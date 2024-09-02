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ناشئي اليد جاهز لـالآسيوية..­­والاجتماع الفني اليوم

9/2/2024 12:12:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد مهند المنسي عن جاهزية المنتخب لخوض البطولة الآسيوية العاشرة، والتي تقام لقاءاتها كافة، على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب اعتبارا من يوم غد وتستمر لغاية 14 أيلول (سبتمبر) الحالي، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم، والتي تستضيفها سلوفينيا صيف العام المقبل.
وقال المنسي: "رغم بعض الصعوبات التي واجهت الفريق في مشواره التحضيري، وخصوصا الامتحانات المدرسية، وابتعاد غالبية عناصر الفريق عن التدريبات، إلا أن المرحلة الأخيرة من هذه التحضيرات رفعت المستوى الفني للفريق، الذي بات في جاهزية كاملة لخوض واحدة من أقوى البطولات، وثقتي كبيرة باللاعبين في تقديم المستويات الفنية الجيدة، والتي تؤهلهم لتجاوز دور المجموعات، والانتقال إلى الدور ربع النهائي، وفي هذا الدور سيخوض الفريق ثلاثة لقاءات حاسمة، وهي الأهم في مشوار المنافسات".
وتكمن أهمية مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية، كونها تأتي ضمن برامج الاتحاد الفنية في بناء المنتخب الوطني للرجال، حيث سيكون أمام مجموعة كبيرة من الفريق الحالي فرصة للانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني، والتي ستتألف من لاعبي الناشئين والشباب، الذي سيشارك في البطولة الآسيوية للرجال، والتي تقام مطلع العام 2026.
وقسمت المنتخبات الـ13 المشاركة في هذه البطولة إلى 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات، كوريا الجنوبية، البحرين والعراق، وضمت المجموعة الثانية منتخبات، الأردن، اليابان والهند، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات السعودية، قطر والإمارات، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات إيران، الكويت والصين تايبيه.
وحسب تعليمات البطولة، يتأهل إلى الدور الثاني من كل مجموعة، الفريق المتصدر والوصيف، حيث سيتم توزيع المنتخبات الـ8 التي تأهلت إلى الدور الثاني على مجموعتين تضم كل مجموعة أربعة منتخبات وبعدها، يتأهل كذلك متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي إلى جانب تأهلهما إلى بطولة العالم، بينما تلعب بقية الفرق لقاءات لتحديد الفريق الخامس الذي سينضم إلى الفرق المتأهلة لبطولة العالم، فيما تلعب بقية الفرق، والتي لم تتأهل إلى الدور الثاني لقاءات لتحديد المراكز من 9 ولغاية 13.
وكان المنتخب الوطني، لعب أربع مباريات ودية مع المنتخبات والفرق المصرية خلال معسكره التدريبي الذي أقامه في العاصمة المصرية القاهرة مؤخرا، وبحسب الجهاز الفني، فإن الفريق قدم مستويات جيدة في اللقاءات كافة، وتعرف من خلالها على مكامن القوة والضعف سواء في الهجوم أو الدفاع.
ويذكر أن تشكيلة المنتخب الوطني للناشئين تضم كلا من اللاعبين: عبدالرحمن السكسك، يحيى قلب، ليث طريف، حسين الجبالي، محمد الظواهرة، تامر الظواهرة، أحمد الرماضنة، سادن العطابي، جاد الحق محمد، محمد الصبيحي، زيد عبيدات، زيد الشرفات، عبدالرحمن أبو بكر، أحمد سمير، أحمد رائد، صهيب عنانزة، أسامة محمد، فريد طبيله.
إلى ذلك، يعقد عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في فندق "الموفمبك" الاجتماع الفني الخاص بالبطولة، والذي يحضره مندوبون عن الاتحاد الآسيوي، ورئيس الاتحاد الأردني الدكتور تيسير المنسي، ومدير البطولة عماد فريحات، وممثلو المنتخبات المشاركة، حيث سيصار إلى تثبيت اللاعبين للمنتخبات كافة، وتحديد ألوان قمصان الفرق في كل مباراة بالدور الأول.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته الأولى بعد غد، عندما يلاقي المنتخب الهندي عند الساعة السابعة مساء، ويلتقي يوم الخميس المقبل، منتخب اليابان عند الساعة السابعة مساء، في ختام لقاءات الدور الأول.

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