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ليفربول يكبد يونايتد خسارة قاسية.. ومولر يقود بايرن ميونيخ للفوز

9/2/2024 12:12:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- عاد ليفربول لممارسة هوايته المفضلة في ملعب "أولد ترافورد"، بإسقاط مانشستر يونايتد في عقر داره 3-0 أمس الأحد، في ثالث جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.
أهداف ليفربول جاءت عن طريق لويس دياز (35 و42) ومحمد صلاح (56).
وبهذا الانتصار، حافظ ليفربول على العلامة الكاملة بوصوله للنقطة 9، متأخرا عن صدارة مانشستر سيتي بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط في المركز 14.
ووضع مانشستر يونايتد، ضيفه تحت الضغط منذ البداية، لكن أولى الفرص الخطيرة كانت من نصيب ليفربول عن طريق جوتا، الذي سدد كرة بيسراه من داخل منطقة الجزاء، مرت بعيدة عن مرمى أندريه أونانا.
وسرعان ما نجح "الريدز" في توجيه ضربة مبكرة لأصحاب الأرض عن طريق ترينت ألكسندر أرنولد، الذي تابع عرضية دياز، بلمسة مباشرة، ليخرجها ديوجو دالوت من قلب المرمى، لكن تقنية خط المرمى أشارت للحكم بتجاوز الكرة الخط.
وبعد احتساب الهدف، تلقى الحكم إشارة من غرفة الفار، بوجود شبهة تسلل على محمد صلاح، الذي لمس الكرة قبل وصولها إلى أرنولد، وهو ما تأكد بالفعل، وتم إلغاء الهدف.
ودانت السيطرة بعد ذلك للفريق الضيف، لكنها ظلت سلبية لفترة من الوقت دون تشكيل خطورة على مرمى "الشياطين الحمر".
وبعد هدوء طويل، شن ليفربول هجمة مرتدة أنهاها رايان جرافنبيرش بتمريرة إلى صلاح، الذي أرسل عرضية متقنة نحو دياز، ليقابلها الأخير برأسية في الشباك.
وكاد نصير مزراوي أن يعادل النتيجة لليونايتد بعد دقائق معدودة عبر تسديدة أرضية زاحفة، تصدى لها أليسون قبل أن يبدد الدفاع الخطورة.
لكن صلاح عاد بعدها لتقديم هدية جديدة إلى دياز بتمريرة على حدود منطقة الجزاء، قابلها الأخير بتسديدة مباشرة على يسار أونانا، محرزا هدف فريقه الثاني.
وعجز أصحاب الأرض عن إظهار أي رد فعل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-0.
وبعد دقائق معدودة من بداية الشوط الثاني، أطلق جوشوا زيركزي تسديدة زاحفة، كان الحارس أليسون لها بالمرصاد.
لكن صلاح استطاع تعميق جراح اليونايتد بهدف ثالث، بعدما قابل تمريرة سوبوسلاي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، عجز أونانا عن التصدي لها.
وكاد صلاح أن يضيف رابع الأهداف بعد ثوان معدودة، حينما انطلق بكرة من الجهة اليمنى وتوغل في قلب منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية علت العارضة.
وأكد صلاح انفجاره بعدها بتسديدة جديدة، كادت تستقر في الشباك، لكنها مرت بجوار القائم.
وحاول يونايتد بعد دقائق، الاستفاقة من الصدمة بمهاجمة ليفربول، حين ارتقى زيركزي لعرضية، موجها ضربة رأسية في منتصف المرمى، ليتصدى لها أليسون ببراعة.
وحاول مدرب مانشستر إريك تين هاج، الدفع ببعض البدلاء، أملا في تنشيط فريقه بمختلف الخطوط.
وسنحت فرصة للبديل هاري ماجواير لتقليص النتيجة بضربة رأسية، لكنه أهدرها في نهاية المطاف، قبل أن يحاول ليساندرو مارتينيز توجيه ضربة مقصية، لكنها ذهبت بعيدة عن المرمى.
وتواصلت هجمات يونايتد بمحاولة جديدة عن طريق البديل أماد ديالو، الذي سدد كرة على حافة منطقة الجزاء، مرت فوق العارضة.
وحاول برونو فيرنانديز تجربة حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن الدقة غابت عنها وذهبت بعيدة عن مرمى الريدز، قبل مرور الدقائق التالية بلا جديد.
من ناحية ثانية، تغلّب نيوكاسل يونايتد على ضيفه توتنهام 2-1 أمس أيضا.
وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، وتقدموا في النتيجة عبر هارفي بارنز (37)، قبل أن يدرك الضيوف التعادل بعد ضغط كبير منذ بداية الشوط الثاني عن طريق مدافع نيوكاسل دان بورن بالخطأ في مرمى فريقه (56).
وتابع توتنهام ضغطه آملا في خطف الفوز، لكنه اصطدم ببراعة حارس مرمى نيوكاسل نيك بوب، قبل أن يخطف فريقه الفوز على عكس المجريات عن طريق السويدي ألكسندر إسحاق (78).
ورفع نيوكاسل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد توتنهام عند أربع نقاط عاشرا.
وقال مدرب توتنهام الأسترالي أنجي بوستيكوجولو في تصريح لقناة بي بي سي "هذه قصة موسمنا حتى الآن. ما أعرفه أننا إذا استمرينا باللعب بهذه الطريقة فسوف نكافأ"، في إشارة منه إلى تقديم فريقه أداء جيدا في المراحل الثلاث الأولى.
وتعادل تشلسي أمام ضيفه كريستال بالاس 1-1.
تقدم أصحاب الأرض عن طريق العاجي نيكولاس جاكسون (25)، وأدرك الضيوف التعادل عن طريق إيبيريتشي إيزي (54).
وقال المدرب الإيطالي إنتزو ماريسكا مدرب تشلسي الذي بدا متفائلا "كنا نستحق الفوز. صنعنا العديد من الفرص. الأمر الأكثر أهمية كان تقديم أداء جيد وهذا ما فعلناه".
ورفع تشلسي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الـ11، فيما حقق كريستال بالاس نقطته الأولى هذا الموسم في المركز الـ16.
وافتُتحت المرحلة أول من أمس بتعادل أرسنال وبرايتون 1-1، وإيبسويتش تاون وليستر سيتي 1-1، ونوتنجهام فوريست وولفرهامبتون 1-1، فيما تغلّب مانشستر سيتي على مضيفه وست هام 3-1 بثلاثية النرويجي إيرلينج هالاند.
وقلب بورنموث تأخره أمام إيفرتون 0-2 إلى فوز 3-2، وفاز برنتفورد على ضيفه ساوثمبتون 3-1، وأستون فيلا على مضيفه ليستر سيتي 2-1.
إلى ذلك، أبدى الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أمله في أن يكون لاعب الوسط فيل فودين جاهزا للمشاركة مع الفريق بعد فترة روزنامة المباريات الدولية، مثيرا الشكوك حول مشاركة اللاعب مع المنتخب الإنجليزي في بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وتعرض فودين للمرض في الجولات الأولى من الموسم الحالي، حيث غاب عن المباراة التي فاز فيها الفريق على إبسويتش تاون ثم وست هام في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما لعب لمدة 45 دقيقة في المباراة الأولى أمام تشيلسي.
ولم يتأثر مانشستر سيتي بغياب فودين، حيث حقق بداية رائعة في الموسم، ويثق جوارديولا في أن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم 2023-2024 سيكون جاهزا في أقرب وقت ممكن.
وسجل فودين 19 هدفا وصنع ثمانية أهداف في الموسم الماضي، كما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك كل من برينتفورد وأستون فيلا، حيث قدم سيتي أداء مثاليا في طريقه للفوز باللقب.
وتواجد اسم فودين في قائمة لي كارسلي، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، استعدادا لمواجهتي جمهورية أيرلندا وفنلندا، لكن جوارديولا ليس متأكدا من مشاركة اللاعب في تلك المباراتين.
وبسؤاله حول المدة التي ستنتظرها جماهير مانشستر سيتي لرؤية فودين يلعب مجددا أجاب جوارديولا: "أتمنى ألا يكون الانتظار طويلا، أتمنى أن يكون جاهزا بعد روزنامة المباريات الدولية".
وأضاف: "لقد لعب أمام تشيلسي لمدة 45 دقيقة لكنه لم يكن يشعر بأنه في حالة جيدة بعد ذلك، خضع لفحوصات ويشعر بتحسن، لكنه ليس في الحالة المثالية بعد".
وتابع: "أفضل أن يحظى بوقت للتعافي وأن يكون على ما يرام، وأن يعود بعد التوقف الدولي ويكون جاهزا للمباريات".
وسيلعب مانشستر سيتي مع ضيفه برينتفورد يوم 14 أيلول (سبتمبر) ببطولة الدوري الإنجليزي، قبل أن يستضيف إنتر ميلان الإيطالي في ملعب "الاتحاد"، في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا بعد ذلك بأربعة أيام.
الليجا
فاز فريق ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد على ضيفه لاس بالماس أمس الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".
وعلى ملعب "مينديزوروزا" افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا عن طريق كارلوس فيسنتي في الدقيقة 7.
وفي الشوط الثاني أضاف توني مارتينيز الهدف الثاني لصالح ألافيس (78).
وبهذا الفوز، الثاني على التوالي، يرتفع رصيد ألافيس إلى 7 نقاط في المركز الرابع.
في المقابل تجمد لاس بالماس في المركز 19 قبل الأخير برصيد نقطتين.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز أوساسونا على مضيفه سيلتا فيجو 3-2.
افتتح الكاميروني اينزو بويومو التسجيل لأوساسونا (21) قبل أن يتعادل بورخا إيجليسياس (29).
وتقدم أوساسونا مجددا بعدما سجل كارلوس دومينجيز هدفا بالخطأ في مرماه (45). ثم أضاف أبيل بريتونس الهدف الثالث (62).
وقلص فيجو النتيجة بعدما سجل مويسيس جوميز هدفا عكسيا (90).
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أوساسونا إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بينما سيلتا فيجو لا يزال في المركز السادس برصيد 6 نقاط.
ليج 1
فرض لنس تعادلا قاتلا على مضيفه موناكو 1-1 في مباراة مثيرة ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم أمس.
وأدرك لنس التعادل عبر البولندي بسيمسواف فرانكوفسكي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء، بعدما كان موناكو افتتح التسجيل بفضل السويسري دينيس زكريا (84).
وكان لنس الطرف الأفضل خلال الشوطين، وصنع العديد من الفرص في الأول أصاب في إحداها القائم الأيسر بتسديدة أدريان توماسون قبل أن يتابعها ويسلي سعيد في العارضة (31).
واعتقد الضيوف انهم سجلوا هدف السبق الذي حمل توقيع ريمي لابو لاسكاري في الدقيقة 79، غير أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بداعي ارتكاب أحد لاعبي الفريق خطأ.
وأحرز زكريا هدف التقدم لموناكو بضربة رأسية إثر ركلة ركنية (84)، وفي ما كان فريقه متوجها نحو الفوز، وأدرك لنس التعادل من ركلة جزاء عبر فرانكوفسكي (90+4).
ورفع الفريقان بهذا التعادل رصيديهما إلى سبع نقاط حيث يتقاسمان المركز الثالث اذ يتعادلا بفارق الأهداف.
وفي مباراة أخرى، عاد نيس المنقوص بالنقاط الثلاث من ميدان أنجيه بعد فوزه عليه 4-1.
سجّل للضيوف البوروندي يوسف ندايشيمييه (6) والجزائري هشام بوداوي (25) والعاجي إيفان جيسان (72 و85)، ولأصحاب الأرض الجزائري حمد العبدلي (67 من ركلة جزاء).
ورفع نيس المنقوص بعد طرد الكندي مويز بومبيتو (65) رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن، وبقي أنجيه من دون نقاط في المركز السابع عشر ما قبل الأخير.
وفاز لوهافر على ضيفه أوكسير 3-1، رافعا رصيده إلى ست نقاط ليتقدم للمركز السابع، مقابل ثلاث نقاط لأوكسير الذي مني بخسارته الثانية تواليا بعد سقوطه أمام نانت 0-2 في المرحلة الماضية، ليقبع في المركز الثالث عشر.
سجّل الغاني إيليشا أواسو (23 بالخطأ في مرمى فريقه) والسنغالي راسول ندايي (52) والغيني عبدولاي توريه (90+8 من ركلة جزاء) أهداف لوهافر، وجايتان بيران (17) هدف أوكسير.
وقلب رينس تأخره أمام ضيفه رين بهدف النرويجي ليو أوستيجارد (13)، إلى فوز 2-1 بفضل الياباني جونيا إيتو (41) والعاجي عمر دياكيتيه (48).
ورفع رينس الذي يحتل المركز العاشر رصيده إلى أربع نقاط، فيما تجمد رصيد رين عند ثلاث نقاط في المركز الـ11.
البوندسليجا
قاد المهاجم المخضرم البديل توماس مولر في مباراته الـ 710 القياسية بقميص بايرن ميونيخ فريقه للفوز على ضيفه فرايبورج 2-0، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الألماني أمس، والتي شهدت اعتلاء هايدنهايم الصدارة بفارق الأهداف عن عملاق بافاريا ولايبزج بفوزه برباعية نظيفة على ضيفه أوجسبورج.
وسجّل مولر الذي دخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 59 حين كان بايرن متقدما بركلة جزاء من الانجليزي هاري كين (38)، هدف الاطمئنان قبل 12 دقيقة من صافرة النهاية بعد تمريرة من سيرج جنابري داخل المنطقة، فسيطر على الكرة بطريقة رائعة بقدمه اليمنى وتجاوز ماكسيميليان إيجيشتاني واستدار وسدد باليسرى في مرمى الحارس فلوريان مولر (78).
وبات مولر الذي خاض أول مباراة له مع بايرن عام 2008 أكثر اللاعبين تمثيلا للنادي البافاري بخوضه المباراة الـ710 بقميصه في مختلف المسابقات، متجاوزا الحارس العملاق سيب ماير.
على ملعبه أليانز أرينا وأمام 75 ألف متفرج، انتظر بايرن حتى الدقيقة 21 لصناعة الفرصة الخطرة الأولى عبر الفرنسي ميكايل أوليسيه الذي اصطدم ببراعة حارس مرمى الضيوف فلوريان مولر (21).
بعدها بربع ساعة، احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد العودة إلى "في ايه آر" إثر لمسة يد على كريستيان جونتر ترجمها كاين بنجاح (38).
ولم يشهد الشوط الثاني الكثير من الفرص الخطرة إلى أن أضاف البديل مولر الهدف الثاني مستفيدا من عرضية مواطنه جنابري (78).
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء لفرايبورج إثر لمسة يد على البديل الآخر البرتغالي جواو بالينيا، لكن لوكاس هولر سدد فوق المرمى.
بهذه الخسارة، تجمّد رصيد فرايبورج الذي لم يفز على أرض بايرن ميونيخ في الدوري في سلسلة من 25 مباراة تعود إلى العام 1993، عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.
واعتلى هايدنهايم بفضل رباعيته في مرمى أوجسبورج، صدارة الدوري بالعلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن بايرن ولايبزج الذي كان قلب تأخره بهدفين أمام حامل اللقب مضيفه باير ليفركوزن إلى فوز 3-2 أول من أمس، ملحقا به خسارته الأولى في 36 مباراة في الدوري، حيث أنهى ليفركوزن الموسم الماضي من دون هزيمة ففاز في 28 مباراة وتعادل في ست، إضافة إلى فوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ 3-2 في افتتاح الموسم الجديد.
وفرض بول فانر ابن الـ18 عاما والذي يلعب بالاعارة قادما من بايرن ميونيخ نفسه نجما للمباراة حيث افتتح التسجيل بعد 9 دقائق من صافرة البداية من ركلة جزاء ليصبح أصغر لاعب يسجل من علامة الجزاء في تاريخ "بوندسليجا"، ثم أضاف البرازيلي ليو سيينزا (30) الثاني، وأدريان بك الثالث بتمريرة من فانر (69)، قبل أن يختتم ماكسيميليان بروينش المهرجان التهديفي باضافته الرابع (73).
ورفع فانر رصيده إلى ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.
ويستضيف هايدنهايم الذي صعد إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة قبل الموسم الماضي، نظيره تشيلسي الإنجليزي في مسابقة كونفرنس ليج في تشرين الثاني (نوفمبر)، كجزء من حملته الأوروبية الأولى.
لعب فانر دورا رئيسا في فوز فريقه في ملحق المسابقة الخميس على هاكن السويدي 3-2، حيث سجل هدفا ومرر كرة حاسمة.
كأس ألمانيا
أوقعت قرعة منافسات الدور الثاني ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، حامل اللقب فريق باير ليفركوزن في مواجهة إلفرسبيرج من الدرجة الثانية، فيما سيخوض بايرن ميونيخ، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة مواجهة مع مضيفه ماينتس، في واحدة من أصل أربع مباريات بين أندية الدوري الممتاز (بوندسليجا) في هذا الدور من المسابقة.
وكان إلفرسبيرج قد فاجأ باير ليفركوزن وتغلب عليه 4-3 في الدور الأول منذ عامين، لكن مباراة هذا الموسم ستقام في ملعب ليفركوزن.
وكانت الهزيمة في 2022 جزءا من بداية سيئة للموسم بالنسبة لليفركوزن وأدت إلى التعاقد مع الإسباني تشابي ألونسو الذي قاد الفريق لثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي.
وعلى الجانب الآخر، نجح بايرن ميونيخ في الفوز بآخر ثلاث مباريات أمام ماينتس في الكأس، كما أنه فاز عليه بنتيجة كبيرة 8-1 في آخر لقاء لهما بالبوندسليجا في آذار (مارس) الماضي.
وستكون مواجهات فرق الدوري الممتاز الأخرى، بين آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ، بالإضافة لموجهة فولفسبورج وبوروسيا دورتموند، ولايبزج مع سانت باولي.
من جانبه سيواجه كايزرسلاوترن، الذي لعب نهائي العام الماضي، فريق شتوتجارت، فيما يتواجد ممثل وحيد للدرجة الرابعة في هذا الدور وهو فريق كيكرز أوفينباخ، والذي سيستضيف فريق كارلسروه من الدرجة الثانية.
وستقام المباريات الـ 16 أيام 29 و30 تشرين الأول (أكتوبر)، فيما تقام المباراة النهائية يوم 24 أيار (مايو) العام 2025 في برلين.-(وكالات)



نجم بايرن ميونيخ هاري كين يسجل من ركلة جزاء هدفا في مرمى فرايبورج -(من المصدر)

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