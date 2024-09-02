ناشئي اليد جاهز لـالآسيوية..­­والاجتماع الفني اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد مهند المنسي عن جاهزية المنتخب لخوض البطولة الآسيوية العاشرة، والتي تقام لقاءاتها كافة، على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب اعتبارا من يوم غد وتستمر لغاية 14 أيلول (سبتمبر) الحالي، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم، والتي تستضيفها سلوفينيا صيف العام المقبل.
وقال المنسي: "رغم بعض الصعوبات التي واجهت الفريق في مشواره التحضيري، وخصوصا الامتحانات المدرسية، وابتعاد غالبية عناصر الفريق عن التدريبات، إلا أن المرحلة الأخيرة من هذه التحضيرات رفعت المستوى الفني للفريق، الذي بات في جاهزية كاملة لخوض واحدة من أقوى البطولات، وثقتي كبيرة باللاعبين في تقديم المستويات الفنية الجيدة، والتي تؤهلهم لتجاوز دور المجموعات، والانتقال إلى الدور ربع النهائي، وفي هذا الدور سيخوض الفريق ثلاثة لقاءات حاسمة، وهي الأهم في مشوار المنافسات".
وتكمن أهمية مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية، كونها تأتي ضمن برامج الاتحاد الفنية في بناء المنتخب الوطني للرجال، حيث سيكون أمام مجموعة كبيرة من الفريق الحالي فرصة للانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني، والتي ستتألف من لاعبي الناشئين والشباب، الذي سيشارك في البطولة الآسيوية للرجال، والتي تقام مطلع العام 2026.
وقسمت المنتخبات الـ13 المشاركة في هذه البطولة إلى 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات، كوريا الجنوبية، البحرين والعراق، وضمت المجموعة الثانية منتخبات، الأردن، اليابان والهند، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات السعودية، قطر والإمارات، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات إيران، الكويت والصين تايبيه.
وحسب تعليمات البطولة، يتأهل إلى الدور الثاني من كل مجموعة، الفريق المتصدر والوصيف، حيث سيتم توزيع المنتخبات الـ8 التي تأهلت إلى الدور الثاني على مجموعتين تضم كل مجموعة أربعة منتخبات وبعدها، يتأهل كذلك متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي إلى جانب تأهلهما إلى بطولة العالم، بينما تلعب بقية الفرق لقاءات لتحديد الفريق الخامس الذي سينضم إلى الفرق المتأهلة لبطولة العالم، فيما تلعب بقية الفرق، والتي لم تتأهل إلى الدور الثاني لقاءات لتحديد المراكز من 9 ولغاية 13.
وكان المنتخب الوطني، لعب أربع مباريات ودية مع المنتخبات والفرق المصرية خلال معسكره التدريبي الذي أقامه في العاصمة المصرية القاهرة مؤخرا، وبحسب الجهاز الفني، فإن الفريق قدم مستويات جيدة في اللقاءات كافة، وتعرف من خلالها على مكامن القوة والضعف سواء في الهجوم أو الدفاع.
ويذكر أن تشكيلة المنتخب الوطني للناشئين تضم كلا من اللاعبين: عبدالرحمن السكسك، يحيى قلب، ليث طريف، حسين الجبالي، محمد الظواهرة، تامر الظواهرة، أحمد الرماضنة، سادن العطابي، جاد الحق محمد، محمد الصبيحي، زيد عبيدات، زيد الشرفات، عبدالرحمن أبو بكر، أحمد سمير، أحمد رائد، صهيب عنانزة، أسامة محمد، فريد طبيله.
إلى ذلك، يعقد عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في فندق "الموفمبك" الاجتماع الفني الخاص بالبطولة، والذي يحضره مندوبون عن الاتحاد الآسيوي، ورئيس الاتحاد الأردني الدكتور تيسير المنسي، ومدير البطولة عماد فريحات، وممثلو المنتخبات المشاركة، حيث سيصار إلى تثبيت اللاعبين للمنتخبات كافة، وتحديد ألوان قمصان الفرق في كل مباراة بالدور الأول.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته الأولى بعد غد، عندما يلاقي المنتخب الهندي عند الساعة السابعة مساء، ويلتقي يوم الخميس المقبل، منتخب اليابان عند الساعة السابعة مساء، في ختام لقاءات الدور الأول.
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