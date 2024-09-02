Monday, 02 September 2024 09:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تقديم مواعيد مباريات الجولة الـ14 من دوري المحترفات

9/2/2024 12:12:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى اتحاد الكرة تعديلا على جدول منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفات، بحيث تنطلق المباريات اليوم بلقاء وحيد يجمع فريقي الاستقلال والحسين إربد، عند الساعة السابعة مساء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وتتواصل منافسات الجولة غدا، بلقاء يجمع النصر وعمان اف سي، فيما تختتم الجولة بعد غد، بلقاء الأرثوذكسي والاتحاد على الملعب والتوقيت ذاته.
وكان يفترض أن تنطلق منافسات الجولة الرابعة عشرة يوم الخميس المقبل، قبل أن يتم تقديمها إلى اليوم.
وكان الاتحاد، ضمن التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي، بعد أن وصل رصيده إلى 36 نقطة، مع تأجيل مباراته في الجولة الثالثة عشرة إلى السابع عشر من الشهر الحالي مع الاستقلال، والذي سيصعد يومها على منصة التتويج.
ويتواجد فريق عمان اف سي في المركز الثاني برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، والأرثوذكسي ثالثا برصيد 24 نقطة بالعدد ذاته من المباريات، فيما يحتل الاستقلال المركز الرابع برصيد 10 نقاط من 12 مباراة، والحسين خامسا برصيد 7 نقاط من 13 مباراة، والعدد ذاته من المباريات للنصر صاحب المركز السادس والأخير برصيد 5 نقاط.
وتتنافس فرق الاستقلال، الحسين إربد والنصر على البقاء والهروب من المركز الأخير الذي يبعد الفريق من دوري المحترفات لدوري الدرجة الأولى.
وأعلن الاتحاد عن الطواقم التحكيمية لمباريات الجولة الحالية، حيث تدير مباراة الاستقلال والحسين إربد رزان غيث، وتعاونها بيان بكيرات ورهف الأخرس، ومرح حسون حكمة رابعة.
ويتولى طاقم التحكيم المكون من حنين مراد، إسلام العبادي، هيا المجالي وهالة بني رشيد مباراة النصر وعمان اف سي، وتكيلف الحكمات إسراء مبيضين، صابرين العبادي، مجد كافيه وإسراء المجالي لمباراة الأرثوذكسي والاتحاد.
وأبقت الدائرة النسوية في اتحاد الكرة موعد مباريات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة على موعدها، بحيث يلتقي الاتحاد مع الحسين إربد يوم الأربعاء 11 من الشهر الحالي، فيما يواجه الاستقلال نظيره النصر في اليوم التالي، على أن تقام مباراة الأرثوذكسي وعمان اف سي يوم الجمعة 13 من الشهر نفسه.

MENAFN02092024000072011014ID1108625049

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث