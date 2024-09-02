Monday, 02 September 2024 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحت تهديد السلاح.. السطو على منزل لاعب نابولي

9/2/2024 12:12:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعرض لاعب نابولي الجديد البرازيلي دافيد نيريس للسرقة بقوة السلاح بعد فوزه فريقه على بارما 2-1 يوم السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك وفق ما كشفت زوجته في منشور على إنستغرام.
وتعرض الجناح البالغ 27 عاما، القادم هذا الصيف من بنفيكا البرتغالي، للسرقة خارج ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بعدما اقتربت منه دراجة نارية قبل أن يقوم اللصان بتحطيم زجاج السيارة وسرقة ساعة روليكس تحت تهديد السلاح بحسب وسائل الإعلام الإيطالية.

وكان نيريس في طريقه إلى فندق غراند هوتيل باركرز بصحبة زوجته وابنته حين حصلت عملية السرقة.
ونتيجة الصدمة، لم يتوقف البرازيلي لالتقاط الصور وتوقيع التذكارات مع المشجعين الذين كانوا بانتظاره خارج الفندق، وقد بررت زوجته ذلك برسالة اعتذار على إنستغرام.
وكتبت كيرا وينونا في قصة على إنستغرام "يود دافيد أن يعتذر للجماهير التي كانت تنتظره بالخارج"، موضحة "أثناء محاولته مغادرة الملعب بعد المباراة، حطم رجلان على دراجة نارية السيارة وسرقاه تحت تهديد السلاح".
انضم نيريس إلى نابولي مقابل 28 مليون يورو وحقق تمريرتين حاسمتين في مباراتيه الأوليين، آخرهما ليل السبت حين منح الكاميروني أندري زامبو أنغيسا فرصة تسجيل هدف الفوز على بارما في الثواني الأخيرة.

MENAFN02092024000072011014ID1108625055

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث