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المبارزة الأردنية تواصل تألقها في بطولة غرب آسيا

9/2/2024 12:12:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - عزز المنتخب الوطني للمبارزة للفئات العمرية تواجده في بطولة غرب آسيا، المقامة بضيافة الاتحاد الأردني بصالة اللجنة البارالمبية الأردنية.
وأضاف المنتخب سبع ميداليات لرصيده المميز عبر ذهبية بانة العيدي وفضية زين الحتاملة وبرونزيات تانيا عواد وجودي خطاطبة وتأمين المجاني وجاد أبو حسان وعبدالله أبو حمور، عبر مختلف أسلحة المسابقة المنوعة.
وتقام البطولة بتواجد قرابة 450 لاعبا ولاعبة يمثلون منتخبات دول (الأردن، العراق، الكويت، السعودية، سلطنة عمان، لبنان، فلسطين الإمارات) يتنافسون بكل قوة في الأسلحة الثلاثة الفلوريه والسابر والإيبيه.
وحصد المنتخب في انطلاق البطولة باليوم الأول ١٨ ميدالية ، منها 4 ميداليات ذهبية جاءت عن طريق اليسا الصلاحات (سلاح والإيبيه 13 سنة)، وجود اسبيناتي (سلاح الساير 13 سنة)، وجولي أبو عاصي (سلاح الساير 11 سنة)، وسلمى الأسعد (سلاح والإيبيه 11 سنة).
وفاز بالميداليات الفضية وعددها 6 كلا من تاليا خرفان (سلاح الإيبيه 13 سنة)، وغيد النجار (سلاح الساير 13 سنة)، وزين الدين عابدين (سلاح الإيبيه 11 سنة)، وقيس الخطيب (سلاح الساير 13 سنة)،، وأوس البلوي (سلاح الساير 11 سنة)،، وليان السوقي (سلاح الساير 11 سنة).
الميداليات البرونزية وعددها 8 جاءت بواسطة، شهد خليفات (سلاح الإيبيه 13 سنة)، وجودي الخطاطبة (سلاح الساير 13 سنة)، وجولي أبو عاصي (سلاح الساير 13 سنة)، وعبدالرحمن الصلاحات (سلاح الإيبيه 11 سنة)، وقيس الخطيب (سلاح الساير 11 سنة)، وجود اسبيناتي (سلاح الساير 11 سنة)، ورانيا العجعج (سلاح الساير 11 سنة)، وروجينا أبو كويك (سلاح الإيبيه 11 سنة).
وحضر لقاءات البطولة رئيس اتحاد غرب آسيا العراقي زياد حسن، ورئيس الاتحاد الأردني الدكتور خالد العطيات، ورؤساء الوفود المشاركة، وجمهور كبير تفاعل مع اللقاءات.
وتحظى البطولة بمتابعة كبيرة يمضون وقتهم في مؤازرة اللاعبين واللاعبات، في الوقت الذي تقدم المنتخبات العرض المميز في اطار التنافس على منصة التتويج.

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