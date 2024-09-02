ليفربول يكبد يونايتد خسارة قاسية.. ومولر يقود بايرن ميونيخ للفوز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن- عاد ليفربول لممارسة هوايته المفضلة في ملعب "أولد ترافورد"، بإسقاط مانشستر يونايتد
في عقر داره 3-0 أمس الأحد، في ثالث جولات الدوري
الإنجليزي الممتاز.
أهداف ليفربول جاءت عن طريق لويس دياز (35 و42) ومحمد صلاح (56).
وبهذا الانتصار، حافظ ليفربول على العلامة الكاملة بوصوله للنقطة 9، متأخرا عن صدارة مانشستر سيتي بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد
عند 3 نقاط في المركز 14.
ووضع مانشستر يونايتد، ضيفه تحت الضغط منذ البداية، لكن أولى الفرص الخطيرة كانت من نصيب ليفربول عن طريق جوتا، الذي سدد كرة بيسراه من داخل منطقة الجزاء، مرت بعيدة عن مرمى أندريه أونانا.
وسرعان ما نجح "الريدز" في توجيه ضربة مبكرة لأصحاب الأرض عن طريق ترينت ألكسندر أرنولد، الذي تابع عرضية دياز، بلمسة مباشرة، ليخرجها ديوجو دالوت من قلب المرمى، لكن تقنية خط المرمى أشارت للحكم بتجاوز الكرة الخط.
وبعد احتساب الهدف، تلقى الحكم إشارة من غرفة الفار، بوجود شبهة تسلل على محمد صلاح، الذي لمس الكرة قبل وصولها إلى أرنولد، وهو ما تأكد بالفعل، وتم إلغاء الهدف.
ودانت السيطرة بعد ذلك للفريق الضيف، لكنها ظلت سلبية لفترة من الوقت دون تشكيل خطورة على مرمى "الشياطين الحمر".
وبعد هدوء طويل، شن ليفربول هجمة مرتدة أنهاها رايان جرافنبيرش بتمريرة إلى صلاح، الذي أرسل عرضية متقنة نحو دياز، ليقابلها الأخير برأسية في الشباك.
وكاد نصير مزراوي أن يعادل النتيجة لليونايتد بعد دقائق معدودة عبر تسديدة أرضية زاحفة، تصدى لها أليسون قبل أن يبدد الدفاع الخطورة.
لكن صلاح عاد بعدها لتقديم هدية جديدة إلى دياز بتمريرة على حدود منطقة الجزاء، قابلها الأخير بتسديدة مباشرة على يسار أونانا، محرزا هدف فريقه الثاني.
وعجز أصحاب الأرض عن إظهار أي رد فعل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-0.
وبعد دقائق معدودة من بداية الشوط الثاني، أطلق جوشوا زيركزي تسديدة زاحفة، كان الحارس أليسون لها بالمرصاد.
لكن صلاح استطاع تعميق جراح اليونايتد بهدف ثالث، بعدما قابل تمريرة سوبوسلاي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، عجز أونانا عن التصدي لها.
وكاد صلاح أن يضيف رابع الأهداف بعد ثوان معدودة، حينما انطلق بكرة من الجهة اليمنى وتوغل في قلب منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية علت العارضة.
وأكد صلاح انفجاره بعدها بتسديدة جديدة، كادت تستقر في الشباك، لكنها مرت بجوار القائم.
وحاول يونايتد بعد دقائق، الاستفاقة من الصدمة بمهاجمة ليفربول، حين ارتقى زيركزي لعرضية، موجها ضربة رأسية في منتصف المرمى، ليتصدى لها أليسون ببراعة.
وحاول مدرب مانشستر إريك تين هاج، الدفع ببعض البدلاء، أملا في تنشيط فريقه بمختلف الخطوط.
وسنحت فرصة للبديل هاري ماجواير لتقليص النتيجة بضربة رأسية، لكنه أهدرها في نهاية المطاف، قبل أن يحاول ليساندرو مارتينيز توجيه ضربة مقصية، لكنها ذهبت بعيدة عن المرمى.
وتواصلت هجمات يونايتد بمحاولة جديدة عن طريق البديل أماد ديالو، الذي سدد كرة على حافة منطقة الجزاء، مرت فوق العارضة.
وحاول برونو فيرنانديز تجربة حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن الدقة غابت عنها وذهبت بعيدة عن مرمى الريدز، قبل مرور الدقائق التالية بلا جديد.
من ناحية ثانية، تغلّب نيوكاسل يونايتد على ضيفه توتنهام 2-1 أمس أيضا.
وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، وتقدموا في النتيجة عبر هارفي بارنز (37)، قبل أن يدرك الضيوف التعادل بعد ضغط كبير منذ بداية الشوط الثاني عن طريق مدافع نيوكاسل دان بورن بالخطأ في مرمى فريقه (56).
وتابع توتنهام ضغطه آملا في خطف الفوز، لكنه اصطدم ببراعة حارس مرمى نيوكاسل نيك بوب، قبل أن يخطف فريقه الفوز على عكس المجريات عن طريق السويدي ألكسندر إسحاق (78).
ورفع نيوكاسل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد توتنهام عند أربع نقاط عاشرا.
وقال مدرب توتنهام الأسترالي أنجي بوستيكوجولو في تصريح لقناة بي بي سي "هذه قصة موسمنا حتى الآن. ما أعرفه أننا إذا استمرينا باللعب بهذه الطريقة فسوف نكافأ"، في إشارة منه إلى تقديم فريقه أداء جيدا في المراحل الثلاث الأولى.
وتعادل تشلسي أمام ضيفه كريستال بالاس 1-1.
تقدم أصحاب الأرض عن طريق العاجي نيكولاس جاكسون (25)، وأدرك الضيوف التعادل عن طريق إيبيريتشي إيزي (54).
وقال المدرب الإيطالي إنتزو ماريسكا مدرب تشلسي الذي بدا متفائلا "كنا نستحق الفوز. صنعنا العديد من الفرص. الأمر الأكثر أهمية كان تقديم أداء جيد وهذا ما فعلناه".
ورفع تشلسي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الـ11، فيما حقق كريستال بالاس نقطته الأولى هذا الموسم في المركز الـ16.
وافتُتحت المرحلة أول من أمس بتعادل أرسنال وبرايتون 1-1، وإيبسويتش تاون وليستر سيتي 1-1، ونوتنجهام فوريست وولفرهامبتون 1-1، فيما تغلّب مانشستر سيتي على مضيفه وست هام 3-1 بثلاثية النرويجي إيرلينج هالاند.
وقلب بورنموث تأخره أمام إيفرتون 0-2 إلى فوز 3-2، وفاز برنتفورد على ضيفه ساوثمبتون 3-1، وأستون فيلا على مضيفه ليستر سيتي 2-1.
إلى ذلك، أبدى الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أمله في أن يكون لاعب الوسط فيل فودين جاهزا للمشاركة مع الفريق بعد فترة روزنامة المباريات الدولية، مثيرا الشكوك حول مشاركة اللاعب مع المنتخب الإنجليزي في بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وتعرض فودين للمرض في الجولات الأولى من الموسم الحالي، حيث غاب عن المباراة التي فاز فيها الفريق على إبسويتش تاون ثم وست هام في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما لعب لمدة 45 دقيقة في المباراة الأولى أمام تشيلسي.
ولم يتأثر مانشستر سيتي بغياب فودين، حيث حقق بداية رائعة في الموسم، ويثق جوارديولا في أن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم 2023-2024 سيكون جاهزا في أقرب وقت ممكن.
وسجل فودين 19 هدفا وصنع ثمانية أهداف في الموسم الماضي، كما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك كل من برينتفورد وأستون فيلا، حيث قدم سيتي أداء مثاليا في طريقه للفوز باللقب.
وتواجد اسم فودين في قائمة لي كارسلي، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، استعدادا لمواجهتي جمهورية أيرلندا وفنلندا، لكن جوارديولا ليس متأكدا من مشاركة اللاعب في تلك المباراتين.
وبسؤاله حول المدة التي ستنتظرها جماهير مانشستر سيتي لرؤية فودين يلعب مجددا أجاب جوارديولا: "أتمنى ألا يكون الانتظار طويلا، أتمنى أن يكون جاهزا بعد روزنامة المباريات الدولية".
وأضاف: "لقد لعب أمام تشيلسي لمدة 45 دقيقة لكنه لم يكن يشعر بأنه في حالة جيدة بعد ذلك، خضع لفحوصات ويشعر بتحسن، لكنه ليس في الحالة المثالية بعد".
وتابع: "أفضل أن يحظى بوقت للتعافي وأن يكون على ما يرام، وأن يعود بعد التوقف الدولي ويكون جاهزا للمباريات".
وسيلعب مانشستر سيتي مع ضيفه برينتفورد يوم 14 أيلول (سبتمبر) ببطولة الدوري الإنجليزي، قبل أن يستضيف إنتر ميلان الإيطالي في ملعب "الاتحاد"، في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا بعد ذلك بأربعة أيام.
الليجا
فاز فريق ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد على ضيفه لاس بالماس أمس الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".
وعلى ملعب "مينديزوروزا" افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا عن طريق كارلوس فيسنتي في الدقيقة 7.
وفي الشوط الثاني أضاف توني مارتينيز الهدف الثاني لصالح ألافيس (78).
وبهذا الفوز، الثاني على التوالي، يرتفع رصيد ألافيس إلى 7 نقاط في المركز الرابع.
في المقابل تجمد لاس بالماس في المركز 19 قبل الأخير برصيد نقطتين.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز أوساسونا على مضيفه سيلتا فيجو 3-2.
افتتح الكاميروني اينزو بويومو التسجيل لأوساسونا (21) قبل أن يتعادل بورخا إيجليسياس (29).
وتقدم أوساسونا مجددا بعدما سجل كارلوس دومينجيز هدفا بالخطأ في مرماه (45). ثم أضاف أبيل بريتونس الهدف الثالث (62).
وقلص فيجو النتيجة بعدما سجل مويسيس جوميز هدفا عكسيا (90).
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أوساسونا إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بينما سيلتا فيجو لا يزال في المركز السادس برصيد 6 نقاط.
ليج 1
فرض لنس تعادلا قاتلا على مضيفه موناكو 1-1 في مباراة مثيرة ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم أمس.
وأدرك لنس التعادل عبر البولندي بسيمسواف فرانكوفسكي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء، بعدما كان موناكو افتتح التسجيل بفضل السويسري دينيس زكريا (84).
وكان لنس الطرف الأفضل خلال الشوطين، وصنع العديد من الفرص في الأول أصاب في إحداها القائم الأيسر بتسديدة أدريان توماسون قبل أن يتابعها ويسلي سعيد في العارضة (31).
واعتقد الضيوف انهم سجلوا هدف السبق الذي حمل توقيع ريمي لابو لاسكاري في الدقيقة 79، غير أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بداعي ارتكاب أحد لاعبي الفريق خطأ.
وأحرز زكريا هدف التقدم لموناكو بضربة رأسية إثر ركلة ركنية (84)، وفي ما كان فريقه متوجها نحو الفوز، وأدرك لنس التعادل من ركلة جزاء عبر فرانكوفسكي (90+4).
ورفع الفريقان بهذا التعادل رصيديهما إلى سبع نقاط حيث يتقاسمان المركز الثالث اذ يتعادلا بفارق الأهداف.
وفي مباراة أخرى، عاد نيس المنقوص بالنقاط الثلاث من ميدان أنجيه بعد فوزه عليه 4-1.
سجّل للضيوف البوروندي يوسف ندايشيمييه (6) والجزائري هشام بوداوي (25) والعاجي إيفان جيسان (72 و85)، ولأصحاب الأرض الجزائري حمد العبدلي (67 من ركلة جزاء).
ورفع نيس المنقوص بعد طرد الكندي مويز بومبيتو (65) رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن، وبقي أنجيه من دون نقاط في المركز السابع عشر ما قبل الأخير.
وفاز لوهافر على ضيفه أوكسير 3-1، رافعا رصيده إلى ست نقاط ليتقدم للمركز السابع، مقابل ثلاث نقاط لأوكسير الذي مني بخسارته الثانية تواليا بعد سقوطه أمام نانت 0-2 في المرحلة الماضية، ليقبع في المركز الثالث عشر.
سجّل الغاني إيليشا أواسو (23 بالخطأ في مرمى فريقه) والسنغالي راسول ندايي (52) والغيني عبدولاي توريه (90+8 من ركلة جزاء) أهداف لوهافر، وجايتان بيران (17) هدف أوكسير.
وقلب رينس تأخره أمام ضيفه رين بهدف النرويجي ليو أوستيجارد (13)، إلى فوز 2-1 بفضل الياباني جونيا إيتو (41) والعاجي عمر دياكيتيه (48).
ورفع رينس الذي يحتل المركز العاشر رصيده إلى أربع نقاط، فيما تجمد رصيد رين عند ثلاث نقاط في المركز الـ11.
البوندسليجا
قاد المهاجم المخضرم البديل توماس مولر في مباراته الـ 710 القياسية بقميص بايرن ميونيخ فريقه للفوز على ضيفه فرايبورج 2-0، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الألماني أمس، والتي شهدت اعتلاء هايدنهايم الصدارة بفارق الأهداف عن عملاق بافاريا ولايبزج بفوزه برباعية نظيفة على ضيفه أوجسبورج.
وسجّل مولر الذي دخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 59 حين كان بايرن متقدما بركلة جزاء من الانجليزي هاري كين (38)، هدف الاطمئنان قبل 12 دقيقة من صافرة النهاية بعد تمريرة من سيرج جنابري داخل المنطقة، فسيطر على الكرة بطريقة رائعة بقدمه اليمنى وتجاوز ماكسيميليان إيجيشتاني واستدار وسدد باليسرى في مرمى الحارس فلوريان مولر (78).
وبات مولر الذي خاض أول مباراة له مع بايرن عام 2008 أكثر اللاعبين تمثيلا للنادي البافاري بخوضه المباراة الـ710 بقميصه في مختلف المسابقات، متجاوزا الحارس العملاق سيب ماير.
على ملعبه أليانز أرينا وأمام 75 ألف متفرج، انتظر بايرن حتى الدقيقة 21 لصناعة الفرصة الخطرة الأولى عبر الفرنسي ميكايل أوليسيه الذي اصطدم ببراعة حارس مرمى الضيوف فلوريان مولر (21).
بعدها بربع ساعة، احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد العودة إلى "في ايه آر" إثر لمسة يد على كريستيان جونتر ترجمها كاين بنجاح (38).
ولم يشهد الشوط الثاني الكثير من الفرص الخطرة إلى أن أضاف البديل مولر الهدف الثاني مستفيدا من عرضية مواطنه جنابري (78).
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء لفرايبورج إثر لمسة يد على البديل الآخر البرتغالي جواو بالينيا، لكن لوكاس هولر سدد فوق المرمى.
بهذه الخسارة، تجمّد رصيد فرايبورج الذي لم يفز على أرض بايرن ميونيخ في الدوري في سلسلة من 25 مباراة تعود إلى العام 1993، عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.
واعتلى هايدنهايم بفضل رباعيته في مرمى أوجسبورج، صدارة الدوري بالعلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن بايرن ولايبزج الذي كان قلب تأخره بهدفين أمام حامل اللقب مضيفه باير ليفركوزن إلى فوز 3-2 أول من أمس، ملحقا به خسارته الأولى في 36 مباراة في الدوري، حيث أنهى ليفركوزن الموسم الماضي من دون هزيمة ففاز في 28 مباراة وتعادل في ست، إضافة إلى فوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ 3-2 في افتتاح الموسم الجديد.
وفرض بول فانر ابن الـ18 عاما والذي يلعب بالاعارة قادما من بايرن ميونيخ نفسه نجما للمباراة حيث افتتح التسجيل بعد 9 دقائق من صافرة البداية من ركلة جزاء ليصبح أصغر لاعب يسجل من علامة الجزاء في تاريخ "بوندسليجا"، ثم أضاف البرازيلي ليو سيينزا (30) الثاني، وأدريان بك الثالث بتمريرة من فانر (69)، قبل أن يختتم ماكسيميليان بروينش المهرجان التهديفي باضافته الرابع (73).
ورفع فانر رصيده إلى ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.
ويستضيف هايدنهايم الذي صعد إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة قبل الموسم الماضي، نظيره تشيلسي الإنجليزي في مسابقة كونفرنس ليج في تشرين الثاني (نوفمبر)، كجزء من حملته الأوروبية الأولى.
لعب فانر دورا رئيسا في فوز فريقه في ملحق المسابقة الخميس على هاكن السويدي 3-2، حيث سجل هدفا ومرر كرة حاسمة.
كأس ألمانيا
أوقعت قرعة منافسات الدور الثاني ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، حامل اللقب فريق باير ليفركوزن في مواجهة إلفرسبيرج من الدرجة الثانية، فيما سيخوض بايرن ميونيخ، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة مواجهة مع مضيفه ماينتس، في واحدة من أصل أربع مباريات بين أندية الدوري الممتاز (بوندسليجا) في هذا الدور من المسابقة.
وكان إلفرسبيرج قد فاجأ باير ليفركوزن وتغلب عليه 4-3 في الدور الأول منذ عامين، لكن مباراة هذا الموسم ستقام في ملعب ليفركوزن.
وكانت الهزيمة في 2022 جزءا من بداية سيئة للموسم بالنسبة لليفركوزن وأدت إلى التعاقد مع الإسباني تشابي ألونسو الذي قاد الفريق لثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي.
وعلى الجانب الآخر، نجح بايرن ميونيخ في الفوز بآخر ثلاث مباريات أمام ماينتس في الكأس، كما أنه فاز عليه بنتيجة كبيرة 8-1 في آخر لقاء لهما بالبوندسليجا في آذار (مارس) الماضي.
وستكون مواجهات فرق الدوري الممتاز الأخرى، بين آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ، بالإضافة لموجهة فولفسبورج وبوروسيا دورتموند، ولايبزج مع سانت باولي.
من جانبه سيواجه كايزرسلاوترن، الذي لعب نهائي العام الماضي، فريق شتوتجارت، فيما يتواجد ممثل وحيد للدرجة الرابعة في هذا الدور وهو فريق كيكرز أوفينباخ، والذي سيستضيف فريق كارلسروه من الدرجة الثانية.
وستقام المباريات الـ 16 أيام 29 و30 تشرين الأول (أكتوبر)، فيما تقام المباراة النهائية يوم 24 أيار (مايو) العام 2025 في برلين.-(وكالات)
نجم بايرن ميونيخ هاري كين يسجل من ركلة جزاء هدفا في مرمى فرايبورج -(من المصدر)
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