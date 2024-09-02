هالاند ينافس رونالدو على تحطيم رقم قياسي جديد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ينافس النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على تحطيم رقم قياسي في عدد الأهداف، بعدما قاد السيتي للفوز على وست هام يونايتد "3-1"، مساء السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل هالاند ثلاثية لفريقه "هاتريك" ووصل للهدف السابع له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
ويعد "هاتريك" هالاند هو الثاني على التوالي له بعدما سجل ثلاثية في المباراة السابقة ضد إبسويتش تاون.
"هاتريك" هالاند عزز مكانه في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف من 3 جولات فقط، بعد أن سجل هدفًا في الفوز الافتتاحي أمام تشيلسي 2-0، ثم هاتريك في الانتصار 4-1 أمام إبسويتش تاون في الجولة الثانية.
وسجل هالاند 97 هدفًا من 102 مباراة مع مانشستر سيتي في كل المسابقات، أما كريستيانو رونالدو فقد سجل 100 هدف مع فريقه السابق ريال مدريد خلال 105 مباراة.
وبالتالي يحتاج هالاند إلى 3 أهداف من مبارياته المقبلة ليصبح أسرع لاعب يسجل 100 هدف مع فريقه.
هاتريك هالاند جعله يقترب بشدة من الرقم القياسي لأكثر لاعب يسجل ثلاثيات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يملكه أسطورة مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بواقع 12 "هاتريك"، مقابل 8 لهالاند.
ووصل هالاند إلى 70 هدفًا في 69 مباراة بالدوري الإنجليزي، بمعدل هدف لكل مباراة، ليصبح بحاجة فقط إلى 30 هدفًا من أجل بلوغ نادي المئة في "البريميرليغ".
وإذا حافظ هالاند على هذا المعدل التهديفي، فإنه قد يتمكن من تحطيم رقم آلان شيرر هذا الموسم، خاصة وأنه لا يزال هناك 35 مباراة حتى نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي.
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