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فوز مثير لنيوكاسل على توتنهام بثنائية

9/2/2024 12:12:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغلّب نيوكاسل يونايتد على ضيفه توتنهام 2-1 ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد.

شهد الشوط الأول أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، وتقدموا في النتيجة عبر هارفي بارنز (37)، قبل أن يدرك الضيوف التعادل بعد ضغط كبير منذ بداية الشوط الثاني عن طريق مدافع نيوكاسل دان بورن بالخطأ في مرمى فريقه (56).

وتابع توتنهام ضغطه آملا في خطف الفوز، لكنه اصطدم ببراعة حارس مرمى نيوكاسل نيك بوب، قبل أن يخطف فريقه الفوز على عكس المجريات عن طريق السويدي ألكسندر إيساك (78).

ورفع نيوكاسل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد توتنهام عند أربع نقاط عاشرا. وتعادل تشيلسي أمام ضيفه كريستال بالاس 1-1.

تقدم أصحاب الأرض عن طريق العاجي نيكولاس جاكسون (25)، وأدرك الضيوف التعادل عن طريق إيبيريتشي إيزي (54).

ورفع تشيلسي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الـ11، فيما حقق كريستال بالاس نقطته الأولى هذا الموسم في المركز الـ16.

وافتُتحت المرحلة يوم السبت بتعادل أرسنال وبرايتون 1-1، وإيبسويتش تاون وليستر سيتي 1-1، ونوتنغهام فوريست وولفرهامبتون 1-1، فيما تغلّب مانشستر سيتي على مضيفه وست هام 3-1 بثلاثية النروجي إرلينغ هالاند.

وقلب بورنموث تأخره أمام إيفرتون 0-2 إلى فوز 3-2، وفاز برنتفورد على ضيفه ساوثمبتون 3-1، وأستون فيلا على مضيفه ليستر سيتي 2-1.

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