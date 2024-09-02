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التوترات الإقليمية تستوجب رفع المخزونات النفطية لتعزيز أمن الطاقة

9/2/2024 12:12:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- على أعتاب فصل الشتاء والذي يتزامن مع التوترات الإقليمية والعالمية المتعددة مما قد يؤثر على انسيابية سلال الإمدادات والتجارة الدولية، أكد خبراء أهمية وجود مخزون يغطي حاجة الاستهلاك المحلي واستدامة المنظومة الكهربائية، مقابل تأكيد حكومي على كفاية مخزون المملكة من أصناف المشتقات النفطية ولمدد متفاوتة وفقا لطبيعة الصنف النفطي.
وتشير أحدث أرقام صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى أن كفاية معدل المخزون من النفط الخام يصل 45 يوما بإجمالي كمية يقدر بنحو 305.683 ألف طن، من الغاز المسال 30 يوما بكمية 53.53 ألف طن والبنزين 90 مدة 58 يوما بكمية 203.234 ألف طن، والبنزين 95 مدة 76 يوما بكمية 30.365 ألف طن.
كما تصل مدة كفاية الديزل إلى 67 يوما بمعدل مخزون بلغ 267.514 ألف طن ، والكاز 58 يوما بمعدل مخزون 58.184 ألف طن، من وقود الطائرات 75 يوما بمعدل مخرون 82.308 ألف طن، والأسفلت 15 يوما بمعدل مخزون 9.905 ألف طن. بحسب الأرقام الرسمية.
وقال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن الأهمية تكمن في ضرورة رفع مخزون الغاز المسال والذي يخزن حاليا في الباخرة العائمة.
وبخصوص، معدلات المخزونات والمشتقات النفطية، قال الشوبكي إنه ولضمان تشغيل المنظومة يجب أن تكون هناك شحنات باستمرار تقوم بتفريغ حمولتها من الغاز المسال في السفينة العائمة لكي يتم ضمانة استمرارية التزود بالغاز الضروري للكهرباء، خصوصا في فترة الليل إذ إن الطاقة المتجددة قادرة على تغطية نحو 27 % من الأحمال في فترة النهار وأحيانا تزيد بالإضافة إلى 15 % من الحمل تأتي من مشروع العطارات.
وجدد مدير عام الشركة اللوجستية للمرافق النفطية م.حسن الحياري التأكيد على أن نسبة السعات التخزينية للشركة شبه ممتلئة، إذ يصل معدل الامتلاء في خزانات العقبة إلى 89.5 % وفي عمان تتجاوز 95 %.
أما بالنسبة للغاز المستخدم في التوليد قال الحياري إن كفاية باخرة الغاز المسال في العقبة تصل إلى 10-12 يوما، علما بأن محطات توليد الكهرباء في المملكة العاملة بالغاز الطبيعي حاليا مهيأة للتحول فورا للعمل بالوقود الثقيل والديزل وأي مشتقات متوفرة واستيرادها متاح من الأسواق العالمية .
من جهتها ردت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على سؤال للغد في هذا الخصوص، بتأكيدها على أنه لغايات تحقيق أمن التزود بالنفط والمشتقات النفطية عملت الحكومة على توفير سعات تخزينية للاحتفاظ بمخزون إستراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال في عدد من مناطق المملكة.
ومن هذه المناطق الماضونة، بسعات إجمالية للمرافق النفطية تبلغ 312 ألف طن، إضافة إلى سعات مناولة المشتقات النفطية في العقبة ذات سعة تخزين تبلغ 106 آلاف طن من المشتقات النفطية منها 6 آلاف طن من مادة الغاز البترولي المسال، كما تتوفر سعات تخزينية لدى القطاع الخاص، سعيا لضمان أمن التزود بالمشتقات النفطية على مدار العام وفي حالات الطوارئ، حيث تزيد كفاية المخزون للمشتقات النفطية 60 يوما على مدار العام.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة إن المخزون يخضع لسقوف تحددها القدرة على الاحتفاظ بمثل هذه الكميات وكلفها.
ووفقا للمعايير الدولية في فترة التوترات تبين أن الفترة القياسية للمخزون الإستراتيجي يصل إلى فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، أما ما يزيد عن ذلك فيصبح من الصعب تخزينه لحاجة المنشآت للاحتفاظ به عدا عن الكلف التي يتطلبها ذلك وما سيؤدي إليه من انعكاس على أسعار بيع هذه الأصناف محليا.
وأشار إلى أن المستويات المعلنة من قبل الحكومة حول مستويات ومعدلات التخزين ما تزال ضمن الحدود الآمنة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة حاليا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية التخطيط وإدارة المخزون في ظل هذه الظروف مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة المنظومة الكهربائية والطلب المحلي صيفا وشتاء.

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