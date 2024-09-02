المبارزة الأردنية تواصل تألقها في بطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
عزز المنتخب الوطني للمبارزة للفئات العمرية تواجده في بطولة غرب آسيا، المقامة بضيافة الاتحاد الأردني بصالة اللجنة البارالمبية الأردنية.
وأضاف المنتخب سبع ميداليات لرصيده المميز عبر ذهبية بانة العيدي وفضية زين الحتاملة وبرونزيات تانيا عواد وجودي خطاطبة وتأمين المجاني وجاد أبو حسان وعبدالله أبو حمور، عبر مختلف أسلحة المسابقة المنوعة.
وتقام البطولة بتواجد قرابة 450 لاعبا ولاعبة يمثلون منتخبات دول (الأردن، العراق، الكويت، السعودية، سلطنة عمان، لبنان، فلسطين الإمارات) يتنافسون بكل قوة في الأسلحة الثلاثة الفلوريه والسابر والإيبيه.
وحصد المنتخب في انطلاق البطولة باليوم الأول ١٨ ميدالية ، منها 4 ميداليات ذهبية جاءت عن طريق اليسا الصلاحات (سلاح والإيبيه 13 سنة)، وجود اسبيناتي (سلاح الساير 13 سنة)، وجولي أبو عاصي (سلاح الساير 11 سنة)، وسلمى الأسعد (سلاح والإيبيه 11 سنة).
وفاز بالميداليات الفضية وعددها 6 كلا من تاليا خرفان (سلاح الإيبيه 13 سنة)، وغيد النجار (سلاح الساير 13 سنة)، وزين الدين عابدين (سلاح الإيبيه 11 سنة)، وقيس الخطيب (سلاح الساير 13 سنة)،، وأوس البلوي (سلاح الساير 11 سنة)،، وليان السوقي (سلاح الساير 11 سنة).
الميداليات البرونزية وعددها 8 جاءت بواسطة، شهد خليفات (سلاح الإيبيه 13 سنة)، وجودي الخطاطبة (سلاح الساير 13 سنة)، وجولي أبو عاصي (سلاح الساير 13 سنة)، وعبدالرحمن الصلاحات (سلاح الإيبيه 11 سنة)، وقيس الخطيب (سلاح الساير 11 سنة)، وجود اسبيناتي (سلاح الساير 11 سنة)، ورانيا العجعج (سلاح الساير 11 سنة)، وروجينا أبو كويك (سلاح الإيبيه 11 سنة).
وحضر لقاءات البطولة رئيس اتحاد غرب آسيا العراقي زياد حسن، ورئيس الاتحاد الأردني الدكتور خالد العطيات، ورؤساء الوفود المشاركة، وجمهور كبير تفاعل مع اللقاءات.
وتحظى البطولة بمتابعة كبيرة يمضون وقتهم في مؤازرة اللاعبين واللاعبات، في الوقت الذي تقدم المنتخبات العرض المميز في اطار التنافس على منصة التتويج.
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