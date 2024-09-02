تقديم مواعيد مباريات الجولة الـ14 من دوري المحترفات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أجرى اتحاد الكرة تعديلا على جدول منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفات، بحيث تنطلق المباريات اليوم بلقاء وحيد يجمع فريقي الاستقلال والحسين إربد، عند الساعة السابعة مساء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وتتواصل منافسات الجولة غدا، بلقاء يجمع النصر وعمان اف سي، فيما تختتم الجولة بعد غد، بلقاء الأرثوذكسي والاتحاد على الملعب والتوقيت ذاته.
وكان يفترض أن تنطلق منافسات الجولة الرابعة عشرة يوم الخميس المقبل، قبل أن يتم تقديمها إلى اليوم.
وكان الاتحاد، ضمن التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي، بعد أن وصل رصيده إلى 36 نقطة، مع تأجيل مباراته في الجولة الثالثة عشرة إلى السابع عشر من الشهر الحالي مع الاستقلال، والذي سيصعد يومها على منصة التتويج.
ويتواجد فريق عمان اف سي في المركز الثاني برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، والأرثوذكسي ثالثا برصيد 24 نقطة بالعدد ذاته من المباريات، فيما يحتل الاستقلال المركز الرابع برصيد 10 نقاط من 12 مباراة، والحسين خامسا برصيد 7 نقاط من 13 مباراة، والعدد ذاته من المباريات للنصر صاحب المركز السادس والأخير برصيد 5 نقاط.
وتتنافس فرق الاستقلال، الحسين إربد والنصر على البقاء والهروب من المركز الأخير الذي يبعد الفريق من دوري المحترفات لدوري الدرجة الأولى.
وأعلن الاتحاد عن الطواقم التحكيمية لمباريات الجولة الحالية، حيث تدير مباراة الاستقلال والحسين إربد رزان غيث، وتعاونها بيان بكيرات ورهف الأخرس، ومرح حسون حكمة رابعة.
ويتولى طاقم التحكيم المكون من حنين مراد، إسلام العبادي، هيا المجالي وهالة بني رشيد مباراة النصر وعمان اف سي، وتكيلف الحكمات إسراء مبيضين، صابرين العبادي، مجد كافيه وإسراء المجالي لمباراة الأرثوذكسي والاتحاد.
وأبقت الدائرة النسوية في اتحاد الكرة موعد مباريات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة على موعدها، بحيث يلتقي الاتحاد مع الحسين إربد يوم الأربعاء 11 من الشهر الحالي، فيما يواجه الاستقلال نظيره النصر في اليوم التالي، على أن تقام مباراة الأرثوذكسي وعمان اف سي يوم الجمعة 13 من الشهر نفسه.
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