الناشئين يواجه نظيره اللبناني اليوم ببطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يلتقي منتخب
الناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم، مع نظيره المنتخب اللبناني عند الساعة الثامنة من مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في افتتاح مشوار المنتخبين بمنافسات بطولة غرب آسيا الحادية عشرة للناشئين، والتي يستضيفها اتحاد الكرة خلال الفترة من الثاني ولغاية التاسع من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، وتقام المباراة لحساب المجموعة الأولى والتي تضم إلى جانبهما المنتخب العراقي.
وتفتتح منافسات البطولة بلقاء المنتخبين العماني واليمني عند الساعة الخامسة مساء، ويشارك في البطولة 9 منتخبات تم توزيعها على 3 مجموعات ضمت الأولى: الأردن، العراق ولبنان، فيما جاءت منتخبات اليمن، السعودية وعمان بالمجموعة الثانية، وحلت في المجموعة الثالثة منتخبات البحرين وسورية وفلسطين.
وبحسب نظام البطولة المخصصة للفئة العمرية مواليد 2008 – 2010، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.
وتعد البطولة محطة تحضيرية للمنتخب للوصول لأعلى مراحل التحضيرات الفنية والبدنية، قبل خوض غمار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 27 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأنهى المنتخب الوطني تحضيراته الفنية لخوض لقاء اليوم، حيث وضع المدير الفني عبد الله القططي، الرتوش الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض المباراة، وتضم القائمة الكاملة كلا من: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، عز الدين المصري، محمود الطميزي، زيد الخالدي، محمد أبو الغنم، حسن العابورة، طارق الدهامشة، حمزة يغنم، زيد أبو دهيم، خزرج القاسم، قيس الشواشرة، محمد أبو رمح، حمزة الغبيش، أحمد ملكاوي، مهند محمود، هشام سلامة، حسين الذيابات، أكرم أبو عاقولة، معتز غيث، ياسر الحمبوز وأحمد الربايعة.
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