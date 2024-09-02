يتصدرها ميسي.. سبب استبعاد رونالدو من أذكى 10 لاعبين في التاريخ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الذكاء في كرة القدم هو من أكثر القدرات قيمة في اللعبة، بعض اللاعبين رائعون للغاية، وقادرون على تنفيذ تعليمات مدربهم بدقة متناهية، البعض الآخر يتمتع بطابع أكثر استقلالية، فيلعبون بارتجال ويخلقون لحظات سحرية من العدم، وهناك من يستطيع فعل كل ذلك.
العامل الذي يميز اللاعبين الأكثر ذكاءً عن غيرهم هو القدرة على اتخاذ القرار الصحيح في كل مرة، هؤلاء اللاعبون يقومون بتحليل الخصم في كل ثانية، ويعرفون زملاءهم جيدًا لدرجة أنهم يستطيعون رؤية المباراة قبل أن تحدث، إنهم دائمًا يسعون للعثور على المساحة المناسبة وتنفيذ الفعل الأكثر فعالية عندما تكون الكرة بحوزتهم.
ووضع موقع "givemesport" قائمة تضم أفضل 10 لاعبين أذكياء على مر العصور، شهدت تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، واستبعاد اسم كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.
ووفقا للتقرير فهناك معايير تم الاعتماد عليها، وأبرزها "القدرة على اتخاذ القرار المناسب بناءً على قراءة دقيقة لمجريات المباراة وتحليل الفريق المنافس".
والمعيار الثاني هو "تحليل تحركات الفريق المنافس والقدرة على التنبؤ بما سيحدث خلال المباراة، ثم معرفة زملاء الفريق بشكل جيد".
ومعيار قدرة العثور على المساحات الفارغة على أرض الملعب واستغلال الفرص عند الحصول على الكرة، كما أن بعض اللاعبين يظهرون ذكاءً كروياً من خلال القدرة على خلق لحظات سحرية من لا شيء بالابتكار في اللعب أو تنفيذ مهارات غير متوقعة.
وآخر هذه المعايير هو "القدرة على تنفيذ تعليمات المدرب الخططية بدقة عالية".
10- أندريا بيرلو (ميلان - يوفنتوس)
عندما نتحدث عن اللاعبين الأذكياء، يتبادر إلى الذهن لاعبو خط الوسط المركزي، وأندريا بيرلو يجسد هذا المثال تمامًا، النجم الإيطالي كان قادرًا على لعب جميع الأدوار في خط الوسط، حيث كان يتمتع بصلابة دفاعية بالإضافة إلى تهديد هجومي حقيقي، تم استخدامه بشكل أساسي كلاعب وسط متأخر في منتخب بلاده، نظرًا لمهاراته العالية في التمرير، حيث كان قادرًا على توزيع التمريرات عبر الملعب.
ربما ما يبرز عبقرية لاعب يوفنتوس السابق بشكل كبير هو ركلة الجزاء التي نفذها خلال يورو 2012، ضد إنجلترا في ربع نهائي ضربات الجزاء، مع توتر الأجواء بشكل كبير، وحارس إنجلترا جو هارت يحاول بشتى الطرق إزعاج بيرلو، قام الإيطالي بهدوء تام بتسديد الكرة بطريقة "بانينكا" في وسط المرمى، ليساعد فريقه في حجز مكانهم في نصف النهائي.
9- بول سكولز (مانشستر يونايتد)
سكولز هو أسطورة مانشستر يونايتد، كان لاعب الوسط الإنجليزي يمتلك العديد من المهارات وكان جزءًا محوريًا من نجاح الشياطين الحمر في ذلك الوقت.
كان شرسًا ومجتهدًا عندما لا تكون الكرة بحوزته، لكنه كان دقيقًا عندما تكون الكرة بين قدميه؛ ما جعله لاعب وسط مثاليا، لم يكن سكولز قادرًا فقط على تمرير الكرة بشكل أفضل من أي لاعب آخر، بل كان أيضًا يمتلك نظرة ثاقبة لتسجيل الأهداف الرائعة، حيث سجل العديد من الأهداف بعيدة المدى خلال مسيرته المظفرة، أي لاعب تواجد إلى جانب سكولز يصفه بأنه من أفضل اللاعبين الذين شاهدهم، وبسبب قدراته الرائعة على الكرة، يُعتبر عبقريًا حقيقيًا في عالم كرة القدم.
8-فيليب لام (بايرن ميونخ)
كونك لاعبًا ذكيًا لا يتعلق فقط بامتلاك جودة عالية في التحكم بالكرة، بل أيضًا بفهم اللعبة والقدرة على اللعب في عدة مراكز، فيليب لام لعب كظهير وكلاعب وسط دفاعي خلال مسيرته، وعلى مستوى عالمي، هذا يبرز مدى ذكاء النجم الألماني، حيث كان فهمه الكامل لهذه الأدوار المختلفة مذهلاً؛ ما سمح له بأن يكون من أفضل اللاعبين في العالم في عدة مراكز.
أكثر إحصائية مدهشة حول لام هي حقيقة أنه لم يحصل على بطاقة حمراء طوال مسيرته. والتي تظهر مدى ذكائه في الملعب، حيث كان دائمًا في المكان المناسب وبعقلية هادئة.
7-توماس مولر (بايرن ميونخ)
يستطيع مولر خوض عدة أدوار، سواء في خط الوسط أو الهجوم، بينما يتميز أيضًا بإيثار لا يُصدق.
النجم الألماني ليس معروفًا بسرعته، لكنه يظهر دائمًا في المكان المناسب إما لتحويل الفرص أو خلقها؛ ما يدل على مدى فهمه العميق للعبة.
ذكاء توماس مولر في كرة القدم مذهل، وسجله في الأهداف والمساعدات يكاد يكون متطابقًا؛ ما يظهر مدى توازنه كلاعب، ومدى تقديره لصنع الفرص لفريقه إلى جانب تسجيل الأهداف بنفسه.
6-لوكا مودريتش (ريال مدريد)
أصبح النجم الكرواتي عنصرًا أساسيًا في قلب وسط ملعب مدريد، حيث تمكن الفريق من الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث سنوات متتالية من 2016 إلى 2018.
كان أنيقًا بالكرة، مبدعًا وواعيًا تكتيكيًا، ويُدير كل مباراة يشارك فيها، أداؤه مع منتخب بلاده جعله أحد أفضل المنتخبات الوطنية، حيث وصلوا حتى إلى نهائي كأس العالم 2018، وهو إنجاز مذهل لدولة صغيرة مثل كرواتيا.
مودريتش هو أول لاعب في هذه القائمة يفوز بجائزة الكرة الذهبية، والتي فاز بها بجدارة في عام 2018، يُعد واحدًا من أفضل لاعبي خط الوسط في جيله، في واحد من أفضل الفرق في كل العصور.
5- دينيس بيركامب (آرسنال - إنتر ميلان)
كان معدل ذكاء دينيس بيركامب في كرة القدم من أعلى المستويات، بدا وكأن لديه عيوناً في ظهره عندما كان على أرض الملعب، حيث كان دائمًا مدركًا لمحيطه وموقع مدافعيه أو زملائه، كان غالبًا ما يتخذ قرارات مذهلة في لحظة، مما كان يربك المدافعين، ويخلق فرصًا لفريقه.
خلال فترة وجوده مع آرسنال، شكل المهاجم الهولندي شراكة مذهلة مع تييري هنري، حيث كانت ارتباطاتهما تكاد تكون تلقائية؛ إذ تمكن "الغانرز" من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي دون هزيمة.
عندما يفكر المشجعون في بيركامب، تظهر أمامهم لحظة واحدة؛ هدفه ضد نيوكاسل، تلقى اللاعب السابق في أياكس الكرة بظهره للمرمى، قبل أن يمرر الكرة حول المدافع دون حتى أن ينظر.
4-تشافي هيرنانديز (برشلونة)
ما يميز تشافي عند مشاهدته هو مدى تركيزه على مراقبة الملعب، حيث كان يراقب كل لاعب، سواء من فريقه، أو من الخصم، كان دائمًا مدركًا لمكان التمريرة التالية وأين يمكنه خلق فرصة.
كان فريق برشلونة تحت قيادة بيب غوارديولا مهووسًا بالاحتفاظ بالكرة ولعب التمريرات الصغيرة والمتقنة حول خصومهم، وكان تشافي في قلب هذا الأسلوب، نادرًا ما كان يفقد الكرة، وكان يتمتع بذكاء مذهل في التعامل مع الكرة عندما يستحوذ عليها، حيث كان دائمًا يجد زميلًا في أفضل موقع للتقدم باللعب.
3-أندريس إنييستا (برشلونة)
إنييستا يُعتبر على نطاق واسع واحدًا من أفضل وأذكى لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم، وكان إلى جانب تشافي، بمثابة القلب النابض لفريق بيب غوارديولا في برشلونة، حيث أظهر مستويات مذهلة من التوازن، والسيطرة على الكرة، والهدوء؛ مما ساعد على تنفيذ أسلوب لعبهم "تيكي تاكا".
كان إنييستا يميل للهجوم بشكل أكبر مقارنة بزميله تشافي، وعندما سجل هدف الفوز في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم 2010 لإسبانيا، كتب اسمه في تاريخ كرة القدم إلى الأبد.
2-مارادونا (الأرجنتين - نابولي - برشلونة)
دييغو مارادونا كان سابقًا لعصره في عالم كرة القدم، كان يستطيع المراوغة بطريقة لا مثيل لها، متجاوزًا الخصوم بسرعة فائقة، وعادة ما ينهي الهجمة بتسديدة متقنة.
هناك سبب يجعله يُعتبر أيقونة في كل نادٍ لعب له تقريبًا، ولا يزال تأثيره على تلك الأندية ملموسًا حتى اليوم. مارادونا كان أكثر من مجرد لاعب كرة قدم، كان بطلًا.
ربما ما يلخص مارادونا كلاعب هو هدفه الشهير "يد الله" ضد إنجلترا. هذا الهدف أظهر رغبة مارادونا الكبيرة في الفوز، وابتكاره، وعبقريته المطلقة لتجربة شيء لم يكن ليفكر فيه أحد آخر.
1-ليونيل ميسي (برشلونة - إنتر ميامي)
ميسي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، بسبب إبداعه، ومهاراته، وإنتاجه الغزير من الأهداف شيء يثير الإعجاب، والنجم الأرجنتيني حقق كل شيء، مع ثماني كرات ذهبية باسمه، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم.
ميسي يتجاوز الخصوم بأسلوب لا مثيل له، يمكنه المرور من خلال فجوات لا تبدو موجودة، يصنع الفرص لغيره، ومع ذلك يواصل تسجيل أعداد مذهلة من الأهداف، بما في ذلك عام 2012، حيث تمكن من تسجيل 91 هدفًا خلال العام، قد لا نرى لاعبًا بمهارة ليونيل ميسي مرة أخرى، وعبقريته تكاد تكون مرعبة للخصوم.
MENAFN02092024000072011014ID1108625058