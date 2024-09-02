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التعادل يخيم على مواجهة الصريح ومغير السرحان بدرع الاتحاد

9/2/2024 12:12:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- خيم التعادل السلبي على نتيجة لقاء الصريح ومغير السرحان، والذي جرى بينهما مساء اليوم ، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة درع اتحاد الكرة.
ليفتتح كلا الفريقين رصيدهما في المجموعة الأولى بنقطة لكل فريق، ومع نهاية مباريات المجموعة بالجولة الأولى ، يتصدر فريق الرمثا الفرق برصيد 3 نقاط.
وتقام عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، آخر مواجهات الجولة ، والتي ستجمع على الملعب نفسه فريقا الجزيرة وشباب العقبة.

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