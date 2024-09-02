من هو داني أولمو العائد إلى برشلونة بعد غياب 10 سنوات؟

ونظرًا لموهبته وأسلوبه الفني الرائع، يعوّل أنصار الفريق "الكتالوني" على أولمو من أجل إعادة البريق لبرشلونة بعد الأداء الباهت الذي ظهر فيه "البلوغرانا" بموسم 2023-2024.



من هو داني أولمو نجم برشلونة العائد

وعاد أولمو إلى برشلونة بعد مرور ما يقرب من 10 سنوات على مغادرته أسوار النادي، حيث أعلن النادي التعاقد معه بشكل رسمي يوم 9 أغسطس/آب 2024، فمن هو داني أولمو؟



وُلد داني أولمو يوم 7 مارس/آذار 1998 في بلدة تيراسا الكتالونية لعائلة رياضية، والده هو ميكيل أولمو لاعب كرة قدم سابق، وبعد اعتزاله أشرف على تدريب فريقي جيرونا وذلك في عام 2009، وكذلك ساباديل المنافس في دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.



وضع داني أقدامه داخل نادي برشلونة للمرة الأولى وهو في سن التاسعة من خلال أكاديمية لاماسيا الشهيرة، وبات أحد عناصر فريق الناشئين تحت سن 12 عامًا، وفي ستة مواسم أنهى أولمو 4 منها في صدارة هدافي فئته العمرية.



وعنه قال دينيس سيلفا بويغ مدربه السابق في لاماسيا: "لقد كان مهاجمًا نموذجيًا وهدافًا جيدًا للغاية، لقد سجل الأهداف في كل الفئات العمرية، كان يبرع في مسألة خلق المساحات لنفسه ولزملائه وإيجاد فرصة للتسجيل، إنه هدّاف بالفطرة".



وعلى الرغم من هذه الأرقام المميزة، قرّر داني مغادرة برشلونة، وحزم أمتعته متجهًا إلى نادي دينامو زغرب الكرواتي وذلك في صيف عام 2014.



بزوغ نجم داني أولمو مع دينامو زغرب

حطّ أولمو الرحال في كرواتيا والتحق بفريق الشباب لدينامو زغرب، وهي خطوة وُصفت "بالجريئة" على اعتبار أن المواهب الإسبانية كانت وما زالت تفضّل البقاء مع الأندية في بلادها أو الانتقال إلى أكبر الدوريات الأوروبية على الذهاب إلى بطولات أقل تنافسية.



لكن أولمو وبعد ستة أشهر فقط تمت ترقيته إلى الفريق الأول وبالتحديد في يناير/ كانون الثاني 2015، ليبدأ بسرقة قلوب جماهير دينامو زغرب الذين قادهم للتتويج بالعديد من البطولات وهي الدوري الكرواتي في خمس مناسبات، وثلاث أخرى في بطولة الكأس ولقب وحيد في السوبر المحلي، كما نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الكرواتي مرتين وذلك في موسمي 2017-2018 و2018-2019.



ومثّل أولمو فريق دينامو زغرب في 124 مباراة بجميع البطولات، هزّ فيها الشباك 34 مرة، كما أهدى زملاءه 28 تمريرة حاسمة.



مسيرة داني أولمو مع لايبزيغ

أرقام أولمو المبهرة مع دينامو زغرب جذبت مسؤولي لايبزيغ الألماني، وهو الفريق المعروف عنه اكتشاف النجوم وتطويرهم، وسرعان ما حصلوا على توقيعه يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2020، يومها أكد النادي الألماني أنه تعاقد مع "أعظم مواهب خط الوسط في أوروبا".



من جهته أكد أولمو أنه اتخذ القرار الصحيح، حيث صرّح يوم تقديمه: "من الواضح بالنسبة لي أن هذا هو القرار الأفضل، أنا هنا من أجل التطور أكثر والفوز بالألقاب مع هذا النادي العظيم".



وكان يوم 12 أغسطس/ آب 2023 هو الأجمل لأولمو مع لايبزيغ، إذ قاد الفريق للظفر بكأس السوبر الألماني بعد الفوز على بايرن ميونخ بنتيجة 3-صفر، وكانت جميع الأهداف من نصيب أولمو.



يومها قال أولمو: "ستكون تلك مباراة خاصة بالنسبة لي دائماً، ثلاثة أهداف في مرمى بايرن كانت رائعة للغاية، وبداية مثالية للموسم الجديد بالنسبة لنا".



أما مدربه ماركو روز فقد كال له المديح بتصريحات جاء فيها: "داني أولمو لاعب كرة قدم رائع، لقد كان أداءً استثنائياً كما حال الفريق، الطريقة التي سجل بها الهدف الثاني كانت رائعة، الشيء الذي يثير إعجابي أكثر هو الطريقة التي يقود بها الفريق ويساعد الفريق".



بالمجمل لعب أولمو مع لايبزيغ 148 مباراة بجميع البطولات، واحتفل معه بإحراز 29 هدفاً ليصبح تاسع أفضل هدّاف في تاريخ الفريق، كما قدّم لزملائه 34 تمريرة حاسمة وتُوج بلقب كأس ألمانيا مرة واحدة، وببطولتين في كأس السوبر الألماني.



عودة أولمو إلى برشلونة

أعلن النادي الكتالوني تعاقده مع أولمو يوم الجمعة 9 أغسطس/ آب 2024 قادماً من لايبزيغ في صفقة قُدرت بـ 60 مليون يورو.



وقال برشلونة في بيان رسمي: "وقّع أولمو عقداً يمتد لـ 6 مواسم وينتهي يوم 30 يونيو/حزيران 2030، مع وجود شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو".



وبهذه الخطوة يكون أولمو قد اتبع نهج عدد من اللاعبين الذين غادروا برشلونة وعادوا إليه مجدداً مثل جيرارد بيكيه وسيسك فابريغاس وجوردي ألبا ودينيس سواريز وآداما تراوري وجيرارد لوبيز ولويس غارسيا وأليكس فيدال.



مسيرة أولمو الدولية

اُستدعي أولمو لتمثيل منتخب إسبانيا لأول مرة ضمن الفئة العمرية تحت 16 عاماً، وذلك في فبراير/ شباط من عام 2014 في عهد المدرب ألبرت سيلاديس.



وتدرّج أولمو في الفئات السنية تحت 17 عاماً و21 عاماً و23 عاماً، وصولاً إلى الفريق الأول وذلك في عام 2019، وتُوج مع "الماتادور" بلقب كأس أوروبا تحت 21 عاماً وذلك في عام 2019.



وفي الفترة التي قضاها اللاعب مع دينامو زغرب، حاول مسؤولو الاتحاد الكرواتي لكرة القدم إغراء أولمو بالانضمام إلى صفوف المنتخب والمشاركة إلى جانب لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، خاصة وأنه لم يلعب من قبل لفريق الكبار في إسبانيا.



لكن اللاعب ظل وفياً لبلاده ورفض الدفاع عن ألوان كرواتيا، حتى كوفئ على وفائه بعدما وجّه له المدرب روبرت مورينو الدعوة لتمثيل كبار إسبانيا.



وظهر أولمو لأول مرة مع "الماتادور" يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 في مباراة إسبانيا ومالطا في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا (يورو 2020)، وهو اللقاء الذي انتهى بفوز إسباني كاسح 7-صفر، وفيه بصم أولمو على أول أهدافه الدولية.



منذ ذلك التاريخ لعب أولمو مع إسبانيا 39 مباراة من بينها الظهور في نهائيات كأس العالم قطر 2022، سجّل خلالها 11 هدفاً وقدّم لزملائه 13 تمريرة حاسمة.



وتألّق أولمو مع إسبانيا في يورو 2024، إذ سجّل ثلاثة أهداف وتُوج مع بلاده باللقب بعد الفوز في النهائي على إنجلترا بنتيجة 2-1، وسبق ذلك أيضاً حصده لقب النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا.



حياة داني أولمو الشخصية

يتمتع داني أولمو بعلاقة وثيقة مع والديه وشقيقه كارلوس وهو لاعب كرة قدم أيضاً، ودائماً ما يقضي الإجازات مع عائلته، هذه العلاقة الوطيدة تُعد واحدة من نقاط القوة والتحفيز لدى اللاعب.



كما يُنظر إلى أولمو على أنه شخص مولع بالحفاظ على لياقته البدنية في أحسن مستوياتها، ومن أجل ذلك يولي اهتماماً كبيراً بنظامه الغذائي بما يتلاءم مع صحته الجسدية.



من جانب آخر فإن الفترة التي عاشها أولمو مع دينامو زغرب ساعدته على إتقان اللغة الكرواتية، التي يتقنها إلى جانب الإسبانية والإنجليزية.



هذه الميزة سهّلت على أولمو التواصل مع زملائه داخل وخارج الملعب على حد سواء، كما تُعد دليلاً على قدرته على التكيف مع أي حياة أو ثقافة جديدة في حياته. (عربي بوست)

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