فوز مثير لنيوكاسل على توتنهام بثنائية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تغلّب نيوكاسل يونايتد على ضيفه توتنهام 2-1 ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد.
شهد الشوط الأول أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، وتقدموا في النتيجة عبر هارفي بارنز (37)، قبل أن يدرك الضيوف التعادل بعد ضغط كبير منذ بداية الشوط الثاني عن طريق مدافع نيوكاسل دان بورن بالخطأ في مرمى فريقه (56).
وتابع توتنهام ضغطه آملا في خطف الفوز، لكنه اصطدم ببراعة حارس مرمى نيوكاسل نيك بوب، قبل أن يخطف فريقه الفوز على عكس المجريات عن طريق السويدي ألكسندر إيساك (78).
ورفع نيوكاسل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد توتنهام عند أربع نقاط عاشرا. وتعادل تشيلسي أمام ضيفه كريستال بالاس 1-1.
تقدم أصحاب الأرض عن طريق العاجي نيكولاس جاكسون (25)، وأدرك الضيوف التعادل عن طريق إيبيريتشي إيزي (54).
ورفع تشيلسي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الـ11، فيما حقق كريستال بالاس نقطته الأولى هذا الموسم في المركز الـ16.
وافتُتحت المرحلة يوم السبت بتعادل أرسنال وبرايتون 1-1، وإيبسويتش تاون وليستر سيتي 1-1، ونوتنغهام فوريست وولفرهامبتون 1-1، فيما تغلّب مانشستر سيتي على مضيفه وست هام 3-1 بثلاثية النروجي إرلينغ هالاند.
وقلب بورنموث تأخره أمام إيفرتون 0-2 إلى فوز 3-2، وفاز برنتفورد على ضيفه ساوثمبتون 3-1، وأستون فيلا على مضيفه ليستر سيتي 2-1.
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