن حجم التداول الإجمالي من قبل المغتربين شهد تراجعا واضحا مقارنة بالأعوام السابقة.
ورجع العدوان سبب التراجع على الشراء من قبل المغتربين الأردنيين في الخليج إلى الأوضاع الاقتصادية، وتحسن الشراء من قبل المغتربين في أميركا إلى الأوضاع الاجتماعية هناك.
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