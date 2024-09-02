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بثلاثة أهداف دون رد.. ليفربول يحسم قمة الجولة أمام مانشستر يونايتد

9/2/2024 12:12:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قاد ثنائي ليفربول الهجومي، محمد صلاح ولويس دياز الريدز لتحقيق فوز ثمين على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد الأحد في إطار المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أقيمت المباراة على ملعب أولد ترافورد معقل مان يونايتد وأهدى صلاح كرة عرضية متقنة وحاسمة للويس دياز انقض عليها برأسه محرزاً هدف ليفربول الأول في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 42 عاود صلاح هوايته وأهدى تمريرة حاسمة متقنة إلى دياز مجدداً الذي سدد كرة أرضية زاحفة ومباشرة سكنت شباك الحارس أونانا معلنة الهدف الثاني لليفربول.

ومع انطلاق الشوط الثاني واصل ليفربول تألقه وسيطرته على المباراة بالكامل وفي الدقيقة 56 تولى دومينيك سوبوسلاي مهمة صناعة الأهداف هذه المرة ومرر كرة حاسمة إلى صلاح الذي سددها مباشرة معلناً الهدف الثالث لليفربول.

وواصل ليفربول بذلك انطلاقته المثالية في البطولة بعد أن وصل للنقطة التاسعة من ثلاث مباريات محققاً الفوز الثالث على التوالي ومحرزاً 7 أهداف بدون أن تهتز شباكه بأي هدف.

من جانبه تلقى مانشستر يونايتد خسارته الثانية في ثلاث مباريات ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

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