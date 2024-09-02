بثلاثة أهداف دون رد.. ليفربول يحسم قمة الجولة أمام مانشستر يونايتد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قاد ثنائي ليفربول الهجومي، محمد صلاح ولويس دياز الريدز لتحقيق فوز ثمين على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد الأحد في إطار المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أقيمت المباراة على ملعب أولد ترافورد معقل مان يونايتد وأهدى صلاح كرة عرضية متقنة وحاسمة للويس دياز انقض عليها برأسه محرزاً هدف ليفربول الأول في الدقيقة 35.
وفي الدقيقة 42 عاود صلاح هوايته وأهدى تمريرة حاسمة متقنة إلى دياز مجدداً الذي سدد كرة أرضية زاحفة ومباشرة سكنت شباك الحارس أونانا معلنة الهدف الثاني لليفربول.
ومع انطلاق الشوط الثاني واصل ليفربول تألقه وسيطرته على المباراة بالكامل وفي الدقيقة 56 تولى دومينيك سوبوسلاي مهمة صناعة الأهداف هذه المرة ومرر كرة حاسمة إلى صلاح الذي سددها مباشرة معلناً الهدف الثالث لليفربول.
وواصل ليفربول بذلك انطلاقته المثالية في البطولة بعد أن وصل للنقطة التاسعة من ثلاث مباريات محققاً الفوز الثالث على التوالي ومحرزاً 7 أهداف بدون أن تهتز شباكه بأي هدف.
من جانبه تلقى مانشستر يونايتد خسارته الثانية في ثلاث مباريات ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.
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