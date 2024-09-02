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الناشئين يواجه نظيره اللبناني اليوم ببطولة غرب آسيا

9/2/2024 12:12:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يلتقي منتخب الناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم، مع نظيره المنتخب اللبناني عند الساعة الثامنة من مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في افتتاح مشوار المنتخبين بمنافسات بطولة غرب آسيا الحادية عشرة للناشئين، والتي يستضيفها اتحاد الكرة خلال الفترة من الثاني ولغاية التاسع من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، وتقام المباراة لحساب المجموعة الأولى والتي تضم إلى جانبهما المنتخب العراقي.
وتفتتح منافسات البطولة بلقاء المنتخبين العماني واليمني عند الساعة الخامسة مساء، ويشارك في البطولة 9 منتخبات تم توزيعها على 3 مجموعات ضمت الأولى: الأردن، العراق ولبنان، فيما جاءت منتخبات اليمن، السعودية وعمان بالمجموعة الثانية، وحلت في المجموعة الثالثة منتخبات البحرين وسورية وفلسطين.
وبحسب نظام البطولة المخصصة للفئة العمرية مواليد 2008 – 2010، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.
وتعد البطولة محطة تحضيرية للمنتخب للوصول لأعلى مراحل التحضيرات الفنية والبدنية، قبل خوض غمار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 27 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأنهى المنتخب الوطني تحضيراته الفنية لخوض لقاء اليوم، حيث وضع المدير الفني عبد الله القططي، الرتوش الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض المباراة، وتضم ‎ القائمة الكاملة كلا من: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، عز الدين المصري، محمود الطميزي، زيد الخالدي، محمد أبو الغنم، حسن العابورة، طارق الدهامشة، حمزة يغنم، زيد أبو دهيم، خزرج القاسم، قيس الشواشرة، محمد أبو رمح، حمزة الغبيش، أحمد ملكاوي، مهند محمود، هشام سلامة، حسين الذيابات، أكرم أبو عاقولة، معتز غيث، ياسر الحمبوز وأحمد الربايعة.

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