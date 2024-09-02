هالاند ينافس رونالدو على تحطيم رقم قياسي جديد



وسجل هالاند ثلاثية لفريقه "هاتريك" ووصل للهدف السابع له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويعد "هاتريك" هالاند هو الثاني على التوالي له بعدما سجل ثلاثية في المباراة السابقة ضد إبسويتش تاون.



"هاتريك" هالاند عزز مكانه في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف من 3 جولات فقط، بعد أن سجل هدفًا في الفوز الافتتاحي أمام تشيلسي 2-0، ثم هاتريك في الانتصار 4-1 أمام إبسويتش تاون في الجولة الثانية.



وسجل هالاند 97 هدفًا من 102 مباراة مع مانشستر سيتي في كل المسابقات، أما كريستيانو رونالدو فقد سجل 100 هدف مع فريقه السابق ريال مدريد خلال 105 مباراة.



وبالتالي يحتاج هالاند إلى 3 أهداف من مبارياته المقبلة ليصبح أسرع لاعب يسجل 100 هدف مع فريقه.



هاتريك هالاند جعله يقترب بشدة من الرقم القياسي لأكثر لاعب يسجل ثلاثيات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يملكه أسطورة مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بواقع 12 "هاتريك"، مقابل 8 لهالاند.



ووصل هالاند إلى 70 هدفًا في 69 مباراة بالدوري الإنجليزي، بمعدل هدف لكل مباراة، ليصبح بحاجة فقط إلى 30 هدفًا من أجل بلوغ نادي المئة في "البريميرليغ".



وإذا حافظ هالاند على هذا المعدل التهديفي، فإنه قد يتمكن من تحطيم رقم آلان شيرر هذا الموسم، خاصة وأنه لا يزال هناك 35 مباراة حتى نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي.