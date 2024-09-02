سر الغياب عن بي إن سبورتس.. أبو تريكة يخضع لجراحة (صورة)



ونشر الكواري عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام صورة لأبوتريكة وهو في المستشفى.



وأعلن المذيع بقنوات بي إن سبورتس خضوع أبوتريكة لعملية جراحية ناجحة دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول هذه الجراحة.



وأشار إلى أن أبوتريكة سيخضع لفترة نقاهة لمدة أسبوعين قبل العودة إلى ممارسة عمله كمحلل تليفزيوني.

وغاب أبوتريكة عن الاستوديوهات التحليلية في الفترة الماضية وهو ما أثار تساؤلات عديدة من جانب متابعي اللاعب المصري الأسبق.



وداعب الكواري متابعي أبوتريكة بعدما نقل حديثه مع الأخير أثناء زيارته وهو يؤكد أن تشيلسي الإنجليزي تعاقد مع صفقات جيدة لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي.



وقال الكواري "أعتقد أنه يمهد لعودة العلاقات مع جماهير تشيلسي بعدما شاهد الانتصارات المدوية والفوز بستة أهداف على حساب وولفرهامبتون".









وتغلب تشيلسي على وولفرهامبتون بنتيجة 6-2 في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي، ويلعب ضد كريستال بالاس في الجولة الثالثة.



ودخل أبو تريكة في صدام مع جماهير تشيلسي؛ بسبب انتقاداته اللاذعة للفريق اللندي وأدائه في الموسم الماضي.