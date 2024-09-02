التعادل يخيم على مواجهة الصريح ومغير السرحان بدرع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- خيم التعادل السلبي على نتيجة لقاء الصريح ومغير السرحان، والذي جرى بينهما مساء اليوم ، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة درع اتحاد الكرة.
ليفتتح كلا الفريقين رصيدهما في المجموعة الأولى بنقطة لكل فريق، ومع نهاية مباريات
المجموعة بالجولة الأولى ، يتصدر فريق الرمثا الفرق برصيد 3 نقاط.
وتقام عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، آخر مواجهات الجولة ، والتي ستجمع على الملعب نفسه فريقا الجزيرة وشباب العقبة.
MENAFN02092024000072011014ID1108625051
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.