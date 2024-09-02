يتصدرها ميسي.. سبب استبعاد رونالدو من أذكى 10 لاعبين في التاريخ



العامل الذي يميز اللاعبين الأكثر ذكاءً عن غيرهم هو القدرة على اتخاذ القرار الصحيح في كل مرة، هؤلاء اللاعبون يقومون بتحليل الخصم في كل ثانية، ويعرفون زملاءهم جيدًا لدرجة أنهم يستطيعون رؤية المباراة قبل أن تحدث، إنهم دائمًا يسعون للعثور على المساحة المناسبة وتنفيذ الفعل الأكثر فعالية عندما تكون الكرة بحوزتهم.



ووضع موقع "givemesport" قائمة تضم أفضل 10 لاعبين أذكياء على مر العصور، شهدت تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، واستبعاد اسم كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.



ووفقا للتقرير فهناك معايير تم الاعتماد عليها، وأبرزها "القدرة على اتخاذ القرار المناسب بناءً على قراءة دقيقة لمجريات المباراة وتحليل الفريق المنافس".



والمعيار الثاني هو "تحليل تحركات الفريق المنافس والقدرة على التنبؤ بما سيحدث خلال المباراة، ثم معرفة زملاء الفريق بشكل جيد".



ومعيار قدرة العثور على المساحات الفارغة على أرض الملعب واستغلال الفرص عند الحصول على الكرة، كما أن بعض اللاعبين يظهرون ذكاءً كروياً من خلال القدرة على خلق لحظات سحرية من لا شيء بالابتكار في اللعب أو تنفيذ مهارات غير متوقعة.



وآخر هذه المعايير هو "القدرة على تنفيذ تعليمات المدرب الخططية بدقة عالية".



10- أندريا بيرلو (ميلان - يوفنتوس)

عندما نتحدث عن اللاعبين الأذكياء، يتبادر إلى الذهن لاعبو خط الوسط المركزي، وأندريا بيرلو يجسد هذا المثال تمامًا، النجم الإيطالي كان قادرًا على لعب جميع الأدوار في خط الوسط، حيث كان يتمتع بصلابة دفاعية بالإضافة إلى تهديد هجومي حقيقي، تم استخدامه بشكل أساسي كلاعب وسط متأخر في منتخب بلاده، نظرًا لمهاراته العالية في التمرير، حيث كان قادرًا على توزيع التمريرات عبر الملعب.



ربما ما يبرز عبقرية لاعب يوفنتوس السابق بشكل كبير هو ركلة الجزاء التي نفذها خلال يورو 2012، ضد إنجلترا في ربع نهائي ضربات الجزاء، مع توتر الأجواء بشكل كبير، وحارس إنجلترا جو هارت يحاول بشتى الطرق إزعاج بيرلو، قام الإيطالي بهدوء تام بتسديد الكرة بطريقة "بانينكا" في وسط المرمى، ليساعد فريقه في حجز مكانهم في نصف النهائي.

9- بول سكولز (مانشستر يونايتد)

سكولز هو أسطورة مانشستر يونايتد، كان لاعب الوسط الإنجليزي يمتلك العديد من المهارات وكان جزءًا محوريًا من نجاح الشياطين الحمر في ذلك الوقت.



كان شرسًا ومجتهدًا عندما لا تكون الكرة بحوزته، لكنه كان دقيقًا عندما تكون الكرة بين قدميه؛ ما جعله لاعب وسط مثاليا، لم يكن سكولز قادرًا فقط على تمرير الكرة بشكل أفضل من أي لاعب آخر، بل كان أيضًا يمتلك نظرة ثاقبة لتسجيل الأهداف الرائعة، حيث سجل العديد من الأهداف بعيدة المدى خلال مسيرته المظفرة، أي لاعب تواجد إلى جانب سكولز يصفه بأنه من أفضل اللاعبين الذين شاهدهم، وبسبب قدراته الرائعة على الكرة، يُعتبر عبقريًا حقيقيًا في عالم كرة القدم.

8-فيليب لام (بايرن ميونخ)

كونك لاعبًا ذكيًا لا يتعلق فقط بامتلاك جودة عالية في التحكم بالكرة، بل أيضًا بفهم اللعبة والقدرة على اللعب في عدة مراكز، فيليب لام لعب كظهير وكلاعب وسط دفاعي خلال مسيرته، وعلى مستوى عالمي، هذا يبرز مدى ذكاء النجم الألماني، حيث كان فهمه الكامل لهذه الأدوار المختلفة مذهلاً؛ ما سمح له بأن يكون من أفضل اللاعبين في العالم في عدة مراكز.



أكثر إحصائية مدهشة حول لام هي حقيقة أنه لم يحصل على بطاقة حمراء طوال مسيرته. والتي تظهر مدى ذكائه في الملعب، حيث كان دائمًا في المكان المناسب وبعقلية هادئة.

7-توماس مولر (بايرن ميونخ)

يستطيع مولر خوض عدة أدوار، سواء في خط الوسط أو الهجوم، بينما يتميز أيضًا بإيثار لا يُصدق.

النجم الألماني ليس معروفًا بسرعته، لكنه يظهر دائمًا في المكان المناسب إما لتحويل الفرص أو خلقها؛ ما يدل على مدى فهمه العميق للعبة.

ذكاء توماس مولر في كرة القدم مذهل، وسجله في الأهداف والمساعدات يكاد يكون متطابقًا؛ ما يظهر مدى توازنه كلاعب، ومدى تقديره لصنع الفرص لفريقه إلى جانب تسجيل الأهداف بنفسه.

6-لوكا مودريتش (ريال مدريد)

أصبح النجم الكرواتي عنصرًا أساسيًا في قلب وسط ملعب مدريد، حيث تمكن الفريق من الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث سنوات متتالية من 2016 إلى 2018.



كان أنيقًا بالكرة، مبدعًا وواعيًا تكتيكيًا، ويُدير كل مباراة يشارك فيها، أداؤه مع منتخب بلاده جعله أحد أفضل المنتخبات الوطنية، حيث وصلوا حتى إلى نهائي كأس العالم 2018، وهو إنجاز مذهل لدولة صغيرة مثل كرواتيا.



مودريتش هو أول لاعب في هذه القائمة يفوز بجائزة الكرة الذهبية، والتي فاز بها بجدارة في عام 2018، يُعد واحدًا من أفضل لاعبي خط الوسط في جيله، في واحد من أفضل الفرق في كل العصور.

5- دينيس بيركامب (آرسنال - إنتر ميلان)

كان معدل ذكاء دينيس بيركامب في كرة القدم من أعلى المستويات، بدا وكأن لديه عيوناً في ظهره عندما كان على أرض الملعب، حيث كان دائمًا مدركًا لمحيطه وموقع مدافعيه أو زملائه، كان غالبًا ما يتخذ قرارات مذهلة في لحظة، مما كان يربك المدافعين، ويخلق فرصًا لفريقه.



خلال فترة وجوده مع آرسنال، شكل المهاجم الهولندي شراكة مذهلة مع تييري هنري، حيث كانت ارتباطاتهما تكاد تكون تلقائية؛ إذ تمكن "الغانرز" من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي دون هزيمة.



عندما يفكر المشجعون في بيركامب، تظهر أمامهم لحظة واحدة؛ هدفه ضد نيوكاسل، تلقى اللاعب السابق في أياكس الكرة بظهره للمرمى، قبل أن يمرر الكرة حول المدافع دون حتى أن ينظر.

4-تشافي هيرنانديز (برشلونة)

ما يميز تشافي عند مشاهدته هو مدى تركيزه على مراقبة الملعب، حيث كان يراقب كل لاعب، سواء من فريقه، أو من الخصم، كان دائمًا مدركًا لمكان التمريرة التالية وأين يمكنه خلق فرصة.



كان فريق برشلونة تحت قيادة بيب غوارديولا مهووسًا بالاحتفاظ بالكرة ولعب التمريرات الصغيرة والمتقنة حول خصومهم، وكان تشافي في قلب هذا الأسلوب، نادرًا ما كان يفقد الكرة، وكان يتمتع بذكاء مذهل في التعامل مع الكرة عندما يستحوذ عليها، حيث كان دائمًا يجد زميلًا في أفضل موقع للتقدم باللعب.





3-أندريس إنييستا (برشلونة)

إنييستا يُعتبر على نطاق واسع واحدًا من أفضل وأذكى لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم، وكان إلى جانب تشافي، بمثابة القلب النابض لفريق بيب غوارديولا في برشلونة، حيث أظهر مستويات مذهلة من التوازن، والسيطرة على الكرة، والهدوء؛ مما ساعد على تنفيذ أسلوب لعبهم "تيكي تاكا".



كان إنييستا يميل للهجوم بشكل أكبر مقارنة بزميله تشافي، وعندما سجل هدف الفوز في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم 2010 لإسبانيا، كتب اسمه في تاريخ كرة القدم إلى الأبد.





2-مارادونا (الأرجنتين - نابولي - برشلونة)

دييغو مارادونا كان سابقًا لعصره في عالم كرة القدم، كان يستطيع المراوغة بطريقة لا مثيل لها، متجاوزًا الخصوم بسرعة فائقة، وعادة ما ينهي الهجمة بتسديدة متقنة.



هناك سبب يجعله يُعتبر أيقونة في كل نادٍ لعب له تقريبًا، ولا يزال تأثيره على تلك الأندية ملموسًا حتى اليوم. مارادونا كان أكثر من مجرد لاعب كرة قدم، كان بطلًا.



ربما ما يلخص مارادونا كلاعب هو هدفه الشهير "يد الله" ضد إنجلترا. هذا الهدف أظهر رغبة مارادونا الكبيرة في الفوز، وابتكاره، وعبقريته المطلقة لتجربة شيء لم يكن ليفكر فيه أحد آخر.

1-ليونيل ميسي (برشلونة - إنتر ميامي)

ميسي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، بسبب إبداعه، ومهاراته، وإنتاجه الغزير من الأهداف شيء يثير الإعجاب، والنجم الأرجنتيني حقق كل شيء، مع ثماني كرات ذهبية باسمه، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم.



ميسي يتجاوز الخصوم بأسلوب لا مثيل له، يمكنه المرور من خلال فجوات لا تبدو موجودة، يصنع الفرص لغيره، ومع ذلك يواصل تسجيل أعداد مذهلة من الأهداف، بما في ذلك عام 2012، حيث تمكن من تسجيل 91 هدفًا خلال العام، قد لا نرى لاعبًا بمهارة ليونيل ميسي مرة أخرى، وعبقريته تكاد تكون مرعبة للخصوم.