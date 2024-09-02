تحت تهديد السلاح.. السطو على منزل لاعب نابولي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعرض لاعب نابولي الجديد البرازيلي دافيد نيريس للسرقة بقوة السلاح بعد فوزه فريقه على بارما 2-1 يوم السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك وفق ما كشفت زوجته في منشور على إنستغرام.
وتعرض الجناح البالغ 27 عاما، القادم هذا الصيف من بنفيكا البرتغالي، للسرقة خارج ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بعدما اقتربت منه دراجة نارية قبل أن يقوم اللصان بتحطيم زجاج السيارة وسرقة ساعة روليكس تحت تهديد السلاح بحسب وسائل الإعلام الإيطالية.
وكان نيريس في طريقه إلى فندق غراند هوتيل باركرز بصحبة زوجته وابنته حين حصلت عملية السرقة.
ونتيجة الصدمة، لم يتوقف البرازيلي لالتقاط الصور وتوقيع التذكارات مع المشجعين الذين كانوا بانتظاره خارج الفندق، وقد بررت زوجته ذلك برسالة اعتذار على إنستغرام.
وكتبت كيرا وينونا في قصة على إنستغرام "يود دافيد أن يعتذر للجماهير التي كانت تنتظره بالخارج"، موضحة "أثناء محاولته مغادرة الملعب بعد المباراة، حطم رجلان على دراجة نارية السيارة وسرقاه تحت تهديد السلاح".
انضم نيريس إلى نابولي مقابل 28 مليون يورو وحقق تمريرتين حاسمتين في مباراتيه الأوليين، آخرهما ليل السبت حين منح الكاميروني أندري زامبو أنغيسا فرصة تسجيل هدف الفوز على بارما في الثواني الأخيرة.
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