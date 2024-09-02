سر الغياب عن بي إن سبورتس.. أبو تريكة يخضع لجراحة (صورة)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف الإعلامي القطري محمد سعدون الكواري عن سر غياب محمد أبوتريكة محلل قنوات بي إن سبورتس عن الاستوديوهات التحليلية في الفترة الأخيرة.
ونشر الكواري عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام صورة لأبوتريكة وهو في المستشفى.
وأعلن المذيع بقنوات بي إن سبورتس خضوع أبوتريكة لعملية جراحية ناجحة دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول هذه الجراحة.
وأشار إلى أن أبوتريكة سيخضع لفترة نقاهة لمدة أسبوعين قبل العودة إلى ممارسة عمله كمحلل تليفزيوني.
وغاب أبوتريكة عن الاستوديوهات التحليلية في الفترة الماضية وهو ما أثار تساؤلات عديدة من جانب متابعي اللاعب المصري الأسبق.
وداعب الكواري متابعي أبوتريكة بعدما نقل حديثه مع الأخير أثناء زيارته وهو يؤكد أن تشيلسي الإنجليزي تعاقد مع صفقات جيدة لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي.
وقال الكواري "أعتقد أنه يمهد لعودة العلاقات مع جماهير تشيلسي بعدما شاهد الانتصارات المدوية والفوز بستة أهداف على حساب وولفرهامبتون".
وتغلب تشيلسي على وولفرهامبتون بنتيجة 6-2 في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي، ويلعب ضد كريستال بالاس في الجولة الثالثة.
ودخل أبو تريكة في صدام مع جماهير تشيلسي؛ بسبب انتقاداته اللاذعة للفريق اللندي وأدائه في الموسم الماضي.
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